Два в одном

Главное здание тоже претерпело изменения, и самым главным из них стала новая спальня на мансарде на месте неблагоустроенного чердака. Площадь первого этажа может разместить лишь кухню, столовую, прихожую и ванную комнату, тогда как для полноценного жилья места просто не остается.

Таким образом, покупка очень маленького, но исторического коттеджа в провинции стала началом создания полноценного коттеджа с полным набором комфортных условий по образцу современной жизни.

Такой подход сослужит отличную службу тем, кто понимает, что купить полноценное историческое здание, поместье или особняк ему просто не по карману. А данный компромисс решает сразу несколько проблем и становится отличным поводом для того, чтобы поэкспериментировать с собственными предпочтениями в дизайне и создать что-то действительно новое и уникальное, как этот микс двух построек, практически противоположных друг другу во всем.

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— Английский коттедж для отдыха;

— Классическая итальянская вилла;

— Дома в стиле кантри.