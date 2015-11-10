Живем красиво в маленьком доме

Мода на маленькие уютные коттеджи в провинциальном стиле возвращается молниеносными темпами. Так, еще одна семейная пара из города попросила студию дизайна The Wee House Company организовать реконструкцию для использования в качестве домика на природе и места для приятных выходных.
Выбор на маленький коттедж пал вовсе не по бюджетным соображениям, но из-за снижения экологического следа. Живя в маленьком доме, люди стремятся сократить расходы, подчеркивая важность экологических и природоохранных вопросов. Изначально семья подумывала о большом доме со спальнями для гостей, кабинетом и детской на будущее, но в итоге поняла, что «жить здесь и сейчас» гораздо приятнее, и сделала себе идеальное романтичное гнездышко.
Дом семье понравился сразу — удобная планировка, которая также подразумевает встроенный шкаф для хранения, и распашные французские двери в гостиной и спальне покорили сразу. Кроме того, рядом с участком совсем отсутствуют соседи, поэтому приватный вид с собственной полянки на лесной массив обеспечен.
Небольшая прихожая встречает нас аккуратностью и провинциальной атмосферой. Здесь была отреставрирована оригинальная мебель с ящиком-лавкой, местом для верхней одежды и полочкой для шляп. Лишь новые позолоченные крючки и покраска потребовались для декора.
Комната, оформленная в кремовых оттенках, является идеальным местом для расслабления после трудовой недели. Да и рождественские каникулы пара также планирует провести именно здесь.
Маленькая кухня оформлена в еще более светлых тонах и имеет традиционный белый ретро-гарнитур. Здесь в декоре была выбрана морская тематика: голубой цвет, римские шторы в морскую полоску и изображения рыб на стене.
В этой комнате всего два цвета создают весь дизайн интерьера — белый и синий преппи отлично подходят для маленьких комнат, а темные шторы стильно обрамляют красивый вид из окна.
В том самом встроенной шкафу уместились все бытовые принадлежности — утюг, гладильная доска, постельное белье, садовые стулья, дополнительная раскладушка для гостей и пылесос. Несмотря на маленькие размеры дома, в нем все устроено так, чтобы гостиная оставалась парадной, кухня — опрятной, а спальня — максимально приватной.
Как и кухня, эта душевая комната использует в основе стиль коастал и оформлена в голубых тонах. Простая организация пространства с помощью классической расстановки мебели и маленькой полочки на колесиках помогает с удобством использовать даже самую миниатюрную комнату дома.
Металлическая гофрированная крыша выбрана по практичным и бюджетным соображениям, обеспечивая минимальное техобслуживание в течение многих лет в будущем. Темный цвет фасадов планируется перекрашивать раз в год-два в разные оттенки, чтобы обеспечить самим себе новое развлечение. Декор внутри тоже может легко трансформировать весь образ, если просто перекрасить комнату в другой пастельный цвет. Так маленький домик может меняться со временем и с минимумом затрат, ведь нет ничего лучше ощущения обновления в собственном доме.
Перед окончанием этого виртуального тура, мы бросаем последний взгляд на фасад со стороны улицы. Здесь палисадник представляет собой просто газон с дорожкой, а контейнеры с цветущими цветами создают идиллическую атмосферу идеального коттеджа.
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— Идеи дизайна для маленькой кухни;