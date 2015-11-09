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10 красивых столешниц для кухни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Crespià, Dröm Living Dröm Living Кухня в скандинавском стиле
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Обновляя домашнее меню, кухонные полотенца или светильники, мы порой задумываемся — а не пришло ли время для более глобальных перемен? Если вы намерены серьезно улучшить свою кухню, но при этом еще не готовы покупать новый гарнитур и делать ремонт, подумайте о выборе новой столешницы под уже существующую мебель!

Мы собрали для вас серию из 10 фотографий с интерьерами кухонь, каждая из которых покажет вам, что столешница не обязана быть незаметной! Наша подборка поможет и тем, кто как раз выбирает новый дизайн для кухни и смотрит различные варианты гарнитуров. Ведь современный дизайн уже давно смело заявляет: «Яркая столешница — это стильно!»

Глянцевый лофт

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura Кухня в стиле модерн
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

Популярный стиль лофт покорил многих нестандартными решениями и глотком свежего воздуха в дизайне интерьеров. В этом проекте, например, интересный вариант столешницы, выступающей то тут, то там, выглядит очень многофункционально.

Гранит в красном цвете

Cozinha com churrasqueira ARQ Ana Lore Burliga Miranda Кухня в стиле модерн
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Cozinha com churrasqueira

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Натуральный камень может быть покрашен в яркие модные цвета так же, как эта гранитная столешница на кухне в стиле модерн. Проект архитектора Анны Лоре из Бразилии очень свежий и стимулирующий!

Стиль индастриал

Kitchen Past-IT (Hands Made Ideas), Simona Garufi Simona Garufi Кухня в стиле лофт
Simona Garufi

Simona Garufi
Simona Garufi
Simona Garufi

Хотите скопировать рабочую кухню повара с мишленовской звездой, ищите более глянцевый вариант лофта или просто любите практичный французский подход к организации кухни? Посмотрите на стиль индастриал, в который яркие столешницы вписываются лучше, чем в остальные!

Многоуровневая столешница

Cobertura Gutierrez, Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração Кухня в стиле модерн
Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração

Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração
Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração
Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração

Кто сказал, что столешница должны быть плоской? Множество уровней помогут увеличить ее функционал, скомпенсировать подиум между кухней и столовой или просто сделать интерьер более креативным.

Изысканное дополнение

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza Кухня в стиле модерн
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

Для тех, кто давно мечтает о барной стойке, на самом деле есть простое решение — скопировать материал столешницы кухонного гарнитура и сделать под заказ новый элемент мебели в любой мастерской.

Голливудский размах

Modern and Bold Kitchen Diner homify Кухня в стиле модерн Черный kitchen,black,white,marble,work surfaces,modern,large
homify

Modern and Bold Kitchen Diner

homify
homify
homify

Этот проект в стиле модерн выглядит весьма амбиционно — сочетание красного с черным на фоне белых стен и мебели является экстравагантным решением даже для одиночки, и тем более для семейного дома. Здесь столешница кухонного острова представлена одним сплошным элементом из композитного материала на основе каменной крошки. Есть также идея создания столешницы из цельного куска камня, что является очень дорогостоящей идеей, но не менее эффектной.

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Дополнительное место

Desarrollo de Interiorísmo , LA RORA Interiorismo & Arquitectura LA RORA Interiorismo & Arquitectura Кухня в стиле модерн
LA RORA Interiorismo &amp; Arquitectura

LA RORA Interiorismo & Arquitectura
LA RORA Interiorismo &amp; Arquitectura
LA RORA Interiorismo & Arquitectura

Здесь ради образования барной стойки к части кухонного гарнитура конструктор мебели придумал надстройку. О похожем варианте мы говорили выше, как о многоуровневой столешнице. Но если первый вариант требовал первоначально запланированной идеи, то для реализации этой подойдет и уже существующий гарнитур, который нужно лишь дополнить.

Бонусный модуль

Projeto de arquitetura de casa junto ao mar, a3mais a3mais Кухня в стиле модерн
a3mais

a3mais
a3mais
a3mais

Подобная легкая минималистичная конструкция визуально выглядит как бонусный модуль на кухне, а не полноценная часть гарнитура. По сути же она является барной стойкой, переделанной под использование с двух сторон.

Столешница буквой «Г»

CASA ROTI, Estudio Meraki Estudio Meraki Кухня в стиле модерн Эффект древесины
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

Интересный вариант столешницы, которая спадает на пол с одной из сторон, будто скатерть, отлично впишется в любой стиль интерьера. Комбинировать таким образом можно самые разные материалы — натуральные и искусственные камни, пластмассу, дерево и другие.

Комбинированная столешница

Crespià, Dröm Living Dröm Living Кухня в скандинавском стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Итак, идея-сюрприз, которую мы вам подготовили — столешница вовсе не должна быть одинаковой по всей кухне ! Даже в одном модуле, как на этом кухонном остров, она может отличаться в разных зонах. Посмотрите — в зоне резки она украшена керамической мозаикой, в столовой зоне представляет собой просто массив дерева, а в основном гарнитуре использовался совсем другой материал, который подобран в тон к отделке кухонного фартука.

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