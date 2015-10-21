Мы любим, когда современность и традиции собираются на совместное чаепитие и дружно беседуют о возможностях сотрудничества. Так и в этом проекте, симбиоз двух эпох помог дому стать проектом «Два в одном», не потерять свой исторический шарм и добавить квадратные метры.
Проект студии NG-A впечатлил нас еще и тем, что он находится в очень маленькой французской деревне, где инновации редко получают шанс на воплощение.
Итак, давайте же начнем новую экскурсию!
Романтика и брутальность, как домохозяйка из пастельных 60-х и ее муж-гончар, сочетаются в этом интересном доме, благодаря архитекторам. С первого взгляда два строения кажутся чужеродными друг другу, но при ближайшем рассмотрении их взаимосвязь становится понятной и даже разумной.
Стиль новой постройки, индастриал, напоминает нам в данном случае вовсе не о промышленной революции, а скорее о средневековье, готических фасадах церквей и соборов, таких как Собор Парижской Богоматери. Это — одна часть истории Франции, темная и сложная, полная противоречий и острых углов. Вторая — провинциальная, легкая, добротная и основательная, положившая начало эпохе процветания и развитому садоводству в стране, которое в итоге стало основой для двух самых популярных и успешных отраслей — виноделия и парфюмерии.
В целом дополнительная постройка служила практичной цели — увеличению полезной площади. Изначально планировалось сделать имитацию старинного камня из первой постройки таким образом, чтобы оба здания слились воедино и разница была наименее заметной. Но в итоге хозяева и архитектор решили не пытаться обмануть зрителя подделкой, а показать им новый дизайн, свойственный этому веку.
Поначалу новое крыло здания выглядело слишком новым и неблагоустроенным для того, чтобы считаться частью дома в целом. Но в итоге, когда при эксплуатации проявилась его инновационная эстетика и все плюсы, он стал лишь отражением образа жизни хозяев.
Внутри в новом строении мы увидим гостиную и кабинет с печью, а также большую библиотеку от пола до потолка. Здесь — интеллектуальный уголок для всех членов семьи, а также потенциальная гостевая комната, которой так не хватало в основном здании.
Дизайн интерьера в светлых тонах, но с добавлением черно-красных акцентов является практически традицией во всей Франции, включая Париж и Лазурный Берег. Поэтому выбранная здесь цветовая схема воспринимается французами как самая обычная и является аналогом славянских желтых оттенков.
Главное здание тоже претерпело изменения, и самым главным из них стала новая спальня на мансарде на месте неблагоустроенного чердака. Площадь первого этажа может разместить лишь кухню, столовую, прихожую и ванную комнату, тогда как для полноценного жилья места просто не остается.
Таким образом, покупка очень маленького, но исторического коттеджа в провинции стала началом создания полноценного коттеджа с полным набором комфортных условий по образцу современной жизни.
Такой подход сослужит отличную службу тем, кто понимает, что купить полноценное историческое здание, поместье или особняк ему просто не по карману. А данный компромисс решает сразу несколько проблем и становится отличным поводом для того, чтобы поэкспериментировать с собственными предпочтениями в дизайне и создать что-то действительно новое и уникальное, как этот микс двух построек, практически противоположных друг другу во всем.
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