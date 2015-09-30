10 великолепных дровяных печей

Запах горящего дерева пробуждает в нас надежды, мечты и ностальгию. Иногда он буквально заряжает нас энергией, а в другие моменты помогает просто почувствовать себя лучше. У кого-то он ассоциируется с поездками на природу, у другого — с бабушкиной деревней, но неизменно то, что появление дровяной печи в доме всегда сулит удачу.

Элемент огня действительно бывает зачастую принижен в современных интерьерах, которые тем не менее изобилуют деревом, камнем и даже водой. Огонь же часто оказывается лишь символическим участником, в отоплении замененным газом и электричеством, а в уюте — электрическим камином.