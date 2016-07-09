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Шесть оригинальных идей для сада

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
SmogShoppe, Woolly Pocket Woolly Pocket
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Ухоженный сад – неотъемлемая часть дома, вызывающая чувство гордости у своих хозяев. Мы можем посадить там свои любимые цветы, душистые травы, организовать пикник на свежем воздухе для своих  друзей и семьи. Но, чтобы насладиться в полной мере красотой  своего сада, нужно приложить усилия и обзавестись терпением, так как растениям нужно время.

Для поддержания сада в идеальном состоянии очень важны удачная планировка и оформление. Помните: пространство всегда является доступным для трансформаций – перед вами масса возможностей. Для работы вашей фантазии Homify подготовил шесть стильных и современных идей оформления сада.

Миниатюры

PEQUENO JARDIM APARTAMENTO TÉRREO. SÃO PAULO.BRASIL, Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Сад в стиле модерн
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

В условиях города, где, как правило, пространство ограничено, можно превратить свой сад в миниатюрный Версаль. Поможет в этом выбор декоративных элементов маленького размера. Разнообразные растения, высаженные в небольшие керамические горшки, фонарики, подсвечники или другой стильный садовый декор привлекают внимание деталями. Среди работ современных дизайнеров можно найти массу идей для такого оформления.

Садовые дорожки

Casa 1, ESTÚDIO danielcruz ESTÚDIO danielcruz Дома в стиле модерн
ESTÚDIO danielcruz

ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz

Удачно спланированные садовые дорожки сделают пространство сада более функциональным и помогут сохранить ваш зеленый травяной ковер. Это элегантное дополнение приведет нас в зону отдыха или к бассейну, позволяя по пути любоваться цветущей растительностью. Для оформления дорожки очень хороши каменные или деревянные материалы.

Дух авантюризма

SmogShoppe, Woolly Pocket Woolly Pocket
Woolly Pocket

SmogShoppe

Woolly Pocket
Woolly Pocket
Woolly Pocket

Садовые стены можно закрыть различными видами растений. Полет вашей фантазии позволит выбрать наиболее подходящие вьющиеся растения, или же установить в ряд вертикальные горшки с цветущими травами или цветами. Выберите виды, гармонирующие друг с другом и не слишком высокорослые. Таким образом, вы сможете прикрыть каменную кладку или не очень современный забор.

Придерживайтесь симметрии

Casa Sotogrande, Terra Terra Сад в стиле модерн
Terra

Terra
Terra
Terra

Соблюдение геометрии форм и четкое зонирование сохраняют симметрию целого. Это лучший способ подчеркнуть красоту сада, когда у каждого растения или у группы насаждений есть свой уголок, и его не закрывают другие собратья. Сад обязательно вознаградит вас своей красотой и цветением.

Игра с пространством

Pimlico - Terraza, JoanMa Roig / Paisatgista JoanMa Roig / Paisatgista Сад в стиле модерн
JoanMa Roig / Paisatgista

JoanMa Roig / Paisatgista
JoanMa Roig / Paisatgista
JoanMa Roig / Paisatgista

Если у вас в саду достаточно пространства, установите в тенистом месте уголок отдыха или развлечений, оформив его на свой вкус, где вы сможете проводить время с семьей или с друзьями. Поставьте в углу сада простой, но удобный диван с мягкими подушечками и небольшой журнальный столик.

Наслаждайтесь естественностью

Casa Madeira, Riscos & Atitudes, Lda Riscos & Atitudes, Lda Сад в стиле модерн Твердая древесина Коричневый
Riscos &amp; Atitudes, Lda

Riscos & Atitudes, Lda
Riscos &amp; Atitudes, Lda
Riscos & Atitudes, Lda

Даже если вам не нравится садоводство, это не означает, что вы должны отказать себе в возможности иметь сад. Найдите такие растения, которые не требуют постоянного внимания и позвольте им развиваться естественным образом. Растения, адаптированные к местным условиям, будут как нельзя более кстати.

Черпайте вдохновение у природы, а мы надеемся, что наши маленькие рекомендации вам в этом помогут.

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