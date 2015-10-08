Загородный дом в поселке Кузнецово

О, эта мечта о загородной жизни! Сколько хлопот за ней следует, поминутно показывая нам, насколько дом — сложный и многогранный проект. Профессионалы из компании ПРОЕКТ ОБЛО помогли воплотить все мечты и чаяния одной большой семьи в поселке Кузнецово, взяв на себя всю самую сложную и кропотливую работу. Полный список участвовавших в этой прекрасной стройке вы найдете в конце статьи, а пока давайте начнем знакомиться с этим чудесным домом!
В основе — идея масштаба и полноты жизни: просторный дом на живописном участке для большой семьи. Архитектурная концепция решает эту задачу с помощью оригинальной одноэтажной конструкции в стиле шале, не только позволяющей организовать максимально приватные зоны для каждого, но и создающей общее единство даже большого количества комнат.
Одноэтажная конструкция стала идеальным решением и для сохранения приватности на большом участке. Слишком выступающая вверх постройка обычно уже заметна для соседей, тогда как одноэтажная может похвастаться тем, что живет в своем собственном мире с видом на приватный парк и лес вокруг.
Сам дом приподнят над землей, что обеспечивает теплую прослойку воздуха между землей и постройкой. В холодном климате это — самый разумный вариант для сохранения тепла в доме.
Массивные бревна, альпийский скат крыши и традиционный декор в виде растений в подвесных и напольных кашпо делает этот проект максимально близким к оригиналу. Лишь смешанный лес возле участка выдает не горную деревушку, а лесо-степную зону, что тем не менее лишь добавляет колорита.
Стандартную проблему крупных одноэтажных построек, такую как плохая освещенность некоторых внутренних зон, решили стеклянной крышей, приподнятой в центральной части здания. Так солнце попадает в комнаты, щедро заливая их теплом и светом, равномерно заполняя самые укромные его уголки и создавая внутри самую настоящую, солнечную, живую атмосферу.
Широкие подъезды на две машины, полноценная парковка с навесом, все коммуникации и городские удобства не мешают шале выглядеть сказочным и особенно провинциальным. В этом и есть главная изюминка современных деревянных домов — они не те, кем кажутся на первый взгляд. Заглянем внутрь?
Самой эффектной комнатой в доме является двусветная гостиная с бильярдным столом и особенным ощущением. Здесь просто не верится, что дом был построен совсем недавно, так как его массивность и характер выглядят уже устоявшимися и потому полноценными.
Почти всегда, представляя идеальный загородный дом, мы видим картину скорее легкого воскресного утра, чем обычного понедельника. Именно ради выходных на природе, в окружении близких, любимой собаки и леса мы и затеваем столь масштабные проекты и в деталях продумываем их для своей семьи. Полноценный отдых в загородном доме — высшая точка успеха, и если он удается на славу, даже понедельники становятся менее раздражающими.
Как воплотить такую сказку наяву? Вам поможет профессиональный архитектор и некоторая практическая информация о проекте. Проектирование проекта — Архитектурная мастерская Н.В. Белоусова. Авторский коллектив проекта — Белоусов Н.В., при участии Медянова Л.К., Данилкиной И.А. Ландшафтный архитектор проекта — Пятакова О.Н. Реализация проекта — ООО «Проект ОБЛО».
Общая площадь дома составляет 286 кв.м., дополнительная площадь открытых террас — 77 кв.м. Стены дома созданы из сосновых бревен различного диаметра — от 350 до 380 мм, балки и стропила, а также внутренние двери, полы и потолки тоже сосновые. Кровля Tegola отлично подошла по дизайну к концепции проекта. Для входных дверей, всех окон и витражей были использованы деревянные окна со стеклопакетами. Покрытие стен, потолков и полов — Tikkurila.
Специально для вас на homify: