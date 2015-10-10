Современный коттедж по-польски

Кубические дома в Польше являются типичными представителями архитектуры времен коммунизма. Многие из зданий красиво вписаны в окружающий ландшафт и уже имеют почтенную историю, хотя в большинстве случаях они просто занимают однотипные улицы и целые районы.
Архитекторы из фирмы Lukasz Ladzinski Architekt постарались создать в Польше кубизм нового архитектурного уровня — с интересной планировкой, большими окнами, приватным внутренним двориком, нестандартным подъездом и современным интерьером.
Концепция заключалась в белоснежном фасаде, простых и ясных линиях, а также модных трендах на минимализм, стекло, сложную подсветку и легкий уклон в ретро. Ведь никто не говорил, что дизайн обязан быть сложным и изощренным? Легкий и воздушный стиль помогает после трудового дня отдохнуть в светлых и просторных помещениях и забыть об огромном количестве мелких деталей, которые неизбежно окружают нас повсюду в большом городе. Разве не очевидный и серьезный плюс такого стиля?
Со стороны участка мы видим панорамное остекление гостиной и столовой, интерьеры которых вы найдете на фотографии ниже. Строгость линий и форм окупается умиротворяющим эффектом, который можно описать выражением: «Мой дом — моя крепость».
Внутри нас ждут более традиционные интерьеры, в основе которых идет отделка в современном стиле минимализм. Тем не менее мебель, подобранная для столовой выдает традиционный польский дизайн интерьера, с присущими ему в любой ситуации провинциальностью и шармом.
Обратите внимание, что за окном мы видим не только полянку возле дома, которая служит идеальным местом для игр детей и приятного досуга, но и зеленые насаждения по периметру, которые максимально скрывают вид ограждающего забора.
Современная кухня оформлена в футуристическом стиле с использованием геометрических форм и игрой с контрастами. Подсветка оранжевым и лимонным оттенками выдает здесь и вовсе космо-дизайн, особенно эффектный в светлых помещениях.
Самая темная с точки зрения дизайна комната дома оформлена в спокойных тонах и в стиле современного минимализма. Встроенная ниша вмещает в себя всю технику, включая камин с дымоходом, а остальная мебель представлена лишь диваном, кофейным столиком и парой кашпо с растениями.
Огромное световое окно на потолке, взглянуть в которое мы сможем с помощью фотографии ниже, передает свет из окна второго уровня для лучшего освещения гостиной и возможного вида на небо, а ночью — и на звезды.
Глядя в это световое окно, мы видим и балкон на втором уровне, который привязан к лестничному холлу. Последний вы увидите далее…
Еще один ракурс того же самого места показывает, как сконструирована данная система дополнительного освещения. Здесь же мы видим и тросы, держащие большие парадные светильники для гостиной.
Обратите внимание и на размеры коридора на втором этаже — здесь спокойно смогут разминуться даже три человека, а в углу комфортно стоит небольшое кресло. На подоконнике дизайнер решил поставить большое тропическое растение, которое со временем будет все больше напоминать пальму.
Зеленые насаждения за окном и здесь справятся с созданием приватности. Особенно удобно, когда и соседи, и вы стараетесь создать ландшафтный дизайн именно с этой направленностью, как в этом проекте.
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