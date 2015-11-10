Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Живем красиво в маленьком доме

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Wee House Interior, The Wee House Company The Wee House Company Дома в классическом стиле
Loading admin actions …

Мода на маленькие уютные коттеджи в провинциальном стиле возвращается молниеносными темпами. Так, еще одна семейная пара из города попросила студию дизайна The Wee House Company организовать реконструкцию для использования в качестве домика на природе и места для приятных выходных.

Очарование в стиле мини

One Bedroom Wee House Patio The Wee House Company
The Wee House Company

One Bedroom Wee House Patio

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Выбор на маленький коттедж пал вовсе не по бюджетным соображениям, но из-за снижения экологического следа. Живя в маленьком доме, люди стремятся сократить расходы, подчеркивая важность экологических и природоохранных вопросов. Изначально семья подумывала о большом доме со спальнями для гостей, кабинетом и детской на будущее, но в итоге поняла, что «жить здесь и сейчас» гораздо приятнее, и сделала себе идеальное романтичное гнездышко.

Планировка

One bedroom Wee House Floor Plan The Wee House Company Дома в классическом стиле
The Wee House Company

One bedroom Wee House Floor Plan

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Дом семье понравился сразу — удобная планировка, которая также подразумевает встроенный шкаф для хранения, и распашные французские двери в гостиной и спальне покорили сразу. Кроме того, рядом с участком совсем отсутствуют соседи, поэтому приватный вид с собственной полянки на лесной массив обеспечен.

Прихожая

Wee House Interior The Wee House Company Дома в классическом стиле
The Wee House Company

Wee House Interior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Небольшая прихожая встречает нас аккуратностью и провинциальной атмосферой. Здесь была отреставрирована оригинальная мебель с ящиком-лавкой, местом для верхней одежды и полочкой для шляп. Лишь новые позолоченные крючки и покраска потребовались для декора.

Гостиная

Wee House Interior The Wee House Company Дома в классическом стиле
The Wee House Company

Wee House Interior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Комната, оформленная в кремовых оттенках, является идеальным местом для расслабления после трудовой недели. Да и рождественские каникулы пара также планирует провести именно здесь.

Светлая кухня

Wee House Interior The Wee House Company Дома в классическом стиле
The Wee House Company

Wee House Interior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Маленькая кухня оформлена в еще более светлых тонах и имеет традиционный белый ретро-гарнитур. Здесь в декоре была выбрана морская тематика: голубой цвет, римские шторы в морскую полоску и изображения рыб на стене.

Спальня

Wee House Interior The Wee House Company Дома в классическом стиле
The Wee House Company

Wee House Interior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

В этой комнате всего два цвета создают весь дизайн интерьера — белый и синий преппи отлично подходят для маленьких комнат, а темные шторы стильно обрамляют красивый вид из окна.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Смарт-хранение

Wee House Interior The Wee House Company Дома в классическом стиле
The Wee House Company

Wee House Interior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

В том самом встроенной шкафу уместились все бытовые принадлежности — утюг, гладильная доска, постельное белье, садовые стулья, дополнительная раскладушка для гостей и пылесос. Несмотря на маленькие размеры дома, в нем все устроено так, чтобы гостиная оставалась парадной, кухня — опрятной, а спальня — максимально приватной.

Душевая комната

Wee House Interior The Wee House Company Дома в классическом стиле
The Wee House Company

Wee House Interior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Как и кухня, эта душевая комната использует в основе стиль коастал и оформлена в голубых тонах. Простая организация пространства с помощью классической расстановки мебели и маленькой полочки на колесиках помогает с удобством использовать даже самую миниатюрную комнату дома.

Очаровательный волевой фасад

One Bedroom Wee House Exterior The Wee House Company
The Wee House Company

One Bedroom Wee House Exterior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Металлическая гофрированная крыша выбрана по практичным и бюджетным соображениям, обеспечивая минимальное техобслуживание в течение многих лет в будущем. Темный цвет фасадов планируется перекрашивать раз в год-два в разные оттенки, чтобы обеспечить самим себе новое развлечение. Декор внутри тоже может легко трансформировать весь образ, если просто перекрасить комнату в другой пастельный цвет. Так маленький домик может меняться со временем и с минимумом затрат, ведь нет ничего лучше ощущения обновления в собственном доме.

Перед окончанием этого виртуального тура, мы бросаем последний взгляд на фасад со стороны улицы. Здесь палисадник представляет собой просто газон с дорожкой, а контейнеры с цветущими цветами создают идиллическую атмосферу идеального коттеджа.

Специально для вас на homify:

Идеи дизайна для маленькой кухни;

Минимализм: учимся уважать квадратные метры.

Плетеная мебель для загородных домов - добавим изюминки интерьеру
А вам нравятся маленькие и уютные коттеджи, или вы предпочитаете просторные виллы?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо