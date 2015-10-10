10 современных и нестандартных ванных комнат

Если вы хотите в ближайшем будущем быть счастливым владельцем ванной комнаты в современном стиле, просто следуйте некоторым ключевым моментам и получайте заслуженное вознаграждение!

Среди различных декоративных стилей современный является одним из наиболее часто фокусирующихся на предметах мебели. Центром может стать дизайнерская раковина или унитаз, глянцевая тумба для раковины или даже сантехника. Отделка стен может быть даже однотонной, почти незаметной и просто изысканно подчеркивать мебель и ее формы.

Итак, с помощью 10 фотографий и различных элементов мы с вами соберем современную ванную мечты!