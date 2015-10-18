Дизайн таунхауса в Энгельсе

Европейский, уютный и модный вариант дизайна интерьера в таунхаусе представляет нам студия дизайна HQ-DESIGN из г. Энгельс. Общая площадь в 160 квадратных метров стала идеальным домом для семьи из 4-х человек (родителей, их сына и бабушки). Проект разработан с учетом пожеланий всех поколений, изящно комбинируя их на фоне новой постройки в европейском стиле.

Архитекторами также был разработан проект пристройки с дополнительным маршем существующей лестницы, ведущим на мансардный этаж. Так удалось добавить таунхаусу дополнительной площади, ведь изначально дом предусматривался двухэтажным. Однако большой чердак с высоким коньком кровли позволил устроить еще и мансардный этаж, где разместилась хозяйская спальня и санузел.