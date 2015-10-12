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Стильный коттедж под Москвой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом под Москвой, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
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На модной волне изысканного минимализма с обязательным панорамным остеклением мы представляем вам изумительный проект от архитектурной студии ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT. Блеск и глянец здесь, посреди соснового бора, ощущаются естественным продолжением звездного неба, а натуральное дерево в отделке делает проект более приземленным и потому особенно близким к окружающей природе.

Время выбирать

Дом под Москвой ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Москвой

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

В современное время стили архитектуры стали настолько разнообразны и независимы друг от друга, что выбрать какой-то определенный и остановится на своем предпочтении бывает достаточно сложно. В противовес спорам между классическими и тематическими стилями минимализм подкупает мгновенно.

В его строгих, но изысканных линиях есть очарование футуристичного будущего, гордость за предоставленные возможности в настоящем и необъяснимое ощущение парения. Жить в столь открытом миру с помощью остекления доме подобно наличию постоянно включенного телевизора на канале о природе — только он настоящий, без излучений и с вами в роли главного репортера.

Комфорт

Дом под Москвой ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Гостиная в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Москвой

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

В этом проекте предельное внимание было уделено комфорту. Планировка открытого плана способствует как расслаблению, так и общему ощущению безопасности. Вопреки расхожему мнению о том, что открытые пространства воспринимаются человеком как не жилые, а общественные, данное чувство проходит уже на второй недели жизни, а ваши собственные границы простора и уюта расширяются до неведомых вам ранее горизонтов.

Позволить себе иметь большие просторные комнаты внутри концепции об открытой планировке может рискнуть не каждый, но непременно все, кто смогут, будут этого достойны.

Красота

Дом под Москвой ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Гостиная в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Москвой

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Вместе с комфортом и возможностью полноценного отдыха мы видим и красоту. Но не ту, что рассчитана лишь на узкий круг почитателей и всем своим видом показывающая свою уникальность. На самом деле современный минимализм в дизайне интерьера краток и оттого особенно эффектен и обожаем теми, кто давно понял, что выставление чего-то напоказ несвойственно его характеру. 

В этой гостиной мы видим роскошные, прямо с экрана будто зовущие в своих объятья два дивана цвета слоновой кости, а также предметы мебели и декора в голубом, который является прекрасным расслабляющим оттенком. Так как панорамное остекление заставляет дизайн интерьера в доме сотрудничать с природой и погодой за окном, чтобы не вызывать визуальный диссонанс, голубой цвет здесь выглядит особенно кстати — в жаркую погоду он прохладен и аккуратен, в дождь ассоциируется с на время исчезнувшим голубым небом, а в снег и вовсе помогает поддержать волшебную атмосферу серебряной сказки.

Отдых

Дом под Москвой ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Гостиная в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Москвой

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом, полный мест для отдыха, воспринимается как дружелюбный и приятный взгляду. Кроме гостиной в общей зоне есть барная стойка, рассчитанная на завтраки или коктейли для 5 человек и парадная столовая на 8 персон. На террасе мы найдем еще несколько местечек, где можно хорошо отдохнуть всей семьей или с гостями, но об этом чуть позже.

Жизнь

Дом под Москвой ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Москвой

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Перемещаясь опять за пределы дома, мы хотим показать вам террасы и балконы, которые предусмотрел архитектор в своем проекте специально для отдыха. Но так как концепция минимализма в принципе основана на том, чтобы вести спокойную и расслабленную жизнь, будет правильнее сказать, что все они предназначены именно для жизни, а не для использования по паре часов в выходные.

Возле кухни мы находим летнюю террасу со столовой группой на свежем воздухе, со стороны гостиной — патио с мягкой мебелью, а к хозяйской спальне примыкает широкий балкон с подвесным и обычным креслами. На любое настроение в этом доме можно найти подходящее место для того, чтобы погрузиться в свои раздумья или мечты. 

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