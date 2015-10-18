Дизайн таунхауса в Энгельсе

Европейский, уютный и модный вариант дизайна интерьера в таунхаусе представляет нам студия дизайна HQ-DESIGN из г. Энгельс. Общая площадь в 160 квадратных метров стала идеальным домом для семьи из 4-х человек (родителей, их сына и бабушки). Проект разработан с учетом пожеланий всех поколений, изящно комбинируя их на фоне новой постройки в европейском стиле.
Архитекторами также был разработан проект пристройки с дополнительным маршем существующей лестницы, ведущим на мансардный этаж. Так удалось добавить таунхаусу дополнительной площади, ведь изначально дом предусматривался двухэтажным. Однако большой чердак с высоким коньком кровли позволил устроить еще и мансардный этаж, где разместилась хозяйская спальня и санузел.
Слово «таунхаус» дословно переводится как «городской дом», что значит коттедж на одну семью, расположенный прямо в городе, недалеко от работы. В Великобритании и Голландии особенно распространен такой тип жилья, когда дома ставятся впритык друг к другу, но иногда имеют совсем разный дизайн. В Восточной Европе таунхаусы стали бюджетной заменой новым коттеджам, когда будущим владельцам не приходится переплачивать за большой участок, если он им не нужен, а также можно сэкономить средства на асфальтовом покрытии в поселке и разводке коммуникаций.
Таким образом, таунхаус становится коттеджем для городского образа жизни, который в принципе мало чем отличается от жизни в квартире. Правда, по общему образу напоминает скорее многоуровневый пентхаус и помогает сделать приватные зоны для каждого члена семьи более индивидуальными.
Пожелание заказчиков были интересно и дизайнерам – уютный интерьер с кухней-гостиной в стиле легкого прованса с элементами классики. Остальные комнаты хотелось оформить в разных современных стилях, но так, чтобы прованс гостиной не выбивался из общей картины.
Так, общественная зона в доме была оформлена в ванильной цветовой гамме, с добавлением таких ярких декоративных элементов как стена, отделанная декоративным камнем, электрокамин и многоуровневая подсветка. Последняя представлена как классическим трио из люстры, торшера и настольной лампы, так и современными дополнениями в виде встроенных светильников в потолке, буфете и книжных шкафах.
Мансарда отличается совершенно другим подходом в дизайне — здесь шоколадные оттенки с тем же самым декоративным камнем создают абсолютно иную атмосферу. Мансардные окна очень удачно вписаны в антураж полумрака спальни в стиле шале.
Эта комната является спальней родителей, имеет отдельную ванную комнату и зону туалетного столика. Все три окна освещают ее, создавая здесь уютную атмосферу, в чем-то напоминающую сказочное очарование средневековья.
Современная комната сына благодаря мебели индивидуального проектирования позволяет использовать небольшую площадь с максимальным удобством. TV расположен прямо напротив раскладного дивана, а рабочий стол стоит у солнечного окна. Так ребенок получает больше солнечного света и свежего воздуха, даже если слишком много сидит за компьютером.
Чем отличается парижский стиль от французского? В нем больше маркетинга, чем кажется на первый взгляд. Эффектная подача на контрасте, модный символ Эйфелевой башни и подсветка, заставляющая вас почувствовать, будто за дверью этой комнаты — сцена модного бурлеска.
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