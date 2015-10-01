Яркий дом с секретным садом

Дом, расположенный в активном жилом районе, имеет ряд преимуществ. Вам доступен общественный транспорт, удобные развязки, рядом есть магазины и кафе, готовые помочь вам в быту и даже развлечениях. Но приватность, которая теряется в большом городе или просто густонаселенном районе, стоит гораздо больше.
Поэтому владельцы этого дома попросили архитекторов из фирмы HAUS провести редизайн таким образом, чтобы их жизнь наконец-то стала их личным делом, а близость соседей была максимально незаметной. В азиатским странах проблема приватности стоит очень остро, поэтому нет никаких сомнений в том, что данный проект имеет сильную социальную основу.
Дом находится в городе Хонсю, Япония, где у частных домов практически отсутствуют свои личные участки земли. Минимальный палисадник с подъездом — это все, что доступно даже очень обеспеченным жителям. В этом же проекте архитектору удалось создать маленький внутренний дворик с беседкой, террасу рядом и еще одну на втором этаже.
Интересная планировка всех этажей и форма крыши вызывает легкое недоумение — действительно ли так выглядят коттеджи будущего и почему они так похожи на космические корабли? На самом же деле рациональный подход к планировке, с возможностью создания видов лишь на благоприятные участки окрестности, небо, зелень и деревья часто именно так выглядит на практике.
В погоне за солнечным светом в очень плотной застройке архитектор решил перенести кухню, столовую и гостиную на второй этаж. Отсюда все равно виднеется забор, закрывающий соседские окна, но он выкрашен в белый и лишь отражает солнечный свет.
В гостиной есть дополнительное место, а точнее целый этаж для детского кабинета и игр детей в чердачной зоне. Японский подход в данном случае отлично окупается, так как все дети всегда рядом, под присмотром мамы, которая работает на кухне. Это преимущество смогут оценить лишь имеющие детей, ведь так важно дать маленьким место, в котором они могут играть, бегать, находить для себя укромные местечки и при этом быть в экологичной обстановке и рядом с матерью.
Во многих других японских и корейских проектах вы также сможете увидеть подобные комнаты при кухне. Это вовсе не является простым совпадением в проектах, а осознанной и древней традицией в загородном строительстве. При кухне и столовой всегда существует детская зона, с маленькой мебелью, местом как для рисования и домашних уроков, так и для активных игр. А еще в таких комнатах часто предусмотрены секретные домики, различные уровни и подиумы, чтобы дети могли интересно проводить время.
Секретный сад, а точнее внутренний дворик на сверх-маленьком участке выглядит, как спасительный оазис посреди огромной сухой пустыни. В городе действительно очень важно иметь место, помимо собственной спальни, ванной и гостиной для того, чтобы отдохнуть, посмотреть на небо и перевести дух.
Кроме заднего дворика с небольшой террасой при входе мы найдем небольшую спрятанную беседку с лавочкой, где можно мирно посидеть и подумать о прекрасном. Это местечко используется для медитаций, йоги и просто расслабления после долгого дня.
Наверху — большой балкон одной из спален, с удачным видом на собственный садик.
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