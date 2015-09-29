Ландшафтный дизайн: 10 интересных идей

В этой статье вы найдете 10 подсказок о том, каким должен быть маленький садик в городе или при коттедже. Мы подарим вам несколько интересных и модных идей, которые помогут вам определиться с собственными приоритетами и выбрать лучший из возможных вариантов.
Как следует из названия, этот сад был запланирован в соответствии с правилами китайской философии, основанной на существовании жизненной энергии Ци, которая для благополучия человека должна свободно циркулировать по любому пространству. Мягкие и плавные линии, укромные уголки, уют даже в большом саду, психологическое спокойствие и просто отсутствие современных материалов поможет создать сад в стиле фен-шуй, который подарит вам множество прекрасных часов!
Идея: укромное место под одним большим деревом, круглый дворик, обсаженный высокими растениями, как забором.
Минимализм отлично подойдет для тех, кто хочет буйство природы преобразовать в чистую эстетику и наслаждаться ей в любимом ракурсе. Несмотря на то, что минимализм часто выглядит очень урбанистически, для строительства сада в этом стиле используются лишь натуральные материалы, просто больше камень, чем дерево.
Идея: водоем с тихой гладью, многоуровневые каменные террасы, отдельно стоящие деревья и кусты, геометричные клумбы с минимумом посадок, вертикальный сад.
Многие заводят сад, чтобы скопировать другую местность, ее природу и традиции, а не для того, чтобы воспользоваться услугами окружающей природы. Зачастую они выбирают либо тропическую тему и стараются посадить как можно больше теплолюбивых растений (а с этим стремлением связано очень много проблем) или скопировать атмосферу альпийских лугов, что уже легче получается в нашем климате.
Идея: альпийская горка, заборы из камня, опоры для клумб из камня, камни, разбросанные по ландшафту, альпийская горка с «горным ручьем» в виде гальки или настоящего водопада.
Если вы хотите иметь минималистичный сад, но который помог бы вам бегать по траве, лежать в уютных и аккуратных местечках на травке, наблюдать за жизнью животных и птиц — обратитесь к азиатскому стилю. Здесь все создано для того, что человек имел максимальное количество мест, где он бы смог присесть и окинуть мир свежим взглядом.
Идея: террасы для медитаций и йоги, местечки для долгих чаепитий с низкими столами и подушками, водоемы с лавочками для сидения, полянки для прогулок и игр детей. А еще посадка определенных растений позволит вам приютить у себя множество птиц, грызунов, ежиков и, может быть, даже аиста.
Подумайте о контейнерных посадках, в том числе подвесных кашпо и небольших горшочках на подоконниках или в экстерьере под окном. Создать сад, когда места нет, вполне возможно!
Идея: контейнерные посадки на лестнице, вокруг беседки, возле крыльца, вдоль дорожки, под окном, на подоконнике, на веранде, на балконе, на верхних кухонных ящиках. Ниже вы увидите еще несколько идей для маленьких садов.
Вертикальный сад является очень модной затеей, но и хлопотной для того, кто далек от ландшафтного дизайна и озеленения. Лучше всего заказать такой сад у профессионалов, так как здесь нужно не просто найти почву, расставить сетку и посадить что-нибудь красивое.
Состав почвы следует подобрать под растения, а однотипных растений нужно так много, что вы вряд ли справитесь самостоятельно в их поиске. Лучше всего для нашего климата и такой затеи подойдут суккуленты. Они хорошо цепляются за почву, их легко заменить, их форма очень символична, а раз в год они даже цветут.
Добавить ощущение «зеленого» образа жизни вам может помочь и балкон. Оформленный в стиле эко с помощью дерева, украшенный контейнерами и кашпо с цветущими растениями он может стать вашим маленьким городским оазисом. Осталось лишь убрать все лишнее.
Создание пергол своими руками — дело в итоге сложное, но в конце концов окупается. Возможность даже на самом маленьком участке посадить плетистые розы, вьюнки, виноград или даже помидоры очень воодушевляет! Перголы можно ставить одна к другой, и тогда получается целый тоннель для прогулок и посадок с обеих сторон.
Если у вас имеется лишь 20 свободных квадратных метров, подумайте о создании зоны отдыха вокруг костра. Для дорожки и мощения, создания лавочки и самого костра здесь используется исключительно камень, а вы можете заменить его на кирпич и даже на плитку.
Такие сады отлично подойдут для творческого вечера с детьми — скульптуры, игрушки, маленькие растения и суккуленты, а для основы — деревянный ящик, поддон или простой горшок. Будет весело!
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— Ландшафтный дизайн на небольшом участке;