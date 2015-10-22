Прекрасная реконструкция старинного дома

Уникальный характер старого здания является самой популярной причиной начала его полной реконструкции. Так, архитектурное бюро Aris & Paco Camús, почувствовав вдохновение и трепет перед старинной архитектурой, взялось за этот проект особенно аккуратно.
Испанские специалисты Арис и Пако Камю знают, что очень важно учитывать современные нормы комфорта и нового образа жизни в деле реконструкции, поэтому работы начались с прокладки новых коммуникаций и других технических деталей. В первую очередь дом нужно было сделать вновь пригодным для комфортабельного жилья современной семьи, и только потом — задумываться о декоре.
Дом расположен в историческом районе и окружен столь же старыми зданиями, как и он сам. Большинство из них пережили капитальные ремонты и дизайнерские реставрации в последние 10-15 лет, но этот дом оставался невостребованным.
После того, как новые владельцы нашли в нем свою мечту, они позвали профессионалов позаботиться о ее конечной реализации. Главным фактором в редизайне экстерьера было общее настроение улицы, фасады соседей и их соответствие новому образу этого дома.
В процессе были выбраны два зеленых оттенка, которые отлично сочетаются с бордовым и горчичным у соседей. Изучая экстерьер до реконструкции, вы увидите, что хозяевам понравилась именно массивность здания, его строгий фасад и брутальный внешний вид. Они хотели на его основе сделать подобие замка, но с европейским акцентом. Так в Испании появился этот дом, полный эклектики и нестандартных решений.
А еще в ходе работ была заменена вся ковка на окнах и перила на балконе, а на фасаде первого этажа добавлено еще одно окно справа от двери.
Долгое время дом просто пустовал, поэтому его внутреннее состояние оставляло желать лучшего. То новое окно, о котором мы говорили чуть выше, как раз было прорублено в этом самом месте — напротив лестницы на стене с парадной дверью. В итоге оно помогает осветить не только лестничный холл и ступени, но и часть гостиной.
Из-за того, что дом расположен на оживленной туристической улице, важно было сохранить приватность и некий романтический полумрак в историческом контексте здания. Так, высокие потолки использовались для создания нужного антуража, а закрытые шторами окна были скомпенсированы искусственным освещением.
Гостиная оформлена в современном гламурном стиле, как и прилегающая к ней столовая. Такой ход — идеальная возможность создать как торжественный, так и комфортный образ жизни в реконструированном здании с историей.
Эта комната, оформленная в современном стиле — воплощение мечты хозяйки о кухне, где главной рабочей поверхностью является центральный кухонный остров. Между кухней и столовой была установлена огромная стеклянная перегородка от пола до потолка, которая делит пространство, добавляя комфорта как хозяйке, так и тем, кто находится в другой части дома.
На втором этаже в лестничном холле архитектор нашел место для рабочего кабинета хозяина, установив его в самом просторном месте возле окна и выхода на балкон.
Главная спальня тоже расположилась на втором этаже и может похвастаться огромным встроенным шкафом, который прячется за изголовьем кровати.
Две раковины также находятся сразу за изголовье кровати, а соседние двери ведут в душевую и санузел.
До ремонта внешность участка портит не только его неблагоустроенность, но и вид соседних не отремонтированных строений.
А теперь здесь — ухоженный садик с бассейном, мощеным двориком и даже дополнительной душевой с раздевалкой для гостей.
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