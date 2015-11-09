5 интересных эко-домов

«Зеленые» технологии, экологически чистые материалы и забота о здоровье своей семьи. Все это привлекает многих в технологиях эко-строительства. В этой статье — краткий обзор 5 различных проектов, которые красивы своей естественной красотой, имеют низкое энергопотребление и пропагандируют новый образ жизни.
Последний проект представляет собой небольшое сооружение из двух кубов, стильно оформленное в стиле эко-модерна. Комбинирование материалов отделки экстерьера помогает сделать фасады не только интересными, но и вписанными в ландшафт своими натуральными оттенками.
Данный комплекс из нескольких жилых помещений с пристанью на реке находится в Норвегии. Строительство велось в основном из древесины, но также использовались металлические элементы, гвозди, стекло, а отапливается металлической дровяной печью.
Продолжая рассказ о норвежском проекте, мы замечаем нестандартный подход к организации жилой зоны. Сами домики выглядят как многоугольники, а креативные формы очень часто являются синонимом эко-архитектуры.
Этот проект в первую очередь показывает, что экологичное строительство вовсе не является полным возвратом к истокам и может использовать для изначальной конструкции передовые технологии.
Новый проект из Южной Кореи позволяет строить даже без предварительной зачистки от камней, что очень важно для региона, где 70% площади занимает именно каменистая почва. Архитекторы ставили перед собой задачу сделать дом на земле, сэкономить средства на отделке и также защитить жильцов от вредных излучений с помощью почвы.
Благодаря внутренней изоляции стен, которая включала в себя отделку натуральной древесиной, такой дом может выдерживать до 25 градусов мороза в комфортной для любого человека обстановке и поддерживать прохладную температуру без кондиционера на протяжении всего летнего сезона.
Внутри нас ждет интересная конструкция, по форме напоминающая тоннель. Стеклянные двери-слайдеры, выходящие на террасы и в зимний сад выглядят здесь особенно футуристично. Есть гостиная, кухня, спальня и ванная комната, а рядом в отдельном строении — кладовка для хозяйственных вещей и продуктов.
Этот интересный эко-проект под названием «Саффолк» выглядит, как дорогостоящая вилла в стиле минимализм. На самом же деле хозяин не хотел тратить на свое новое жилье лишние средства, материалы или природные ресурсы и решил выкупить заброшенное здание детского бассейна в пригороде.
Восемь лет назад здесь был небольшой пожар, но из-за повреждений и отсутствия средств в бюджете здание забросили полностью. Теперь на его месте — шикарная вилла с модным дизайном и элегантной отделкой в современном стиле. Местные жители лишились «заброшки» возле парка, владелец сэкономил средства и помог зданию обрести новую жизнь.
Именно в тех стенах, где имелись повреждения, архитектор решил сделать панорамное остекление. Стабильные части конструкции остались без изменений и просто пережили ремонт. Так как здание изначально было построено из кирпича и имело надлежащий уход, оно прекрасно сохранилось.
Этот проект потрясающе талантливого итальянского архитектора Петры Пихлера реализован в городе Тироль и используется как вилла для сдачи в аренду туристам. Эко-дизайн с эффектной подачей стал еще и прибыльным делом. В отделке и интерьерах Петра использовал легко добываемые материалы, не «изобретал велосипед» и экономил средства настолько, насколько вообще это может делать дизайнер.
В интерьерах зеркального дома мы видим явную тягу к ретро, а изгибы панорамного остекления выглядят, как волны или формы морских рыб. Здесь, в горной долине, рядом с бассейном и собственным садом такое здание выглядит очень футуристично.
Идеологией проекта было создание образца того, что даже люди из высшей прослойки не обязательно должны строить себе дворцы. На примере реальной семьи видно, что интеллектуальная тусовка крупных мегаполисов все чаще выбирает для загородной жизни небольшой, но изысканно декорированный дизайнером коттедж.
Специально для вас эко-материалы на homify:
— Деревянные веранды: идеи и советы;
— Идеи дизайна для сауны, бани и спа;