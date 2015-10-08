Загородный дом в поселке Кузнецово

В основе — идея масштаба и полноты жизни: просторный дом на живописном участке для большой семьи. Архитектурная концепция решает эту задачу с помощью оригинальной одноэтажной конструкции в стиле шале, не только позволяющей организовать максимально приватные зоны для каждого, но и создающей общее единство даже большого количества комнат.

Одноэтажная конструкция стала идеальным решением и для сохранения приватности на большом участке. Слишком выступающая вверх постройка обычно уже заметна для соседей, тогда как одноэтажная может похвастаться тем, что живет в своем собственном мире с видом на приватный парк и лес вокруг.

Сам дом приподнят над землей, что обеспечивает теплую прослойку воздуха между землей и постройкой. В холодном климате это — самый разумный вариант для сохранения тепла в доме.