Австрийский модерн

Урбанистический стиль для загородного дома очень популярен в Европе, и особенно аскетичные вариации модерна приходят на выручку всем его любителям. Так, архитекторы из фирмы UP2 ARCHITEKTEN реализовали этот проект для семьи из Австрии, с большим вниманиям к пожеланиям хозяев и деталям.
Всего коттедж имеет площадь в 357 квадратных метров, панорамное остекление в нескольких комнатах, дизайнерскую лестницу и другие сюрпризы, которые вам только предстоит найти в процессе нашей экскурсии.
Изначально дом планировался как семейный коттедж в красивом месте с интересными пейзажами вокруг. Густой лес на окрестных холмах стал центром композиции для видов из многих окон, а небольшой участок при доме решили использовать для создания ощущения простора при достаточно плотной застройке.
Дом поставили почти посередине участка таким образом, чтобы со всех сторон его окружали зеленые поляны. По периметру было решено посадить барьерные растения, которые скрыли бы забор из виду и стали часть окружающего ландшафта. А вокруг дома расположились террасы для прогулок, маленькая летняя столовая с зонтом от солнца и разнообразные контейнерные растения, включая небольшую пальму.
Парадный подъезд скрыт от посторонних глаз большим забором, поэтому здесь архитектор смог сделать сразу несколько входов в различные помещения, помогающих быстро добраться именно туда, куда нужно. Минималистичный ландшафтный дизайн, состоящий в основном из точечных посадок злаковых, подыгрывает общей стилистике дома.
Оригинальная лестница, расположенная в главном холле, выполнена по эксклюзивному проекту и является гордостью владельца. Современный дизайн, основывающийся на древесине и прозрачном стеклянном экране, выглядит изящным дополнением белоснежного интерьера.
Вид из гостиной был сфотографирован еще до конца ландшафтных работ, поэтому отсюда вы можете видеть соседние строения. По цвету газона вы легко можете определить границу участка и представить ровно по этой линии забор и живую изгородь, которая практически полностью прячет его.
Кухня, расположенная в небольшой нише в одном из углов здания, тоже имеет панорамное остекление. Длинное окно, которое находится сразу над столешницей и прекрасно освещает рабочие поверхности в дневное время, эффектно смотрится как в интерьере, так и в экстерьере здания.
Парадная столовая находится рядом с лестничным холлом и выходом на летнюю столовую, которую мы видели на предыдущих фотографиях. Отсюда также можно оценить и размеры помещений, и общее настроение всего проекта.
Эта фотография предлагает нам посмотреть на дом из кухни и дает возможность взглянуть на лестничный холл второго этажа и стеклянный балкон, ведущий в одну из спален. Строгая дизайнерская геометрия наблюдается и здесь — в расстановке комнатных растений, светильнике над столовой зоной и даже в брутальной барной стойке на переднем плане.
Итак, мы получили некоторое представление о стиле австрийский модерн, который является очень популярным в последнее время по всей стране. Австрийцы выбирают его за открытость природе и красивым пейзажам и за современный образ жизни, который буквально продают данные интерьеры. Белые комнаты выглядят просторнее, а трава через огромные панорамные окна — зеленее, и вряд ли кто-то сможет с этим поспорить.
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