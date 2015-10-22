Прекрасная реконструкция старинного дома

Уникальный характер старого здания является самой популярной причиной начала его полной реконструкции. Так, архитектурное бюро Aris & Paco Camús, почувствовав вдохновение и трепет перед старинной архитектурой, взялось за этот проект особенно аккуратно.

Испанские специалисты Арис и Пако Камю знают, что очень важно учитывать современные нормы комфорта и нового образа жизни в деле реконструкции, поэтому работы начались с прокладки новых коммуникаций и других технических деталей. В первую очередь дом нужно было сделать вновь пригодным для комфортабельного жилья современной семьи, и только потом — задумываться о декоре.