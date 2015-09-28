10 потрясающих двуспальных кроватей

Для многих спальня является главным местом дома, так как именно здесь мы можем по-настоящему отдохнуть и быть самими собой. Выбор кровати в данном случае первостепенен и является отправной точкой для создания идеальной спальни.

Если вы романтичны, экстраординарны или любите классику — позвольте вашей спальне отражать ваши интересы, чувства и натуру. Постельное белье тоже является важной составляющей самовыражения, поэтому не стоит думать, что покупка мебели — это все, что вам предстоит сделать.

В этой статье мы рассмотрим 10 различных вариантов дизайна спальни с интересными кроватями, а также дадим некоторые советы по ее обустройству. Готовы?