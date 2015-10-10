10 современных и нестандартных ванных комнат

Если вы хотите в ближайшем будущем быть счастливым владельцем ванной комнаты в современном стиле, просто следуйте некоторым ключевым моментам и получайте заслуженное вознаграждение!
Среди различных декоративных стилей современный является одним из наиболее часто фокусирующихся на предметах мебели. Центром может стать дизайнерская раковина или унитаз, глянцевая тумба для раковины или даже сантехника. Отделка стен может быть даже однотонной, почти незаметной и просто изысканно подчеркивать мебель и ее формы.
Итак, с помощью 10 фотографий и различных элементов мы с вами соберем современную ванную мечты!
Стекло — один из наиболее часто используемых современных материалов в декоре ванных комнат. Перегородки, витражи, стеклянные светильники, ширмы для ванной, стеклянные баночки и полочки — все эти элементы отлично вписываются в общий образ современной ванной.
Посмотрите на эту ванную комнату — она выглядит современно, изящно и просто восхитительно! Текстуры и их подсветка здесь играют одну из ключевых ролей. Несмотря на то, что вся комната оформлена практически полностью в черном цвете, заметно выделяются на общем фоне унитаз, раковина и блестящие смеситель и смыв, придавая черному декору многослойность.
Таким образом, чтобы создать единый образ, не обязательно подбирать все элементы под один цвет и сокрушаться над тем, что основные практически всегда оказываются белыми. Дизайнер Анна Серафин всего лишь создала дополнительный фокус в виде рельефной стены и тем самым объединила весь ансамбль в полумраке.
Современная ванная сразу же заиграет красками и порадует вас своим внешним видом, если вы правильно подберете под нее мебель. Мягкие формы современных стилей подойдут под нейтральные тона, резкие и минималистичные предметы — под более строгие интерьеры.
Выберите хотя бы один нестандартный предмет для ванной, который будет особенно отличаться — эффектное зеркало, ванну странной формы или раковину — и вы можете считать, что ваша современная ванная комната уже движется к идеалу.
Современный стиль в дизайне ванных комнат открыт для различных модных оттенков, тематик и сочетаний. Вы можете сделать особый упор на яркую фуксию или модную бирюзу без опасения, что стиль от этого пострадает. Дизайнер Гурьянова Наталья в данном случае взяла за тематику волшебный лес, полный орхидей, сверкающих в нежном мятном оттенке.
Если вы хотите создать современную ванную комнату с упором на гламур и роскошь, используйте позолоту, подсветку, богатые и добротные материалы, такие как камень и мрамор. Очень важно подчеркнуть, что вы можете добавлять в минималистичный дизайн различные восточные элементы, тем самым создавая больший колорит.
Нет лучшего варианта для современной ванной, чем белый цвет. Использовать его можно по-разному, но в любом случае он принесет вам ощущение чистоты, аккуратности и простора. Особенно он хорош для маленьких комнат, где любой яркий оттенок смотрелся бы слишком пестро и психологически «давил» на гостей.
Устроить небольшую фото-выставку в гостевом санузле, развесить в ванной коллекцию марокканских светильников — в современном стиле доступны любые варианты, которые нравятся лично вам. Не пугайтесь персональных декоративных деталей!
Один из самых идеальных материалов для современной ванной комнаты — это мрамор. Он одновременно минималистичен и имеет особое очарование, напоминает нам об историческом наследии и при этом выглядит очень современно.
Использовать природные материалы, не только мрамор, но и натуральный массив древесины и камень будет полезно для создания более интересного дизайна в ванной комнате.
Эксперименты с цветом в современной ванной комнате тоже вполне допустимы, особенно если вы создаете многоплановую отделку из различных материалов.
Мы надеемся, что эти варианты пришлись вам по вкусу!
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