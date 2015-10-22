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Прекрасная реконструкция старинного дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús Дома в стиле модерн
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Уникальный характер старого здания является самой популярной причиной начала его полной реконструкции. Так, архитектурное бюро Aris & Paco Camús, почувствовав вдохновение и трепет перед старинной архитектурой, взялось за этот проект особенно аккуратно.

Испанские специалисты Арис и Пако Камю знают, что очень важно учитывать современные нормы комфорта и нового образа жизни в деле реконструкции, поэтому работы начались с прокладки новых коммуникаций и других технических деталей. В первую очередь дом нужно было сделать вновь пригодным для комфортабельного жилья современной семьи, и только потом — задумываться о декоре.

Экстерьер: до реконструкции

Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús Дома в стиле модерн
Aris &amp; Paco Camús

Aris & Paco Camús
Aris &amp; Paco Camús
Aris & Paco Camús

Дом расположен в историческом районе и окружен столь же старыми зданиями, как и он сам. Большинство из них пережили капитальные ремонты и дизайнерские реставрации в последние 10-15 лет, но этот дом оставался невостребованным.

После того, как новые владельцы нашли в нем свою мечту, они позвали профессионалов позаботиться о ее конечной реализации. Главным фактором в редизайне экстерьера было общее настроение улицы, фасады соседей и их соответствие новому образу этого дома.

Экстерьер: после реконструкции

Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús Дома в стиле модерн
Aris &amp; Paco Camús

Aris & Paco Camús
Aris &amp; Paco Camús
Aris & Paco Camús

В процессе были выбраны два зеленых оттенка, которые отлично сочетаются с бордовым и горчичным у соседей. Изучая экстерьер до реконструкции, вы увидите, что хозяевам понравилась именно массивность здания, его строгий фасад и брутальный внешний вид. Они хотели на его основе сделать подобие замка, но с европейским акцентом. Так в Испании появился этот дом, полный эклектики и нестандартных решений.

А еще в ходе работ была заменена вся ковка на окнах и перила на балконе, а на фасаде первого этажа добавлено еще одно окно справа от двери.

Интерьеры, которых не существовало

Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Aris &amp; Paco Camús

Aris & Paco Camús
Aris &amp; Paco Camús
Aris & Paco Camús

Долгое время дом просто пустовал, поэтому его внутреннее состояние оставляло желать лучшего. То новое окно, о котором мы говорили чуть выше, как раз было прорублено в этом самом месте — напротив лестницы на стене с парадной дверью. В итоге оно помогает осветить не только лестничный холл и ступени, но и часть гостиной.

Редизайн в гламурном стиле

Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús Гостиная в стиле модерн
Aris &amp; Paco Camús

Aris & Paco Camús
Aris &amp; Paco Camús
Aris & Paco Camús

Из-за того, что дом расположен на оживленной туристической улице, важно было сохранить приватность и некий романтический полумрак в историческом контексте здания. Так, высокие потолки использовались для создания нужного антуража, а закрытые шторами окна были скомпенсированы искусственным освещением.

Гостиная оформлена в современном гламурном стиле, как и прилегающая к ней столовая. Такой ход — идеальная возможность создать как торжественный, так и комфортный образ жизни в реконструированном здании с историей.

Новая кухня

Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús Кухня в стиле модерн
Aris &amp; Paco Camús

Aris & Paco Camús
Aris &amp; Paco Camús
Aris & Paco Camús

Эта комната, оформленная в современном стиле — воплощение мечты хозяйки о кухне, где главной рабочей поверхностью является центральный кухонный остров. Между кухней и столовой была установлена огромная стеклянная перегородка от пола до потолка, которая делит пространство, добавляя комфорта как хозяйке, так и тем, кто находится в другой части дома.

Кабинет в холле

Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Aris &amp; Paco Camús

Aris & Paco Camús
Aris &amp; Paco Camús
Aris & Paco Camús

На втором этаже в лестничном холле архитектор нашел место для рабочего кабинета хозяина, установив его в самом просторном месте возле окна и выхода на балкон.

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Хозяйская спальня с гардеробной

Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús Спальня в стиле модерн
Aris &amp; Paco Camús

Aris & Paco Camús
Aris &amp; Paco Camús
Aris & Paco Camús

Главная спальня тоже расположилась на втором этаже и может похвастаться огромным встроенным шкафом, который прячется за изголовьем кровати.

Ванная комната

Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús Ванная комната в стиле модерн
Aris &amp; Paco Camús

Aris & Paco Camús
Aris &amp; Paco Camús
Aris & Paco Camús

Две раковины также находятся сразу за изголовье кровати, а соседние двери ведут в душевую и санузел.

Состояние участка: до реконструкции

Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús Сад в стиле модерн
Aris &amp; Paco Camús

Aris & Paco Camús
Aris &amp; Paco Camús
Aris & Paco Camús

До ремонта внешность участка портит не только его неблагоустроенность, но и вид соседних не отремонтированных строений.

Новый внутренний дворик с бассейном

Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús Бассейн в стиле модерн
Aris &amp; Paco Camús

Aris & Paco Camús
Aris &amp; Paco Camús
Aris & Paco Camús

А теперь здесь — ухоженный садик с бассейном, мощеным двориком и даже дополнительной душевой с раздевалкой для гостей.

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