Австрийский модерн

Урбанистический стиль для загородного дома очень популярен в Европе, и особенно аскетичные вариации модерна приходят на выручку всем его любителям. Так, архитекторы из фирмы UP2 ARCHITEKTEN реализовали этот проект для семьи из Австрии, с большим вниманиям к пожеланиям хозяев и деталям.

Всего коттедж имеет площадь в 357 квадратных метров, панорамное остекление в нескольких комнатах, дизайнерскую лестницу и другие сюрпризы, которые вам только предстоит найти в процессе нашей экскурсии.