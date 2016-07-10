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20 причин выбрать дом с плоской крышей

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
War House, Allegre + Bonandrini architectes DPLG Allegre + Bonandrini architectes DPLG Дома в стиле модерн
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Дома с плоской крышей могут нравиться или не нравиться, но невозможно не признать тот факт, что популярность их постоянно растет. К тому же, у таких построек есть объективные преимущества – например, возможность оборудовать просторную террасу прямо на крыше. Там же можно разбить небольшой садик или даже обустроить бассейн.

Если такой тип архитектуры вам по душе, и сами вы в скором будущем планируете строить новое жилище, подборка идей от Homify вам наверняка пригодится. В этой статье мы собрали самые красивые примеры домов с плоской крышей, которые никого не оставят равнодушным.

1. Дом-пенал

War House, Allegre + Bonandrini architectes DPLG Allegre + Bonandrini architectes DPLG Дома в стиле модерн
Allegre + Bonandrini architectes DPLG

Allegre + Bonandrini architectes DPLG
Allegre + Bonandrini architectes DPLG
Allegre + Bonandrini architectes DPLG

Расположенный на небольшом продолговатом участке, этот дом повторяет его форму – на фото мы видим простую и лаконичную прямоугольную конструкцию. Однако узкая торцевая сторона вовсе не делает здание тесным – внутри находятся просторные комнаты, которые кажутся еще больше благодаря большим окнам, впускающим максимум света. Облицовка фасада из затемненного дерева делает дом особенно обаятельным.

2. Футуризм на одном этаже

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В Экс-ан-Провансе расположен удивительный дом, сочетающий в себе минимализм и роскошь. Поскольку в нем всего один этаж, конструкция выглядит как большой прямоугольный блок, сквозь громадные окна и стеклянные двери которого можно оценить поистине огромные комнаты со стильным интерьером. Дополняют картину просторная терраса и впечатляющих размеров бассейн. Это бунгало, о котором мечтала бы любая семья!

3. Небольшой наклон

Fonds Gouvart, OPEN ARCHITECTES OPEN ARCHITECTES Дома в стиле модерн
OPEN ARCHITECTES

OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES

К строительству этого здания архитекторы подошли с практичной стороны. Здесь плоская крыша немного наклонена, чтобы обеспечить нормальный отток дождевой воды. Ну, а под этим козырьком находится теплое, уютное пространство. Как и в большинстве современных домов, в любую из комнат здесь можно попасть прямо с улицы.

4. Просторный деревянный дом

Maison bioclimatique BBC à Montmorency, FR, Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg Дома в стиле модерн
Atelier d&#39;Architecture Marc Lafagne, architecte dplg

Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg
Atelier d&#39;Architecture Marc Lafagne, architecte dplg
Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg

Этот очаровательный дом обладает особым шармом благодаря облицованному древесиной фасаду. Дополнительная отделка на втором этаже делает здание особенно стильным. А с огромным зеленым газоном и уютной атмосферой дом становится идеальным жилищем для большой дружной семьи.

5. Модерновый белый куб

Lili Wood, AMBA AMBA Дома в стиле модерн
AMBA

AMBA
AMBA
AMBA

Этот стильный, современный двухэтажный дом – яркий пример лаконичности и хорошего вкуса. Экстерьер его выглядит предельно просто и даже может казаться скучноватым, но вечером, когда из больших окон льется мягкий янтарный свет, картина становится неимоверно уютной.

6. Белизна и древесина – стильное сочетание

Maison dans les arbres, ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL Дома в стиле модерн
ATELIER D&#39;ARCHITECTURE ET D&#39;URBANISME MARTIAL

ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL
ATELIER D&#39;ARCHITECTURE ET D&#39;URBANISME MARTIAL
ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL

Сочетание белого цвета с древесными элементами – один из любимых приемов современных дизайнеров, который вряд ли когда-то потеряет актуальность. Такой тандем сочетает в себе простоту и шик, свежесть и теплоту, элегантность и претенциозность. Дом, который мы видим – отличный пример такого сочетания. Здесь материалы облицовки не только выполняют эстетическую функцию, но и помогают четко зонировать пространство.

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7. Впечатляющий современный дом с плоской крышей

Villa GP, frederique Legon Pyra architecte frederique Legon Pyra architecte Дома в стиле модерн
frederique Legon Pyra architecte

frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte

На красивой вилле в норвежском городе Вар созданы безупречные условия для ее обитателей. Роскошь, современный дизайн, простота декора и уютная атмосфера, прекрасное освещение – все это делает дом идеальным для проживания молодой семьи. Планировка внутри здания максимально проста и функциональна, чтобы обеспечить комфорт для всех членов семейства.

8. Замечательный дом в лесистой местности

Maison cubiste - Mention au Palmarès départemental de l'Architecture et de l'Aménagement du Doubs 2011 , Cléo Chatelet Architecte Cléo Chatelet Architecte Дома в стиле модерн
Cléo Chatelet Architecte

Cléo Chatelet Architecte
Cléo Chatelet Architecte
Cléo Chatelet Architecte

Этот прекрасный дом выстроен на живописном склоне холма и со всех сторон окружен изумрудной зеленью деревьев. Экстерьер постройки сочетает в себе деревенский уют и современную элегантность благодаря фасаду из темной древесины и простым формам. Просторная крытая терраса – великолепное место для отдыха, а в просторном бассейне можно вдоволь наплаваться, любуясь роскошными природными ландшафтами, окружающими участок.

