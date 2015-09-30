Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 великолепных дровяных печей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Беседка в поселке Ропша, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухня в рустикальном стиле
Loading admin actions …

Запах горящего дерева пробуждает в нас надежды, мечты и ностальгию. Иногда он буквально заряжает нас энергией, а в другие моменты помогает просто почувствовать себя лучше. У кого-то он ассоциируется с поездками на природу, у другого — с бабушкиной деревней, но неизменно то, что появление дровяной печи в доме всегда сулит удачу.

Элемент огня действительно бывает зачастую принижен в современных интерьерах, которые тем не менее изобилуют деревом, камнем и даже водой. Огонь же часто оказывается лишь символическим участником, в отоплении замененным газом и электричеством, а в уюте — электрическим камином.

Со вкусом дымка

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Кухня в рустикальном стиле
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Дровяная печь же имеет шанс на существование на патио, террасе, летней кухне, беседке или в доме, оформленном в особенно традиционном стиле. В конце статьи вас ждет и еще одно необычное решение, подходящее под минималистичные и ультра-современные интерьеры.

На современный лад

CASA NO CAMPO, Kika Prata Arquitetura e Interiores. Kika Prata Arquitetura e Interiores. Кухня в стиле кантри
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

Какая зона барбекю или летняя кухня обойдется без настоящей дровяной печи? На современный лад для коттеджей есть и особенно изысканные варианты под традиционный дизайн. Они могут быть украшены арабской мозаикой, керамической плиткой или декорированы в сельском стиле с отделкой из крашеной глины и идеально впишутся в загородное настроение идеального уикенда.

Сердце вашего дома

Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH Дома в стиле кантри
Thoma Holz GmbH

Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH

Дровяная печь в традиционном славянском варианте всегда стоит посередине дома на первом этаже, между кухней, столовой, а иногда и гостиной. Не забывайте это, если планируете копировать дизайн в стиле «домика в деревне».

Дачный вариант

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Кухня в стиле кантри
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Небольшая металлическая печь или «буржуйка» часто встречается на дачах или в летних домиках, но мало кто обеспечивает ей должный уход и декор. 

Во-первых, вы должны позаботиться о вентиляции пространства, что зачастую сделать сложно при уже имеющихся проблемах с проветриванием. Без их решения мы советуем вам воздержаться от покупки такой печи. 

Во-вторых, следует выложить пол под ней керамической плиткой или камнем, во избежании возгорания дерева или ламината.

Зонируем пространство

Espaço Gourmet , Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores Балкон и терраса в рустикальном стиле
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

Саму зону печи лучше всего отделить от основной жилой слоем огнеупорного красного кирпича. Также мы не советуем устанавливать такую печь на даче возле кухонного стола, газовой печи, мягкой мебели, спального гарнитура и шкафа. Лучше всего, если печь будет максимально удалена от всех деревянных предметов мебели, а также текстиля и, самое главное, от ковров.

Средиземноморская сказка

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Кухня в стиле кантри
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

На веранде, стилизованной под Средиземноморье, итальянскую виллу или испанский коттедж, вы можете воспользоваться шансом, установив дровяную печь в самом безопасном месте. Выбирайте его подальше от столовой группы и ближе к окнам или балкону.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

В стиле кантри

Casa de Campo em Araras, Cadore Arquitetura Cadore Arquitetura Гараж в рустикальном стиле
Cadore Arquitetura

Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura

Если дословно копировать некоторые традиционные стили, например, мексиканские элементы в дизайне кухни, то стоит обратить внимание на обычные глиняные печи, выложенные из огнеупорного кирпича и покрашенные в яркие оттенки.

Модный лофт в стиле эко

São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores Дома в рустикальном стиле
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Некоторые современные интерьеры с оттенками эко тоже с радостью примут в свои объятия настоящую дровяную печь. Если вы затеяли подобное строительство, обратитесь к профессиональному печнику. Он расскажет вам о наилучших вариантах в зависимости от ваших потребностей. 

Дело в том, что печь может использоваться только как конфорка, а может еще и иметь духовку. Если последняя будет достаточно большой, в ней даже можно выпекать домашний хлеб.

Минимализм во власти огня

Ausstellungsräume Feuerkultur Quetlich, Wandkult Wandkult КухняСтолешницы
Wandkult

Wandkult
Wandkult
Wandkult

Потрясающий, стильный и очень модный вариант домашнего стеклянного камина от Wandkult, который рассчитан исключительно на натуральные поленья, и есть наш обещанный вариант, идеально подходящий под стиль минимализм.

Беседка при особняке

Беседка в поселке Ропша, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухня в рустикальном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Беседка в поселке Ропша

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Отличным вариантом для увеличения функциональности беседки станет организация небольшой кухонной зоны при обеденной. Здесь внешний вид печи зависит от стиля вашего особняка или коттеджа и самой беседки.

Специально для вас на homify:

Проект «Лесные легенды»;

— Учимся жаркому дизайну у средиземноморского стиля.

Гипсовая лепнина в квартире
Дровяные печи имеют особое неповторимое очарование, а вам оно по душе?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо