5 интересных эко-домов

Продолжая рассказ о норвежском проекте, мы замечаем нестандартный подход к организации жилой зоны. Сами домики выглядят как многоугольники, а креативные формы очень часто являются синонимом эко-архитектуры.

Этот проект в первую очередь показывает, что экологичное строительство вовсе не является полным возвратом к истокам и может использовать для изначальной конструкции передовые технологии.