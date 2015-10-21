Русская усадьба под Волоколамском

Русский национальный стиль, современный размах и просто любовь к деревне воплотили в одном проекте профессионалы из дизайн-бюро Акимова и Топорова. Реализация проекта заняла несколько лет. С 2009 по 2013 год комплекс построек расширялся и дополнялся новыми элементами. В результате удалось получить усадьбу, совмещающую современный комфорт и традиционные решения в дизайне.

В основе этого проекта лежат вовсе не модные тренды, а искреннее желание заказчика возродить старинный уклад жизни в этом регионе. Масштабный подход к реализации каждой задумки, от маяка до колодца, помог объединить одной идеологией весь комплекс строений.