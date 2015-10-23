Большое изменение маленького домика

Как радикально изменить внешний вид вашего дома, не вмешиваясь в его структуру? Кажется, что это невозможно? Не для архитекторов homify! Студия Lliberós Arquitectos из Валенсии, Испания превратила этот стандартный дом, построенный в 70-х годах прошлого века, в коттедж, похожий на виллу при бутик-отеле!
Несмотря на то, что дом изначально был достаточно аккуратным и на внешний вид относительно привлекательным, новые хозяева хотели создать на его основе и полюбившейся им планировке что-то по-настоящему грандиозное!
В итоге архитектор и дизайнер создали из обычного коттеджа настоящую виллу мечты для тех, кто мечтает о солнечных Италии или Турции. Расширенная терраса, отделка натуральным камнем и огромный новый навес выглядят очень эффектно, если не сказать просто потрясающе.
Именно так с помощью архитектуры и дизайна рождается стиль жизни для хозяев дома. Здесь все мелочи располагают к определенному настроению и даже мыслям. Ведь в таком доме наслаждаться каждым прожитым днем гораздо легче, чем в предыдущем.
С этой стороны мы видим, как новый фасад и отделка террасы являются лишь дополнением к основной постройке. Навес оказывается защищающим лишь террасу, а не весь дом, как может показаться из первой фотографии, но оттого реконструкция и все новшества становятся лишь еще более интересными.
Гармонично сочетание местных материалов — камня и дерева. Они очень привлекательно контрастируют как друг с другом, так и с общей постройкой. Кстати, как вы можете заметить, в последней облицовка цоколя и в целом фасады не претерпели особых изменений.
До масштабного проекта в этом доме жила семья с несколькими детьми и наслаждалась всеми прелестями загородной испанской жизни. Но пришло время перемен, и на месте игровой площадки и старого бассейна родилось кое-что новое…
Теперь терраса, мощеный дворик и бассейн являются единым целом, а площадка для шезлонгов выложена плиткой приятного персикового оттенка. От улицы дом защищен забором из того же камня, которым украшена терраса и некоторые элементы сада, что позволяет сделать его еще более парадным с виду.
Пальму и многие другие многолетние растения архитекторы оставили, лишь добавив им более изысканного антуража. А терраса теперь стала родным домом для многих новых растений, добавляющих романтики в ежедневную жизнь.
Ранее палисадник имел полузаброшенный вид, и лишь стриженый газон помогал поверить в то, что здесь все еще кто-то живет. Ремонт и посадки были сделаны еще во время постройки основного здания, и с тех пор мало что изменилось.
Теперь с террасы мы видим просто потрясающий вид на яркую лужайку и те самые деревья, которые и были уже на этом месте на прошлом фото. Им нужно было лишь подарить изысканное обрамление, сыграть на их форме и цвете в ландшафтном дизайне и заменить забор на более характерный.
Внутри весь дом пережил капитальный ремонт, а дизайн интерьера в стиле современного минимализма помог добавить каждому уголку столь необходимую функциональность. Яркие элементы, такие как розовая столешница на кухне, делают каждый интерьер еще и максимально оригинальным. Большинство из них воплощались на основе идей самой хозяйки дома.
Ванная комната в доме осталась на прежнем месте, поэтому ее площадь дизайнер постарался использовать как можно более эффективно. Несмотря на небольшие габариты здесь уместилось все необходимое, включая биде и достаточно широкую раковину, а также встроенный шкафчик для хранения.
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