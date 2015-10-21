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Русская усадьба под Волоколамском

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Усадьба под Волоколамском в традиционном стиле, Бюро Акимова и Топорова Бюро Акимова и Топорова Дома в классическом стиле
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Русский национальный стиль, современный размах и просто любовь к деревне воплотили в одном проекте профессионалы из дизайн-бюро Акимова и Топорова. Реализация проекта заняла несколько лет. С 2009 по 2013 год комплекс построек расширялся и дополнялся новыми элементами. В результате удалось получить усадьбу, совмещающую современный комфорт и традиционные решения в дизайне.

В основе этого проекта лежат вовсе не модные тренды, а искреннее желание заказчика возродить старинный уклад жизни в этом регионе. Масштабный подход к реализации каждой задумки, от маяка до колодца, помог объединить одной идеологией весь комплекс строений.

Главное здание

Усадьба под Волоколамском в традиционном стиле, Бюро Акимова и Топорова Бюро Акимова и Топорова Дома в классическом стиле
Бюро Акимова и Топорова

Усадьба под Волоколамском в традиционном стиле

Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова

Традиционные цвета в отделке сразу делают дом сказочным, будто сошедшим со страниц русской народной сказки. Наличники окрашены в голубой и красный цвета, как и перила большого парадного крыльца. Спилы бревен побелены, чтобы подойти по цвету к окнам и парадной двери, а для крыши был выбран ярко-красный оттенок, постоянно использовавшийся на Руси ранее.

Вид на участок

Усадьба под Волоколамском в традиционном стиле, Бюро Акимова и Топорова Бюро Акимова и Топорова Дома в классическом стиле
Бюро Акимова и Топорова

Усадьба под Волоколамском в традиционном стиле

Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова

Ландшафтный дизайн от Ирины Закатовой и Михаила Топорова подразумевает точечные посадки с учетом их постоянного разрастания. Традиционный вид участку придают обсаженные цветущими кустарниками дорожки и цоколь приподнятой беседки, украшенный сразу несколькими видами цветов. Главную же площадь участка занимает идеальный газон, особенно мягкий, с виду будто плюшевый.

Беседка с верандой

Усадьба под Волоколамском в традиционном стиле, Бюро Акимова и Топорова Бюро Акимова и Топорова Дома в классическом стиле
Бюро Акимова и Топорова

Усадьба под Волоколамском в традиционном стиле

Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова

Этот участок расположен на крайней улице, сразу за ним идут поля, водохранилище, холмы с земляникой и шиповником и лесо-посадки на самом горизонте. Красивый вид использован по максимуму — все главные окна в доме выходят на эту сторону, а еще ближе к пейзажу расположена беседка для отдыха. В ней целых две комнаты — остекленная на случай пасмурной или ветреной погоды и традиционная открытая. Так вся беседка становится похода на дачный домик с верандой.

Экстерьер беседки украшен декоративной резьбой по дереву, а традиционная расстекловка сразу приносит детские воспоминания о деревне или даче. На месте соединения двух скатов крыши и вдоль них — тоже резные деревянные украшения.

Баня и колодец

Усадьба под Волоколамском в традиционном стиле, Бюро Акимова и Топорова Бюро Акимова и Топорова Дома в классическом стиле
Бюро Акимова и Топорова

Усадьба под Волоколамском в традиционном стиле

Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова

Отдельного внимания заслуживает баня с просторной верандой для отдыха, которая находится в другой части участка. Здесь мы можем найти и колодец, и даже кострище, которое очень удобно использовать благодаря обрамлению камнем.

Здесь ландшафтный дизайн представлен в первую очередь посадками по периметру участка, будто защищающими дом и все сооружения от окружающего мира. Естественная преграда дарит ощущение камерности и уюта на столь просторном лугу.

Беседка с видом на пруд

Усадьба под Волоколамском в традиционном стиле, Бюро Акимова и Топорова Бюро Акимова и Топорова Балкон и терраса в классическом стиле
Бюро Акимова и Топорова

Усадьба под Волоколамском в традиционном стиле

Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова

Возвращаясь в беседку, полюбуемся авторской резной деревянной мебелью, выполненной в белом цвете, и таким же экраном для плетистых растений. Отсюда виднеются холмы и водохранилище, заливные луга в яркой зеленой раскраске и множество деревьев. Особенно приятно здесь пить чай, наслаждаясь яблочным пирогом и компанией любимой семьи.

Башня в стиле маяка

Усадьба под Волоколамском в традиционном стиле, Бюро Акимова и Топорова Бюро Акимова и Топорова Дома в классическом стиле
Бюро Акимова и Топорова

Усадьба под Волоколамском в традиционном стиле

Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова

5-уровневая деревянная башня, совмещающая в себе хозяйственные помещения (погреб, мастерская, склад) с прекрасной видовой площадкой. Он повторяет как русские деревянные башенки, так и традиционные английские маяки в стиле коастал в Великобритании и США.

Интерьеры дома

Усадьба под Волоколамском в традиционном стиле, Бюро Акимова и Топорова Бюро Акимова и Топорова Кухня в классическом стиле
Бюро Акимова и Топорова

Усадьба под Волоколамском в традиционном стиле

Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова

Интерьеры главного дома выполнены в смешанном стиле. Здесь элегантно скомбинированы прованс, кантри, русский традиционный и скандинавский.

Авторы проекта: Андрей Акимов, Михаил Топоров, Оксана Синицына, Ирина Закатова.

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