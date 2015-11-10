Живем красиво в маленьком доме

Металлическая гофрированная крыша выбрана по практичным и бюджетным соображениям, обеспечивая минимальное техобслуживание в течение многих лет в будущем. Темный цвет фасадов планируется перекрашивать раз в год-два в разные оттенки, чтобы обеспечить самим себе новое развлечение. Декор внутри тоже может легко трансформировать весь образ, если просто перекрасить комнату в другой пастельный цвет. Так маленький домик может меняться со временем и с минимумом затрат, ведь нет ничего лучше ощущения обновления в собственном доме.

Перед окончанием этого виртуального тура, мы бросаем последний взгляд на фасад со стороны улицы. Здесь палисадник представляет собой просто газон с дорожкой, а контейнеры с цветущими цветами создают идиллическую атмосферу идеального коттеджа.

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— Идеи дизайна для маленькой кухни;

— Минимализм: учимся уважать квадратные метры.