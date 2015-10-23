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Большое изменение маленького домика

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Дома на одну семью
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Как радикально изменить внешний вид вашего дома, не вмешиваясь в его структуру? Кажется, что это невозможно? Не для архитекторов homify! Студия Lliberós Arquitectos из Валенсии, Испания превратила этот стандартный дом, построенный в 70-х годах прошлого века, в коттедж, похожий на виллу при бутик-отеле!

Вид до: изжитые традиции

homify
homify

homify
homify
homify

Несмотря на то, что дом изначально был достаточно аккуратным и на внешний вид относительно привлекательным, новые хозяева хотели создать на его основе и полюбившейся им планировке что-то по-настоящему грандиозное!

Вид после: средиземноморский стиль жизни

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Дома на одну семью
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

В итоге архитектор и дизайнер создали из обычного коттеджа настоящую виллу мечты для тех, кто мечтает о солнечных Италии или Турции. Расширенная терраса, отделка натуральным камнем и огромный новый навес выглядят очень эффектно, если не сказать просто потрясающе.

Именно так с помощью архитектуры и дизайна рождается стиль жизни для хозяев дома. Здесь все мелочи располагают к определенному настроению и даже мыслям. Ведь в таком доме наслаждаться каждым прожитым днем гораздо легче, чем в предыдущем.

Гармония камня и дерева

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Дома на одну семью
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

С этой стороны мы видим, как новый фасад и отделка террасы являются лишь дополнением к основной постройке. Навес оказывается защищающим лишь террасу, а не весь дом, как может показаться из первой фотографии, но оттого реконструкция и все новшества становятся лишь еще более интересными.

Гармонично сочетание местных материалов — камня и дерева. Они очень привлекательно контрастируют как друг с другом, так и с общей постройкой. Кстати, как вы можете заметить, в последней облицовка цоколя и в целом фасады не претерпели особых изменений.

Сад до реконструкции

homify
homify

homify
homify
homify

До масштабного проекта в этом доме жила семья с несколькими детьми и наслаждалась всеми прелестями загородной испанской жизни. Но пришло время перемен, и на месте игровой площадки и старого бассейна родилось кое-что новое…

Райское местечко

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Дома на одну семью
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

Теперь терраса, мощеный дворик и бассейн являются единым целом, а площадка для шезлонгов выложена плиткой приятного персикового оттенка. От улицы дом защищен забором из того же камня, которым украшена терраса и некоторые элементы сада, что позволяет сделать его еще более парадным с виду.

Пальму и многие другие многолетние растения архитекторы оставили, лишь добавив им более изысканного антуража. А терраса теперь стала родным домом для многих новых растений, добавляющих романтики в ежедневную жизнь.

Палисадник до ремонта

homify
homify

homify
homify
homify

Ранее палисадник имел полузаброшенный вид, и лишь стриженый газон помогал поверить в то, что здесь все еще кто-то живет. Ремонт и посадки были сделаны еще во время постройки основного здания, и с тех пор мало что изменилось.

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Палисадник после приезда ландшафтника

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Балкон и терраса в рустикальном стиле
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

Теперь с террасы мы видим просто потрясающий вид на яркую лужайку и те самые деревья, которые и были уже на этом месте на прошлом фото. Им нужно было лишь подарить изысканное обрамление, сыграть на их форме и цвете в ландшафтном дизайне и заменить забор на более характерный.

Новая кухня

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Встроенные кухни
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

Внутри весь дом пережил капитальный ремонт, а дизайн интерьера в стиле современного минимализма помог добавить каждому уголку столь необходимую функциональность. Яркие элементы, такие как розовая столешница на кухне, делают каждый интерьер еще и максимально оригинальным. Большинство из них воплощались на основе идей самой хозяйки дома.

Новая ванная комната

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Ванная в средиземноморском стиле
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

Ванная комната в доме осталась на прежнем месте, поэтому ее площадь дизайнер постарался использовать как можно более эффективно. Несмотря на небольшие габариты здесь уместилось все необходимое, включая биде и достаточно широкую раковину, а также встроенный шкафчик для хранения.

Специально для вас на homify:

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— Больше испанских и средиземноморских идей декора.

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А вы любите реконструкции?

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