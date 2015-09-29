Ландшафтный дизайн: 10 интересных идей

Минимализм отлично подойдет для тех, кто хочет буйство природы преобразовать в чистую эстетику и наслаждаться ей в любимом ракурсе. Несмотря на то, что минимализм часто выглядит очень урбанистически, для строительства сада в этом стиле используются лишь натуральные материалы, просто больше камень, чем дерево.

Идея: водоем с тихой гладью, многоуровневые каменные террасы, отдельно стоящие деревья и кусты, геометричные клумбы с минимумом посадок, вертикальный сад.