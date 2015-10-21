Русская усадьба под Волоколамском

Русский национальный стиль, современный размах и просто любовь к деревне воплотили в одном проекте профессионалы из дизайн-бюро Акимова и Топорова. Реализация проекта заняла несколько лет. С 2009 по 2013 год комплекс построек расширялся и дополнялся новыми элементами. В результате удалось получить усадьбу, совмещающую современный комфорт и традиционные решения в дизайне.
В основе этого проекта лежат вовсе не модные тренды, а искреннее желание заказчика возродить старинный уклад жизни в этом регионе. Масштабный подход к реализации каждой задумки, от маяка до колодца, помог объединить одной идеологией весь комплекс строений.
Традиционные цвета в отделке сразу делают дом сказочным, будто сошедшим со страниц русской народной сказки. Наличники окрашены в голубой и красный цвета, как и перила большого парадного крыльца. Спилы бревен побелены, чтобы подойти по цвету к окнам и парадной двери, а для крыши был выбран ярко-красный оттенок, постоянно использовавшийся на Руси ранее.
Ландшафтный дизайн от Ирины Закатовой и Михаила Топорова подразумевает точечные посадки с учетом их постоянного разрастания. Традиционный вид участку придают обсаженные цветущими кустарниками дорожки и цоколь приподнятой беседки, украшенный сразу несколькими видами цветов. Главную же площадь участка занимает идеальный газон, особенно мягкий, с виду будто плюшевый.
Этот участок расположен на крайней улице, сразу за ним идут поля, водохранилище, холмы с земляникой и шиповником и лесо-посадки на самом горизонте. Красивый вид использован по максимуму — все главные окна в доме выходят на эту сторону, а еще ближе к пейзажу расположена беседка для отдыха. В ней целых две комнаты — остекленная на случай пасмурной или ветреной погоды и традиционная открытая. Так вся беседка становится похода на дачный домик с верандой.
Экстерьер беседки украшен декоративной резьбой по дереву, а традиционная расстекловка сразу приносит детские воспоминания о деревне или даче. На месте соединения двух скатов крыши и вдоль них — тоже резные деревянные украшения.
Отдельного внимания заслуживает баня с просторной верандой для отдыха, которая находится в другой части участка. Здесь мы можем найти и колодец, и даже кострище, которое очень удобно использовать благодаря обрамлению камнем.
Здесь ландшафтный дизайн представлен в первую очередь посадками по периметру участка, будто защищающими дом и все сооружения от окружающего мира. Естественная преграда дарит ощущение камерности и уюта на столь просторном лугу.
Возвращаясь в беседку, полюбуемся авторской резной деревянной мебелью, выполненной в белом цвете, и таким же экраном для плетистых растений. Отсюда виднеются холмы и водохранилище, заливные луга в яркой зеленой раскраске и множество деревьев. Особенно приятно здесь пить чай, наслаждаясь яблочным пирогом и компанией любимой семьи.
5-уровневая деревянная башня, совмещающая в себе хозяйственные помещения (погреб, мастерская, склад) с прекрасной видовой площадкой. Он повторяет как русские деревянные башенки, так и традиционные английские маяки в стиле коастал в Великобритании и США.
Интерьеры главного дома выполнены в смешанном стиле. Здесь элегантно скомбинированы прованс, кантри, русский традиционный и скандинавский.
Авторы проекта: Андрей Акимов, Михаил Топоров, Оксана Синицына, Ирина Закатова.
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