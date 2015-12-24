Японский современный коттедж

Как выглядит современный японский коттедж? Сколько места в нем остается для незыблемых традиций предков и как много отведено для инноваций? Японские архитекторы из студии SHU, базирующейся возле города Тоба, решили проверить и создали этот дом для ультрасовременной семьи, ведущей «почти американский» стиль жизни в Японии. Тем не менее, их дом остался очень сильно похожим на традиционные местные дома, хотя у старшего поколения все же вызывает неодобрение из-за своей «современности».
Плоские крыши делают фасад дома очень компактным и аккуратным, что позволяет спрятать его от посторонних глаз. Как мы часто говорим в статьях об азиатских проектах, вопрос приватности здесь стоит очень остро из-за большой перенаселенности городов. Этот проект стал скромным и при этом эстетически привлекательным вариантом максимальной конспирации.
Во внутреннем дворике мы можем видеть живописную картину — подготовленные под посадку овощей и зелени для всей семьи высокие деревянные грядки ждут хозяйку! Отдельно мы видим небольшую террасу при гостиной комнате, куда можно выйти подышать свежим воздухом или, спустившись, сесть на ступени и насладиться видом на свой маленький садик.
Вокруг дома — мульчирование мелким камнем, что позволяет добавить эффекта традиционного японского минимализма в ландшафтный дизайн. По периметру и возле дома произведены точечные посадки деревьев и кустарников. Весной вас удивит особенно яркое цветение розовой сакуры, а кустарники с рыжей листвой порадуют своей красотой в конце лета.
Внутри нас встречает традиционный практичный дизайн, который начинается с бетонированной площадки, по сути являющейся частью внешнего пространства. Рядом — шкафчик для верхней одежды, полочки для обуви, головных уборов и шарфов. В японской традиции даже в такой миниатюрной прихожей мы не встретим столпотворения — ведь здесь не принято мешать, и все очень тактично относятся к каждому гостю и члену семьи даже в таких мелочах.
Одно огромное помещение в центре всей постройки отведено под традиционную гостиную с местом для чаепитий, столовую со стульями и кухню, расположенную в нише. Традиции в дизайне и здесь повсюду чувствуются, если не сказать — превозносятся. Тем не менее, многие стандарты указывают и на современный подход к обустройству дома. А панорамное остекление помогает осветить всю картину красотой солнечных лучей.
Просторная, по японским меркам, кухня имеет по-азиатски умное точечное хранение, с большим количеством маленьких ящичков и встроенными модулями под каждый конкретный предмет.
Отдельного внимания заслуживает удобная печь, подходя к которой, вы не упираетесь в тумбу, а ставите ноги под нее, что очень сказывается на удобстве готовки. При раковине тоже предусмотрено место для ног. Кажется, что данные мелочи не компенсируют столь традиционный дизайн, но разве не для удобства и комфорта мы создаем собственные дома? Почему японский дизайн уже столетиями думает о хозяйках, а многие другие дорогостоящие интерьеры — нет?
Многому нам можно научиться у японских архитекторов и дизайнеров, и в первую очередь — трепетной заботе о каждом члене семьи в отдельности, а не только о парадном виде нашего жилища.
Хозяйская спальня расположена в том крыле здания, которое при наличии обычных окон имело бы выход на соседние дома. Здесь же мы видим специально заниженные окна, огражденные стеклом и деревом для большей приватности.
Так как спальня используется лишь в вечернее время и для сна, такой подход позволил сделать гостиную и детскую очень светлыми комнатами, бюджетно компенсируя недостатки расположения участка.
Санузел, как и ванная комната, оформлены в традиционном стиле с использованием натурального дерева. Здесь особенно заметно, как различные тона в окраске древесины переливаются между собой, образуя узор из разноцветных досок.
Тумбочка под раковину, как и многие другие предметы в этом доме, строго вписаны в конкретные ниши и размеры комнат.
Последний раз окидывая взглядом этот прекрасный коттедж, вспомните, что он создан для удобной и экологичной жизни, а не напоказ своим друзьям. В Японии хвастовство является показателем очень неблагоприятных условий жизни.
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