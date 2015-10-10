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Современный коттедж по-польски

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Cyryl House 360, ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT Гостиная в стиле модерн
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Кубические дома в Польше являются типичными представителями архитектуры времен коммунизма. Многие из зданий красиво вписаны в окружающий ландшафт и уже имеют почтенную историю, хотя в большинстве случаях они просто занимают однотипные улицы и целые районы.

Архитекторы из фирмы Lukasz Ladzinski Architekt постарались создать в Польше кубизм нового архитектурного уровня — с интересной планировкой, большими окнами, приватным внутренним двориком, нестандартным подъездом и современным интерьером.

Вид с улицы

Cyryl House 360, ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT Дома в стиле модерн
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT

ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT

Концепция заключалась в белоснежном фасаде, простых и ясных линиях, а также модных трендах на минимализм, стекло, сложную подсветку и легкий уклон в ретро. Ведь никто не говорил, что дизайн обязан быть сложным и изощренным? Легкий и воздушный стиль помогает после трудового дня отдохнуть в светлых и просторных помещениях и забыть об огромном количестве мелких деталей, которые неизбежно окружают нас повсюду в большом городе. Разве не очевидный и серьезный плюс такого стиля?

Вид с заднего дворика

Cyryl House 360, ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT Дома в стиле модерн
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT

ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT

Со стороны участка мы видим панорамное остекление гостиной и столовой, интерьеры которых вы найдете на фотографии ниже. Строгость линий и форм окупается умиротворяющим эффектом, который можно описать выражением: «Мой дом — моя крепость».

Гостиная и столовая

Cyryl House 360, ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT Гостиная в стиле модерн
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT

ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT

Внутри нас ждут более традиционные интерьеры, в основе которых идет отделка в современном стиле минимализм. Тем не менее мебель, подобранная для столовой выдает традиционный польский дизайн интерьера, с присущими ему в любой ситуации провинциальностью и шармом.

Обратите внимание, что за окном мы видим не только полянку возле дома, которая служит идеальным местом для игр детей и приятного досуга, но и зеленые насаждения по периметру, которые максимально скрывают вид ограждающего забора.

Кухня

Cyryl House 360, ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT Кухня в стиле модерн
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT

ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT

Современная кухня оформлена в футуристическом стиле с использованием геометрических форм и игрой с контрастами. Подсветка оранжевым и лимонным оттенками выдает здесь и вовсе космо-дизайн, особенно эффектный в светлых помещениях.

Гостиная

Cyryl House 360, ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT Гостиная в стиле модерн
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT

ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT

Самая темная с точки зрения дизайна комната дома оформлена в спокойных тонах и в стиле современного минимализма. Встроенная ниша вмещает в себя всю технику, включая камин с дымоходом, а остальная мебель представлена лишь диваном, кофейным столиком и парой кашпо с растениями.

Огромное световое окно на потолке, взглянуть в которое мы сможем с помощью фотографии ниже, передает свет из окна второго уровня для лучшего освещения гостиной и возможного вида на небо, а ночью — и на звезды.

Балкон на втором уровне

Cyryl House 360, ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT Гостиная в стиле модерн
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT

ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT

Глядя в это световое окно, мы видим и балкон на втором уровне, который привязан к лестничному холлу. Последний вы увидите далее…

Холл второго уровня

Cyryl House 360, ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT

ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT

Еще один ракурс того же самого места показывает, как сконструирована данная система дополнительного освещения. Здесь же мы видим и тросы, держащие большие парадные светильники для гостиной.

Обратите внимание и на размеры коридора на втором этаже — здесь спокойно смогут разминуться даже три человека, а в углу комфортно стоит небольшое кресло. На подоконнике дизайнер решил поставить большое тропическое растение, которое со временем будет все больше напоминать пальму.

Зеленые насаждения за окном и здесь справятся с созданием приватности. Особенно удобно, когда и соседи, и вы стараетесь создать ландшафтный дизайн именно с этой направленностью, как в этом проекте.

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