Современный коттедж по-польски

Еще один ракурс того же самого места показывает, как сконструирована данная система дополнительного освещения. Здесь же мы видим и тросы, держащие большие парадные светильники для гостиной.

Обратите внимание и на размеры коридора на втором этаже — здесь спокойно смогут разминуться даже три человека, а в углу комфортно стоит небольшое кресло. На подоконнике дизайнер решил поставить большое тропическое растение, которое со временем будет все больше напоминать пальму.

Зеленые насаждения за окном и здесь справятся с созданием приватности. Особенно удобно, когда и соседи, и вы стараетесь создать ландшафтный дизайн именно с этой направленностью, как в этом проекте.

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