10 красивых столешниц для кухни

Обновляя домашнее меню, кухонные полотенца или светильники, мы порой задумываемся — а не пришло ли время для более глобальных перемен? Если вы намерены серьезно улучшить свою кухню, но при этом еще не готовы покупать новый гарнитур и делать ремонт, подумайте о выборе новой столешницы под уже существующую мебель!

Мы собрали для вас серию из 10 фотографий с интерьерами кухонь, каждая из которых покажет вам, что столешница не обязана быть незаметной! Наша подборка поможет и тем, кто как раз выбирает новый дизайн для кухни и смотрит различные варианты гарнитуров. Ведь современный дизайн уже давно смело заявляет: «Яркая столешница — это стильно!»