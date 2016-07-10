20 причин выбрать дом с плоской крышей

Дома с плоской крышей могут нравиться или не нравиться, но невозможно не признать тот факт, что популярность их постоянно растет. К тому же, у таких построек есть объективные преимущества – например, возможность оборудовать просторную террасу прямо на крыше. Там же можно разбить небольшой садик или даже обустроить бассейн.
Если такой тип архитектуры вам по душе, и сами вы в скором будущем планируете строить новое жилище, подборка идей от Homify вам наверняка пригодится. В этой статье мы собрали самые красивые примеры домов с плоской крышей, которые никого не оставят равнодушным.
Расположенный на небольшом продолговатом участке, этот дом повторяет его форму – на фото мы видим простую и лаконичную прямоугольную конструкцию. Однако узкая торцевая сторона вовсе не делает здание тесным – внутри находятся просторные комнаты, которые кажутся еще больше благодаря большим окнам, впускающим максимум света. Облицовка фасада из затемненного дерева делает дом особенно обаятельным.
В Экс-ан-Провансе расположен удивительный дом, сочетающий в себе минимализм и роскошь. Поскольку в нем всего один этаж, конструкция выглядит как большой прямоугольный блок, сквозь громадные окна и стеклянные двери которого можно оценить поистине огромные комнаты со стильным интерьером. Дополняют картину просторная терраса и впечатляющих размеров бассейн. Это бунгало, о котором мечтала бы любая семья!
К строительству этого здания архитекторы подошли с практичной стороны. Здесь плоская крыша немного наклонена, чтобы обеспечить нормальный отток дождевой воды. Ну, а под этим козырьком находится теплое, уютное пространство. Как и в большинстве современных домов, в любую из комнат здесь можно попасть прямо с улицы.
Этот очаровательный дом обладает особым шармом благодаря облицованному древесиной фасаду. Дополнительная отделка на втором этаже делает здание особенно стильным. А с огромным зеленым газоном и уютной атмосферой дом становится идеальным жилищем для большой дружной семьи.
Этот стильный, современный двухэтажный дом – яркий пример лаконичности и хорошего вкуса. Экстерьер его выглядит предельно просто и даже может казаться скучноватым, но вечером, когда из больших окон льется мягкий янтарный свет, картина становится неимоверно уютной.
Сочетание белого цвета с древесными элементами – один из любимых приемов современных дизайнеров, который вряд ли когда-то потеряет актуальность. Такой тандем сочетает в себе простоту и шик, свежесть и теплоту, элегантность и претенциозность. Дом, который мы видим – отличный пример такого сочетания. Здесь материалы облицовки не только выполняют эстетическую функцию, но и помогают четко зонировать пространство.
На красивой вилле в норвежском городе Вар созданы безупречные условия для ее обитателей. Роскошь, современный дизайн, простота декора и уютная атмосфера, прекрасное освещение – все это делает дом идеальным для проживания молодой семьи. Планировка внутри здания максимально проста и функциональна, чтобы обеспечить комфорт для всех членов семейства.
Этот прекрасный дом выстроен на живописном склоне холма и со всех сторон окружен изумрудной зеленью деревьев. Экстерьер постройки сочетает в себе деревенский уют и современную элегантность благодаря фасаду из темной древесины и простым формам. Просторная крытая терраса – великолепное место для отдыха, а в просторном бассейне можно вдоволь наплаваться, любуясь роскошными природными ландшафтами, окружающими участок.
Этот огромный дом имеет весьма оригинальную планировку не только внутри, но и снаружи. П-образная конструкция огибает бассейн, формируя что-то вроде полузакрытого дворика. Как и в некоторых предыдущих зданиях, продемонстрированных в данной статье, в этой постройке удачно сочетаются белые стены и деревянная отделка. Интерьер дома достаточно прост и создан для максимального комфорта.
Как всегда, сочетание ультрасовременных архитектурных приемов с древесной отделкой дают потрясающий результат. Этот двухэтажный дом, имеющий форму идеального куба и фасад, облицованный деревом, выглядит одновременно претенциозно и неброско. Утонченный дизайн, уют, функциональность, приятная атмосфера – что еще нужно для прекрасного жилища?
Для этого строгого здания геометрия балкона и террасы – оригинальный эстетический прием. Все продумано, изысканно в своей простоте и невероятно стильно. Дом-куб вмещает четыре спальни и большую гостиную. Планировка этого постройки предполагает много свободного пространства для удобства его обитателей.
Скромный, небольшой дом с минималистичным экстерьером на первый взгляд мог бы показаться совершенно обычным, если бы не роскошная зеленая терраса на его плоской крыше. Правильно подобранные травянистые растения, цветы и кустарники делают жилище уникальным. Благодаря возможностям плоской крыши здание превращается в зеленый оазис, настоящий райский уголок.
Плоская крыша этого дома была смоделирована по образу водопада. Разные уровни крыши дома и примыкающего к нему гаража, позволяют выгоднее использовать естественное освещение. Со стороны постройка выглядит весьма футуристично и оригинально.
Минимализм, графичность, четкость линий, простота планировки – все это придает законченное изящество этому простому, но чертовски элегантному зданию. Кроме того, дом может по праву считаться энергосберегающим – на северной его стороне окна совсем невелики, чтобы минимизировать потери тепла.
Белизна постройки, простые четкие линии, прямоугольная форма, каменная кладка на границе с соседним участком – не правда ли напоминает средиземноморье, где плоские крыши домов всегда спасали от жары? Оптимальную терморегуляцию обеспечивает также вентилируемый фасад, помогающий летом защитить помещение от палящего солнца, а зимой – сохранить тепло.
Этот дом состоит из трех разноуровневых строений с плоской крышей. Много зелени вокруг и маленький декоративный пруд делают такое жилище весьма заманчивым и уютным. Благодаря огромным окнам и стеклянным дверям, внутреннее пространство дома и очаровательный дворик кажутся единым целым.
Примечательность плоской крыши в том, что на ней можно расположить как кудрявый зеленый садик, так и бассейн. Плескаться в кристально чистой воде, загорать, попивая холодный коктейль и читая любимую книгу, устраивать шумные вечеринки у бассейна – что может быть лучше?
Много зелени вокруг, ступенчатая плоская крыша, белый цвет стен и обилие стекла придают этому дому легкость и воздушность. Современный дом для семьи Джеймса Бонда – просматривается все!
Замечательный маленький серый дом, напоминает скальный выступ, окруженный деревьями. Его плоская крыша без проблем превращается в террасу, на которой можно слиться с природой, отрешась от городского шума.