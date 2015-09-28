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10 потрясающих двуспальных кроватей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
MUEBLES JUVENILES ABATIBLES, Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles. Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles. Спальня в стиле модерн
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Для многих спальня является главным местом дома, так как именно здесь мы можем по-настоящему отдохнуть и быть самими собой. Выбор кровати в данном случае первостепенен и является отправной точкой для создания идеальной спальни.

Если вы романтичны, экстраординарны или любите классику — позвольте вашей спальне отражать ваши интересы, чувства и натуру. Постельное белье тоже является важной составляющей самовыражения, поэтому не стоит думать, что покупка мебели — это все, что вам предстоит сделать.

В этой статье мы рассмотрим 10 различных вариантов дизайна спальни с интересными кроватями, а также дадим некоторые советы по ее обустройству. Готовы?

Эклектика

A cottage of two halves, Forest Eyes Photography Forest Eyes Photography Спальня в стиле кантри
Forest Eyes Photography

A cottage of two halves

Forest Eyes Photography
Forest Eyes Photography
Forest Eyes Photography

Если вы не любите придерживаться каких-либо правил — вовсе не обязательно заставлять себя, чтобы создать идеальную спальню! Просто соберите все предметы, которые вам нравятся, в одной комнате и придумайте пару акцентов, с помощью которых вы можете их объединить. Акценты могут быть цветовые или тематические, на ваш вкус.

Этника или сьют в спа-отеле

Casa en La Cerdanya. 2013, Deu i Deu Deu i Deu Спальня в рустикальном стиле
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

Большая кровать с мягкими подушками в светлой и просторной комнате приглашает нас к таинству релаксации. Резная спинка кровати из массива сосны в арабском стиле выглядит здесь особенно интересно. Атмосферу сьюта в спа-отеле или просто этнической виллы помогут создать двуспальные кровати с похожими изголовьями с орнаментом. Вы можете дополнить образ марокканскими светильниками, этническими тканями и арабскими пуфиками.

Правильная расстановка — залог комфорта

MUEBLES JUVENILES ABATIBLES, Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles. Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles. Спальня в стиле модерн
Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles.

Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles.
Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles.
Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles.

Если вашей спальне не достает комфорта в первую очередь из-за небольшой площади — очень важно найти правильную конфигурацию и поставить мебель максимально удобно. Быть может, вам придется пожертвовать одним из подходов к кровати, расположив ее в углу комнаты, или даже купить интересную раскладную или просто многофункциональную модель

При расстановке мебели обязательно учитывайте и психологическое удобство. Если в данный момент ваша комната пуста, попробуйте постоять или даже полежать на полу в различных зонах, чтобы удостовериться, что это место не просто хорошо подходит для кровати, но и дарит вам ощущение покоя. Это самое важное правило в выборе кровати. Лучше всего располагать ее так, чтобы лежа на ней, вы видели небо или лес за окном.

Нестандартные решения

homify Спальня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Порой из-за необычной планировки, нехватки места или просто жажды новизны мы хотим создать в спальне что-то действительно необычное. Среди самых модных решений — кровать на подиуме, круглая кровать или кровать в форме сердца или цветка, балдахины и подсветка в арабском стиле и даже подвесные кровати на металлическом каркасе на рельсах, как на этой фотографии.

В поисках своего вдохновения вы можете подумать о комбинациях другой мебели — книжных полок с гардеробной, кресла с туалетным столиком или ванной комнаты с самой спальней.

Спальня как часть имиджа

-, COMODÉ MUEBLES COMODÉ MUEBLES Спальня в колониальном стиле
COMODÉ MUEBLES

COMODÉ MUEBLES
COMODÉ MUEBLES
COMODÉ MUEBLES

Вы должны идеально согласовать дизайн мебели, текстиля и аксессуаров, если хотите сделать спальню стилистическим вдохновителем или образцом вашего имиджа.

Любой из ярких акцентов должен уравновешивается мягкими тонами, бежевым, слоновой костью, кофе с молоком и позолотой. Для гламурной спальни очень подойдут роскошные породы дерева, глянцевая мебель и большие зеркала в массивных рамах.

Мини-спальня

Die Wohnung W und die Bergbuche vom Sonntagshorn, Holzgeschichten Holzgeschichten Спальня в стиле модерн
Holzgeschichten

Holzgeschichten
Holzgeschichten
Holzgeschichten

Если вы живете в студии или однокомнатной квартире, ваша спальня — это всего лишь маленькая зона в общей комнате, которая тем не менее обязана быть атмосферной! Обратитесь к таким стилям как скандинавский и эко-минимализм, эклектика и лофт, чтобы найти подходящую идею.

Разграничить два пространства вы можете легкой перегородкой, стеклом, плотными шторами, прозрачной занавеской, раздвижными дверьми на рельсах, восточной ширмой или стеллажом.

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Классика

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Классический вариант подойдет тем, кому будет максимально комфортно, если он почувствует у себя дома атмосферу Парижа или Лондона и погрузится в свои мечты. Для классического стиля выбирайте кровати с кожаным или текстильным изголовьем, традиционные пастельные и бежевые тона.

Романтика

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine Спальня в средиземноморском стиле
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

Для создания романтической обстановки вам стоит подумать об использовании испанского, греческого, скандинавского или средиземноморского стиля. Интересные варианты можно найти в стилях шебби-шик, коастал или гламурный шик. На фотографии мы видим как раз пляжный стиль, на основе голубого и песочного цветов, с использованием в интерьере голубой полоски, плетеного сундука и декора в виде даров моря.

Современная спальня

Oferta, AZD Diseño Interior AZD Diseño Interior Спальня в стиле модерн
AZD Diseño Interior

AZD Diseño Interior
AZD Diseño Interior
AZD Diseño Interior

Для декора современной спальни вам понадобится мебель в стиле минимализм, гламурные светильники, геометричное постельное белье, большое зеркало и предметы современного искусства.

Идеальная спальня

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu Спальня в эклектичном стиле
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

Помните, что идеальной спальню можно сделать, только подойдя к процессу комплексно. Посмотрите на фотографию выше и вы увидите, что каждый предмет и деталь здесь собраны на вдохновении, буквально на одном дыхании. Посмотрите коллекции идей на homify для спальни и смело прыгайте на свою собственную волну!

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Стиль в дизайне интерьера, в котором часто вовсе отсутствуют кровати.

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А вы бы какую выбрали двуспальную кровать?

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