Японский современный коттедж

Во внутреннем дворике мы можем видеть живописную картину — подготовленные под посадку овощей и зелени для всей семьи высокие деревянные грядки ждут хозяйку! Отдельно мы видим небольшую террасу при гостиной комнате, куда можно выйти подышать свежим воздухом или, спустившись, сесть на ступени и насладиться видом на свой маленький садик.

Вокруг дома — мульчирование мелким камнем, что позволяет добавить эффекта традиционного японского минимализма в ландшафтный дизайн. По периметру и возле дома произведены точечные посадки деревьев и кустарников. Весной вас удивит особенно яркое цветение розовой сакуры, а кустарники с рыжей листвой порадуют своей красотой в конце лета.