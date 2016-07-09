Шесть оригинальных идей для сада

Ухоженный сад – неотъемлемая часть дома, вызывающая чувство гордости у своих хозяев. Мы можем посадить там свои любимые цветы, душистые травы, организовать пикник на свежем воздухе для своих друзей и семьи. Но, чтобы насладиться в полной мере красотой своего сада, нужно приложить усилия и обзавестись терпением, так как растениям нужно время.

Для поддержания сада в идеальном состоянии очень важны удачная планировка и оформление. Помните: пространство всегда является доступным для трансформаций – перед вами масса возможностей. Для работы вашей фантазии Homify подготовил шесть стильных и современных идей оформления сада.