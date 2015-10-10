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10 современных и нестандартных ванных комнат

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Rancho San Francisco, Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos Ванная комната в стиле модерн
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Если вы хотите в ближайшем будущем быть счастливым владельцем ванной комнаты в современном стиле, просто следуйте некоторым ключевым моментам и получайте заслуженное вознаграждение!

Среди различных декоративных стилей современный является одним из наиболее часто фокусирующихся на предметах мебели. Центром может стать дизайнерская раковина или унитаз, глянцевая тумба для раковины или даже сантехника. Отделка стен может быть даже однотонной, почти незаметной и просто изысканно подчеркивать мебель и ее формы.

Итак, с помощью 10 фотографий и различных элементов мы с вами соберем современную ванную мечты!

1. Используйте стекло

Rancho San Francisco Lopez Duplan Arquitectos Ванная комната в стиле модерн
Lopez Duplan Arquitectos

Rancho San Francisco

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

Стекло — один из наиболее часто используемых современных материалов в декоре ванных комнат. Перегородки, витражи, стеклянные светильники, ширмы для ванной, стеклянные баночки и полочки — все эти элементы отлично вписываются в общий образ современной ванной.

2. Текстуры и световые эффекты

APARTAMENT - NEPTUN PARK - GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Ванная комната в стиле модерн
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Посмотрите на эту ванную комнату — она выглядит современно, изящно и просто восхитительно! Текстуры и их подсветка здесь играют одну из ключевых ролей. Несмотря на то, что вся комната оформлена практически полностью в черном цвете, заметно выделяются на общем фоне унитаз, раковина и блестящие смеситель и смыв, придавая черному декору многослойность.

Таким образом, чтобы создать единый образ, не обязательно подбирать все элементы под один цвет и сокрушаться над тем, что основные практически всегда оказываются белыми. Дизайнер Анна Серафин всего лишь создала дополнительный фокус в виде рельефной стены и тем самым объединила весь ансамбль в полумраке.

3. Подбор мебели

Luxus Raum, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Ванная комната в стиле модерн
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Современная ванная сразу же заиграет красками и порадует вас своим внешним видом, если вы правильно подберете под нее мебель. Мягкие формы современных стилей подойдут под нейтральные тона, резкие и минималистичные предметы — под более строгие интерьеры.

Выберите хотя бы один нестандартный предмет для ванной, который будет особенно отличаться — эффектное зеркало, ванну странной формы или раковину — и вы можете считать, что ваша современная ванная комната уже движется к идеалу.

4. Экзотическое сочетание

Санузел гостевой в загородном коттедже, Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья Ванная комната в стиле модерн
Гурьянова Наталья

Санузел гостевой в загородном коттедже

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

Современный стиль в дизайне ванных комнат открыт для различных модных оттенков, тематик и сочетаний. Вы можете сделать особый упор на яркую фуксию или модную бирюзу без опасения, что стиль от этого пострадает. Дизайнер Гурьянова Наталья в данном случае взяла за тематику волшебный лес, полный орхидей, сверкающих в нежном мятном оттенке.

5. Видимое тщеславие

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design Ванная комната в стиле модерн
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

Если вы хотите создать современную ванную комнату с упором на гламур и роскошь, используйте позолоту, подсветку, богатые и добротные материалы, такие как камень и мрамор. Очень важно подчеркнуть, что вы можете добавлять в минималистичный дизайн различные восточные элементы, тем самым создавая больший колорит.

6. В белом свете

Dom na Różanym Potoku , Neostudio Architekci Neostudio Architekci Ванная комната в стиле модерн
Neostudio Architekci

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

Нет лучшего варианта для современной ванной, чем белый цвет. Использовать его можно по-разному, но в любом случае он принесет вам ощущение чистоты, аккуратности и простора. Особенно он хорош для маленьких комнат, где любой яркий оттенок смотрелся бы слишком пестро и психологически «давил» на гостей.

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7. Декоративные детали

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco Ванная комната в стиле модерн
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

Устроить небольшую фото-выставку в гостевом санузле, развесить в ванной коллекцию марокканских светильников — в современном стиле доступны любые варианты, которые нравятся лично вам. Не пугайтесь персональных декоративных деталей!

8. Мрамор — герой современного стиля

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Один из самых идеальных материалов для современной ванной комнаты — это мрамор. Он одновременно минималистичен и имеет особое очарование, напоминает нам об историческом наследии и при этом выглядит очень современно.

9. Природные материалы

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes Ванная комната в стиле модерн
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

Использовать природные материалы, не только мрамор, но и натуральный массив древесины и камень будет полезно для создания более интересного дизайна в ванной комнате.

10. Разноцветные миры

Apartament Helenów, REFORM Konrad Grodziński REFORM Konrad Grodziński Ванная комната в стиле модерн
REFORM Konrad Grodziński

REFORM Konrad Grodziński
REFORM Konrad Grodziński
REFORM Konrad Grodziński

Эксперименты с цветом в современной ванной комнате тоже вполне допустимы, особенно если вы создаете многоплановую отделку из различных материалов.

Мы надеемся, что эти варианты пришлись вам по вкусу!

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