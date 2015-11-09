10 красивых столешниц для кухни

Обновляя домашнее меню, кухонные полотенца или светильники, мы порой задумываемся — а не пришло ли время для более глобальных перемен? Если вы намерены серьезно улучшить свою кухню, но при этом еще не готовы покупать новый гарнитур и делать ремонт, подумайте о выборе новой столешницы под уже существующую мебель!
Мы собрали для вас серию из 10 фотографий с интерьерами кухонь, каждая из которых покажет вам, что столешница не обязана быть незаметной! Наша подборка поможет и тем, кто как раз выбирает новый дизайн для кухни и смотрит различные варианты гарнитуров. Ведь современный дизайн уже давно смело заявляет: «Яркая столешница — это стильно!»
Популярный стиль лофт покорил многих нестандартными решениями и глотком свежего воздуха в дизайне интерьеров. В этом проекте, например, интересный вариант столешницы, выступающей то тут, то там, выглядит очень многофункционально.
Натуральный камень может быть покрашен в яркие модные цвета так же, как эта гранитная столешница на кухне в стиле модерн. Проект архитектора Анны Лоре из Бразилии очень свежий и стимулирующий!
Хотите скопировать рабочую кухню повара с мишленовской звездой, ищите более глянцевый вариант лофта или просто любите практичный французский подход к организации кухни? Посмотрите на стиль индастриал, в который яркие столешницы вписываются лучше, чем в остальные!
Кто сказал, что столешница должны быть плоской? Множество уровней помогут увеличить ее функционал, скомпенсировать подиум между кухней и столовой или просто сделать интерьер более креативным.
Для тех, кто давно мечтает о барной стойке, на самом деле есть простое решение — скопировать материал столешницы кухонного гарнитура и сделать под заказ новый элемент мебели в любой мастерской.
Этот проект в стиле модерн выглядит весьма амбиционно — сочетание красного с черным на фоне белых стен и мебели является экстравагантным решением даже для одиночки, и тем более для семейного дома. Здесь столешница кухонного острова представлена одним сплошным элементом из композитного материала на основе каменной крошки. Есть также идея создания столешницы из цельного куска камня, что является очень дорогостоящей идеей, но не менее эффектной.
Здесь ради образования барной стойки к части кухонного гарнитура конструктор мебели придумал надстройку. О похожем варианте мы говорили выше, как о многоуровневой столешнице. Но если первый вариант требовал первоначально запланированной идеи, то для реализации этой подойдет и уже существующий гарнитур, который нужно лишь дополнить.
Подобная легкая минималистичная конструкция визуально выглядит как бонусный модуль на кухне, а не полноценная часть гарнитура. По сути же она является барной стойкой, переделанной под использование с двух сторон.
Интересный вариант столешницы, которая спадает на пол с одной из сторон, будто скатерть, отлично впишется в любой стиль интерьера. Комбинировать таким образом можно самые разные материалы — натуральные и искусственные камни, пластмассу, дерево и другие.
Итак, идея-сюрприз, которую мы вам подготовили — столешница вовсе не должна быть одинаковой по всей кухне ! Даже в одном модуле, как на этом кухонном остров, она может отличаться в разных зонах. Посмотрите — в зоне резки она украшена керамической мозаикой, в столовой зоне представляет собой просто массив дерева, а в основном гарнитуре использовался совсем другой материал, который подобран в тон к отделке кухонного фартука.
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