9. Дом вокруг бассейна

Villa / Palm -Hills Residence / Hua-Hin / Thaïlande, LE LAB Design LE LAB Design Дома в стиле модерн
LE LAB Design

LE LAB Design
LE LAB Design
LE LAB Design

Этот огромный дом имеет весьма оригинальную планировку не только внутри, но и снаружи. П-образная конструкция огибает бассейн, формируя что-то вроде полузакрытого дворика. Как и в некоторых предыдущих зданиях, продемонстрированных в данной статье, в этой постройке удачно сочетаются белые стены и деревянная отделка. Интерьер дома достаточно прост и создан для максимального комфорта.

10. Идея для современного дома

MAISON L33, Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D Дома в стиле модерн
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D

Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D

Как всегда, сочетание ультрасовременных архитектурных приемов с древесной отделкой дают потрясающий результат. Этот двухэтажный дом, имеющий форму идеального куба и фасад, облицованный деревом, выглядит одновременно претенциозно и неброско. Утонченный дизайн, уют, функциональность, приятная атмосфера – что еще нужно для прекрасного жилища?

11. Дом-куб с плоской крышей

Maison à toit plat contemporaine, CMD Maisons Florène CMD Maisons Florène
CMD Maisons Florène

CMD Maisons Florène
CMD Maisons Florène
CMD Maisons Florène

Для этого строгого здания геометрия балкона и террасы – оригинальный эстетический прием. Все продумано, изысканно в своей простоте и невероятно стильно. Дом-куб вмещает четыре спальни и большую гостиную. Планировка этого постройки предполагает много свободного пространства для удобства его обитателей.

12. Зеленые сады на плоской крыше

Neubau eines Einfamilienhaus, Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs Дома в стиле модерн
Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs

Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs
Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs
Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs

Скромный, небольшой дом с минималистичным экстерьером на первый взгляд мог бы показаться совершенно обычным, если бы не роскошная зеленая терраса на его плоской крыше. Правильно подобранные травянистые растения, цветы и кустарники делают жилище уникальным. Благодаря возможностям плоской крыши здание превращается в зеленый оазис, настоящий райский уголок.

13. Дом для современной семьи

Cascade House - Single Family House in Bürstadt, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Дома в стиле модерн
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Cascade House – Single Family House in Bürstadt, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Плоская  крыша этого дома была смоделирована по образу водопада. Разные уровни крыши дома и примыкающего к нему гаража, позволяют выгоднее использовать естественное освещение. Со стороны постройка выглядит весьма футуристично и оригинально.

14. Элегантная простота

SOLUTION 3D EN ARCHITECTURE, DEC-DESIGN DEC-DESIGN Дома в стиле модерн
DEC-DESIGN

DEC-DESIGN
DEC-DESIGN
DEC-DESIGN

Минимализм, графичность, четкость линий, простота планировки – все это придает законченное изящество этому простому, но чертовски элегантному зданию. Кроме того, дом может по праву считаться энергосберегающим – на северной его стороне окна совсем невелики, чтобы минимизировать потери тепла.

15. Идеальная планировка современного дома

Maison | Carry-le-Rouet, Christian Fares Christian Fares Дома в стиле минимализм
Christian Fares

Christian Fares
Christian Fares
Christian Fares

Белизна постройки, простые четкие линии, прямоугольная форма, каменная кладка на границе с соседним участком – не правда ли напоминает средиземноморье, где плоские крыши домов всегда спасали от жары? Оптимальную терморегуляцию обеспечивает также вентилируемый фасад, помогающий летом защитить помещение от палящего солнца, а зимой – сохранить тепло.

16. Еще один замечательный дом с плоской крышей

Atriumhaus im Grünen, Gritzmann Architekten Gritzmann Architekten Дома в стиле минимализм
Gritzmann Architekten

Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten

Этот дом состоит из трех разноуровневых строений с плоской крышей. Много зелени вокруг и маленький декоративный пруд делают такое жилище весьма заманчивым и уютным. Благодаря огромным окнам и стеклянным дверям, внутреннее пространство дома и очаровательный дворик кажутся единым целым.

17. Бассейн на крыше дома

MAISON CARDAILLAC, Hugues Tournier Architecte Hugues Tournier Architecte Дома в стиле минимализм
Hugues Tournier Architecte

Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte

Примечательность плоской крыши в том, что на ней можно расположить как кудрявый зеленый садик, так и бассейн. Плескаться в кристально чистой воде, загорать, попивая холодный коктейль и читая любимую книгу, устраивать шумные вечеринки у бассейна – что может быть лучше?

18. Дом для Джеймса Бонда

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Много зелени вокруг, ступенчатая плоская крыша, белый цвет стен и обилие стекла придают этому дому легкость и воздушность. Современный дом для семьи Джеймса Бонда – просматривается все!

19. Терраса на крыше современного дома

Maison contemporaine en bordure de ville, OPEN ARCHITECTES OPEN ARCHITECTES Дома в стиле модерн
OPEN ARCHITECTES

OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES

Замечательный маленький серый дом, напоминает скальный выступ, окруженный деревьями. Его плоская крыша без проблем превращается в террасу, на которой можно слиться с природой, отрешась от городского шума.

20. Плоская крыша – это высший класс!

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот уютный дом с трехуровневой плоской крышей среди зеленых деревьев очень естественно вписался в окружающую природу. Большие угловые французские окна наполняют гостиную светом и радуют глаз видом зеленого газона.

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