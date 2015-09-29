Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Ландшафтный дизайн: 10 интересных идей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
SC-152, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS Балкон и терраса в стиле модерн
Loading admin actions …

В этой статье вы найдете 10 подсказок о том, каким должен быть маленький садик в городе или при коттедже. Мы подарим вам несколько интересных и модных идей, которые помогут вам определиться с собственными приоритетами и выбрать лучший из возможных вариантов.

Фен-шуй для расцвета души

Feng Shui, Revelation-Fengshui Revelation-Fengshui Сад в стиле минимализм
Revelation-Fengshui

Revelation-Fengshui
Revelation-Fengshui
Revelation-Fengshui

Как следует из названия, этот сад был запланирован в соответствии с правилами китайской философии, основанной на существовании жизненной энергии Ци, которая для благополучия человека должна свободно циркулировать по любому пространству. Мягкие и плавные линии, укромные уголки, уют даже в большом саду, психологическое спокойствие и просто отсутствие современных материалов поможет создать сад в стиле фен-шуй, который подарит вам множество прекрасных часов!

Идея: укромное место под одним большим деревом, круглый дворик, обсаженный высокими растениями, как забором.

Минимализм для спокойствия ума

Casa SJ, Gantous Arquitectos Gantous Arquitectos Сад в стиле модерн
Gantous Arquitectos

Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos

Минимализм отлично подойдет для тех, кто хочет буйство природы преобразовать в чистую эстетику и наслаждаться ей в любимом ракурсе. Несмотря на то, что минимализм часто выглядит очень урбанистически, для строительства сада в этом стиле используются лишь натуральные материалы, просто больше камень, чем дерево.

Идея: водоем с тихой гладью, многоуровневые каменные террасы, отдельно стоящие деревья и кусты, геометричные клумбы с минимумом посадок, вертикальный сад.

Альпийские мотивы

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Сад в стиле модерн
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Многие заводят сад, чтобы скопировать другую местность, ее природу и традиции, а не для того, чтобы воспользоваться услугами окружающей природы. Зачастую они выбирают либо тропическую тему и стараются посадить как можно больше теплолюбивых растений (а с этим стремлением связано очень много проблем) или скопировать атмосферу альпийских лугов, что уже легче получается в нашем климате.

Идея: альпийская горка, заборы из камня, опоры для клумб из камня, камни, разбросанные по ландшафту, альпийская горка с «горным ручьем» в виде гальки или настоящего водопада.

Сад для медитаций

Ruhepo(o)l: stilvolle Wohlfühloase, qbus architektur & innenarchitektur qbus architektur & innenarchitektur Сад в стиле минимализм
qbus architektur &amp; innenarchitektur

qbus architektur & innenarchitektur
qbus architektur &amp; innenarchitektur
qbus architektur & innenarchitektur

Если вы хотите иметь минималистичный сад, но который помог бы вам бегать по траве, лежать в уютных и аккуратных местечках на травке, наблюдать за жизнью животных и птиц — обратитесь к азиатскому стилю. Здесь все создано для того, что человек имел максимальное количество мест, где он бы смог присесть и окинуть мир свежим взглядом.

Идея: террасы для медитаций и йоги, местечки для долгих чаепитий с низкими столами и подушками, водоемы с лавочками для сидения, полянки для прогулок и игр детей. А еще посадка определенных растений позволит вам приютить у себя множество птиц, грызунов, ежиков и, может быть, даже аиста.

Сад по-минимуму

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

Подумайте о контейнерных посадках, в том числе подвесных кашпо и небольших горшочках на подоконниках или в экстерьере под окном. Создать сад, когда места нет, вполне возможно!

Идея: контейнерные посадки на лестнице, вокруг беседки, возле крыльца, вдоль дорожки, под окном, на подоконнике, на веранде, на балконе, на верхних кухонных ящиках. Ниже вы увидите еще несколько идей для маленьких садов.

Вертикальный сад

SC-152, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS Балкон и терраса в стиле модерн
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

Вертикальный сад является очень модной затеей, но и хлопотной для того, кто далек от ландшафтного дизайна и озеленения. Лучше всего заказать такой сад у профессионалов, так как здесь нужно не просто найти почву, расставить сетку и посадить что-нибудь красивое. 

Состав почвы следует подобрать под растения, а однотипных растений нужно так много, что вы вряд ли справитесь самостоятельно в их поиске. Лучше всего для нашего климата и такой затеи подойдут суккуленты. Они хорошо цепляются за почву, их легко заменить, их форма очень символична, а раз в год они даже цветут.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Зеленый балкон

CASA VILLA PALMAS, DA:HAUS DA:HAUS Дома в стиле модерн
DA:HAUS

DA:HAUS
DA:HAUS
DA:HAUS

Добавить ощущение «зеленого» образа жизни вам может помочь и балкон. Оформленный в стиле эко с помощью дерева, украшенный контейнерами и кашпо с цветущими растениями он может стать вашим маленьким городским оазисом. Осталось лишь убрать все лишнее.

Сад из пергол

HORTUS, Anna Paghera s.r.l. - Green Design Anna Paghera s.r.l. - Green Design Сад в средиземноморском стиле
Anna Paghera s.r.l. – Green Design

Anna Paghera s.r.l. - Green Design
Anna Paghera s.r.l. – Green Design
Anna Paghera s.r.l. - Green Design

Создание пергол своими руками — дело в итоге сложное, но в конце концов окупается. Возможность даже на самом маленьком участке посадить плетистые розы, вьюнки, виноград или даже помидоры очень воодушевляет! Перголы можно ставить одна к другой, и тогда получается целый тоннель для прогулок и посадок с обеих сторон.

Вокруг огня

GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Сад в стиле модерн
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Если у вас имеется лишь 20 свободных квадратных метров, подумайте о создании зоны отдыха вокруг костра. Для дорожки и мощения, создания лавочки и самого костра здесь используется исключительно камень, а вы можете заменить его на кирпич и даже на плитку.

Мини-сад в контейнере

small garden 「散歩に行こう♪」, Green Style Forest Green Style Forest Сад в эклектичном стиле
Green Style Forest

Green Style Forest
Green Style Forest
Green Style Forest

Такие сады отлично подойдут для творческого вечера с детьми — скульптуры, игрушки, маленькие растения и суккуленты, а для основы — деревянный ящик, поддон или простой горшок. Будет весело!

Специально для вас на homify:

Ландшафтный дизайн на небольшом участке;

Идеи дизайна для бассейна.

Как правильно выбрать холодильник
А вам нравится стиль минимализм в саду?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо