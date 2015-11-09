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5 интересных эко-домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Summer House, Blackheath, Fraser Brown MacKenna Architects Fraser Brown MacKenna Architects Гостиная в стиле модерн
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«Зеленые» технологии, экологически чистые материалы и забота о здоровье своей семьи. Все это привлекает многих в технологиях эко-строительства. В этой статье — краткий обзор 5 различных проектов, которые красивы своей естественной красотой, имеют низкое энергопотребление и пропагандируют новый образ жизни.

Домик в лесу

Summer House, Blackheath, Fraser Brown MacKenna Architects Fraser Brown MacKenna Architects Гостиная в стиле модерн
Fraser Brown MacKenna Architects

Summer House, Blackheath

Fraser Brown MacKenna Architects
Fraser Brown MacKenna Architects
Fraser Brown MacKenna Architects

Последний проект представляет собой небольшое сооружение из двух кубов, стильно оформленное в стиле эко-модерна. Комбинирование материалов отделки экстерьера помогает сделать фасады не только интересными, но и вписанными в ландшафт своими натуральными оттенками.

Строительство возможно везде

The Bands, Norway, Scarcity and Creativity Studio Scarcity and Creativity Studio Дома в скандинавском стиле
Scarcity and Creativity Studio

The Bands, Norway

Scarcity and Creativity Studio
Scarcity and Creativity Studio
Scarcity and Creativity Studio

Данный комплекс из нескольких жилых помещений с пристанью на реке находится в Норвегии. Строительство велось в основном из древесины, но также использовались металлические элементы, гвозди, стекло, а отапливается металлической дровяной печью.

Жизнь в многоугольнике

The Bands, Norway, Scarcity and Creativity Studio Scarcity and Creativity Studio Гостиная в скандинавском стиле
Scarcity and Creativity Studio

The Bands, Norway

Scarcity and Creativity Studio
Scarcity and Creativity Studio
Scarcity and Creativity Studio

Продолжая рассказ о норвежском проекте, мы замечаем нестандартный подход к организации жилой зоны. Сами домики выглядят как многоугольники, а креативные формы очень часто являются синонимом эко-архитектуры.

Этот проект в первую очередь показывает, что экологичное строительство вовсе не является полным возвратом к истокам и может использовать для изначальной конструкции передовые технологии.

Защита от излучений

져스틴하우스의 적정기술주택, Just-In House(져스틴 하우스) Just-In House(져스틴 하우스) Дома в стиле модерн
Just-In House(져스틴 하우스)

Just-In House(져스틴 하우스)
Just-In House(져스틴 하우스)
Just-In House(져스틴 하우스)

Новый проект из Южной Кореи позволяет строить даже без предварительной зачистки от камней, что очень важно для региона, где 70% площади занимает именно каменистая почва. Архитекторы ставили перед собой задачу сделать дом на земле, сэкономить средства на отделке и также защитить жильцов от вредных излучений с помощью почвы.

Благодаря внутренней изоляции стен, которая включала в себя отделку натуральной древесиной, такой дом может выдерживать до 25 градусов мороза в комфортной для любого человека обстановке и поддерживать прохладную температуру без кондиционера на протяжении всего летнего сезона.

Интерьер новомодной землянки

져스틴하우스의 적정기술주택, Just-In House(져스틴 하우스) Just-In House(져스틴 하우스) Гостиная в стиле модерн
Just-In House(져스틴 하우스)

Just-In House(져스틴 하우스)
Just-In House(져스틴 하우스)
Just-In House(져스틴 하우스)

Внутри нас ждет интересная конструкция, по форме напоминающая тоннель. Стеклянные двери-слайдеры, выходящие на террасы и в зимний сад выглядят здесь особенно футуристично. Есть гостиная, кухня, спальня и ванная комната, а рядом в отдельном строении — кладовка для хозяйственных вещей и продуктов.

Luxury ecology

Private House, Suffolk, Strom Architects Strom Architects Дома в средиземноморском стиле
Strom Architects

Private House, Suffolk

Strom Architects
Strom Architects
Strom Architects

Этот интересный эко-проект под названием «Саффолк» выглядит, как дорогостоящая вилла в стиле минимализм. На самом же деле хозяин не хотел тратить на свое новое жилье лишние средства, материалы или природные ресурсы и решил выкупить заброшенное здание детского бассейна в пригороде.

Восемь лет назад здесь был небольшой пожар, но из-за повреждений и отсутствия средств в бюджете здание забросили полностью. Теперь на его месте — шикарная вилла с модным дизайном и элегантной отделкой в современном стиле. Местные жители лишились «заброшки» возле парка, владелец сэкономил средства и помог зданию обрести новую жизнь.

Нужна помощь с проектом дома?
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Интерьер бывшего бассейна

Private House, Suffolk, Strom Architects Strom Architects Гостиная в скандинавском стиле
Strom Architects

Private House, Suffolk

Strom Architects
Strom Architects
Strom Architects

Именно в тех стенах, где имелись повреждения, архитектор решил сделать панорамное остекление. Стабильные части конструкции остались без изменений и просто пережили ремонт. Так как здание изначально было построено из кирпича и имело надлежащий уход, оно прекрасно сохранилось.

Зеркальный дом

homify Дома в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Этот проект потрясающе талантливого итальянского архитектора Петры Пихлера реализован в городе Тироль и используется как вилла для сдачи в аренду туристам. Эко-дизайн с эффектной подачей стал еще и прибыльным делом. В отделке и интерьерах Петра использовал легко добываемые материалы, не «изобретал велосипед» и экономил средства настолько, насколько вообще это может делать дизайнер.

Ретро-модерн за зеркалом

homify Столовая комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

В интерьерах зеркального дома мы видим явную тягу к ретро, а изгибы панорамного остекления выглядят, как волны или формы морских рыб. Здесь, в горной долине, рядом с бассейном и собственным садом такое здание выглядит очень футуристично.

Интерьеры проекта

Summer House, Blackheath, Fraser Brown MacKenna Architects Fraser Brown MacKenna Architects Гостиная в стиле модерн
Fraser Brown MacKenna Architects

Summer House, Blackheath

Fraser Brown MacKenna Architects
Fraser Brown MacKenna Architects
Fraser Brown MacKenna Architects

Идеологией проекта было создание образца того, что даже люди из высшей прослойки не обязательно должны строить себе дворцы. На примере реальной семьи видно, что интеллектуальная тусовка крупных мегаполисов все чаще выбирает для загородной жизни небольшой, но изысканно декорированный дизайнером коттедж.

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