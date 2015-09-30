10 великолепных дровяных печей

Запах горящего дерева пробуждает в нас надежды, мечты и ностальгию. Иногда он буквально заряжает нас энергией, а в другие моменты помогает просто почувствовать себя лучше. У кого-то он ассоциируется с поездками на природу, у другого — с бабушкиной деревней, но неизменно то, что появление дровяной печи в доме всегда сулит удачу.
Элемент огня действительно бывает зачастую принижен в современных интерьерах, которые тем не менее изобилуют деревом, камнем и даже водой. Огонь же часто оказывается лишь символическим участником, в отоплении замененным газом и электричеством, а в уюте — электрическим камином.
Дровяная печь же имеет шанс на существование на патио, террасе, летней кухне, беседке или в доме, оформленном в особенно традиционном стиле. В конце статьи вас ждет и еще одно необычное решение, подходящее под минималистичные и ультра-современные интерьеры.
Какая зона барбекю или летняя кухня обойдется без настоящей дровяной печи? На современный лад для коттеджей есть и особенно изысканные варианты под традиционный дизайн. Они могут быть украшены арабской мозаикой, керамической плиткой или декорированы в сельском стиле с отделкой из крашеной глины и идеально впишутся в загородное настроение идеального уикенда.
Дровяная печь в традиционном славянском варианте всегда стоит посередине дома на первом этаже, между кухней, столовой, а иногда и гостиной. Не забывайте это, если планируете копировать дизайн в стиле «домика в деревне».
Небольшая металлическая печь или «буржуйка» часто встречается на дачах или в летних домиках, но мало кто обеспечивает ей должный уход и декор.
Во-первых, вы должны позаботиться о вентиляции пространства, что зачастую сделать сложно при уже имеющихся проблемах с проветриванием. Без их решения мы советуем вам воздержаться от покупки такой печи.
Во-вторых, следует выложить пол под ней керамической плиткой или камнем, во избежании возгорания дерева или ламината.
Саму зону печи лучше всего отделить от основной жилой слоем огнеупорного красного кирпича. Также мы не советуем устанавливать такую печь на даче возле кухонного стола, газовой печи, мягкой мебели, спального гарнитура и шкафа. Лучше всего, если печь будет максимально удалена от всех деревянных предметов мебели, а также текстиля и, самое главное, от ковров.
На веранде, стилизованной под Средиземноморье, итальянскую виллу или испанский коттедж, вы можете воспользоваться шансом, установив дровяную печь в самом безопасном месте. Выбирайте его подальше от столовой группы и ближе к окнам или балкону.
Если дословно копировать некоторые традиционные стили, например, мексиканские элементы в дизайне кухни, то стоит обратить внимание на обычные глиняные печи, выложенные из огнеупорного кирпича и покрашенные в яркие оттенки.
Некоторые современные интерьеры с оттенками эко тоже с радостью примут в свои объятия настоящую дровяную печь. Если вы затеяли подобное строительство, обратитесь к профессиональному печнику. Он расскажет вам о наилучших вариантах в зависимости от ваших потребностей.
Дело в том, что печь может использоваться только как конфорка, а может еще и иметь духовку. Если последняя будет достаточно большой, в ней даже можно выпекать домашний хлеб.
Потрясающий, стильный и очень модный вариант домашнего стеклянного камина от Wandkult, который рассчитан исключительно на натуральные поленья, и есть наш обещанный вариант, идеально подходящий под стиль минимализм.
Отличным вариантом для увеличения функциональности беседки станет организация небольшой кухонной зоны при обеденной. Здесь внешний вид печи зависит от стиля вашего особняка или коттеджа и самой беседки.
Специально для вас на homify:
— Учимся жаркому дизайну у средиземноморского стиля.