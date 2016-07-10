20 причин выбрать дом с плоской крышей

Дома с плоской крышей могут нравиться или не нравиться, но невозможно не признать тот факт, что популярность их постоянно растет. К тому же, у таких построек есть объективные преимущества – например, возможность оборудовать просторную террасу прямо на крыше. Там же можно разбить небольшой садик или даже обустроить бассейн.

Если такой тип архитектуры вам по душе, и сами вы в скором будущем планируете строить новое жилище, подборка идей от Homify вам наверняка пригодится. В этой статье мы собрали самые красивые примеры домов с плоской крышей, которые никого не оставят равнодушным.