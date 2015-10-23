Большое изменение маленького домика

В итоге архитектор и дизайнер создали из обычного коттеджа настоящую виллу мечты для тех, кто мечтает о солнечных Италии или Турции. Расширенная терраса, отделка натуральным камнем и огромный новый навес выглядят очень эффектно, если не сказать просто потрясающе.

Именно так с помощью архитектуры и дизайна рождается стиль жизни для хозяев дома. Здесь все мелочи располагают к определенному настроению и даже мыслям. Ведь в таком доме наслаждаться каждым прожитым днем гораздо легче, чем в предыдущем.