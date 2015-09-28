10 потрясающих двуспальных кроватей

Для многих спальня является главным местом дома, так как именно здесь мы можем по-настоящему отдохнуть и быть самими собой. Выбор кровати в данном случае первостепенен и является отправной точкой для создания идеальной спальни.
Если вы романтичны, экстраординарны или любите классику — позвольте вашей спальне отражать ваши интересы, чувства и натуру. Постельное белье тоже является важной составляющей самовыражения, поэтому не стоит думать, что покупка мебели — это все, что вам предстоит сделать.
В этой статье мы рассмотрим 10 различных вариантов дизайна спальни с интересными кроватями, а также дадим некоторые советы по ее обустройству. Готовы?
Если вы не любите придерживаться каких-либо правил — вовсе не обязательно заставлять себя, чтобы создать идеальную спальню! Просто соберите все предметы, которые вам нравятся, в одной комнате и придумайте пару акцентов, с помощью которых вы можете их объединить. Акценты могут быть цветовые или тематические, на ваш вкус.
Большая кровать с мягкими подушками в светлой и просторной комнате приглашает нас к таинству релаксации. Резная спинка кровати из массива сосны в арабском стиле выглядит здесь особенно интересно. Атмосферу сьюта в спа-отеле или просто этнической виллы помогут создать двуспальные кровати с похожими изголовьями с орнаментом. Вы можете дополнить образ марокканскими светильниками, этническими тканями и арабскими пуфиками.
Если вашей спальне не достает комфорта в первую очередь из-за небольшой площади — очень важно найти правильную конфигурацию и поставить мебель максимально удобно. Быть может, вам придется пожертвовать одним из подходов к кровати, расположив ее в углу комнаты, или даже купить интересную раскладную или просто многофункциональную модель
При расстановке мебели обязательно учитывайте и психологическое удобство. Если в данный момент ваша комната пуста, попробуйте постоять или даже полежать на полу в различных зонах, чтобы удостовериться, что это место не просто хорошо подходит для кровати, но и дарит вам ощущение покоя. Это самое важное правило в выборе кровати. Лучше всего располагать ее так, чтобы лежа на ней, вы видели небо или лес за окном.
Порой из-за необычной планировки, нехватки места или просто жажды новизны мы хотим создать в спальне что-то действительно необычное. Среди самых модных решений — кровать на подиуме, круглая кровать или кровать в форме сердца или цветка, балдахины и подсветка в арабском стиле и даже подвесные кровати на металлическом каркасе на рельсах, как на этой фотографии.
В поисках своего вдохновения вы можете подумать о комбинациях другой мебели — книжных полок с гардеробной, кресла с туалетным столиком или ванной комнаты с самой спальней.
Вы должны идеально согласовать дизайн мебели, текстиля и аксессуаров, если хотите сделать спальню стилистическим вдохновителем или образцом вашего имиджа.
Любой из ярких акцентов должен уравновешивается мягкими тонами, бежевым, слоновой костью, кофе с молоком и позолотой. Для гламурной спальни очень подойдут роскошные породы дерева, глянцевая мебель и большие зеркала в массивных рамах.
Если вы живете в студии или однокомнатной квартире, ваша спальня — это всего лишь маленькая зона в общей комнате, которая тем не менее обязана быть атмосферной! Обратитесь к таким стилям как скандинавский и эко-минимализм, эклектика и лофт, чтобы найти подходящую идею.
Разграничить два пространства вы можете легкой перегородкой, стеклом, плотными шторами, прозрачной занавеской, раздвижными дверьми на рельсах, восточной ширмой или стеллажом.
Классический вариант подойдет тем, кому будет максимально комфортно, если он почувствует у себя дома атмосферу Парижа или Лондона и погрузится в свои мечты. Для классического стиля выбирайте кровати с кожаным или текстильным изголовьем, традиционные пастельные и бежевые тона.
Для создания романтической обстановки вам стоит подумать об использовании испанского, греческого, скандинавского или средиземноморского стиля. Интересные варианты можно найти в стилях шебби-шик, коастал или гламурный шик. На фотографии мы видим как раз пляжный стиль, на основе голубого и песочного цветов, с использованием в интерьере голубой полоски, плетеного сундука и декора в виде даров моря.
Для декора современной спальни вам понадобится мебель в стиле минимализм, гламурные светильники, геометричное постельное белье, большое зеркало и предметы современного искусства.
Помните, что идеальной спальню можно сделать, только подойдя к процессу комплексно. Посмотрите на фотографию выше и вы увидите, что каждый предмет и деталь здесь собраны на вдохновении, буквально на одном дыхании. Посмотрите коллекции идей на homify для спальни и смело прыгайте на свою собственную волну!
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