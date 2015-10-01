Яркий дом с секретным садом

В гостиной есть дополнительное место, а точнее целый этаж для детского кабинета и игр детей в чердачной зоне. Японский подход в данном случае отлично окупается, так как все дети всегда рядом, под присмотром мамы, которая работает на кухне. Это преимущество смогут оценить лишь имеющие детей, ведь так важно дать маленьким место, в котором они могут играть, бегать, находить для себя укромные местечки и при этом быть в экологичной обстановке и рядом с матерью.

Во многих других японских и корейских проектах вы также сможете увидеть подобные комнаты при кухне. Это вовсе не является простым совпадением в проектах, а осознанной и древней традицией в загородном строительстве. При кухне и столовой всегда существует детская зона, с маленькой мебелью, местом как для рисования и домашних уроков, так и для активных игр. А еще в таких комнатах часто предусмотрены секретные домики, различные уровни и подиумы, чтобы дети могли интересно проводить время.