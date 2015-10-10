Как рождается стиль? Дизайнеру и архитектору помогают музы, или они сами по себе — таланты, способные создать что-то новое. Нужны ли профессионалам всегда источники вдохновения, или одно их хорошее настроение уже является залогом хорошего проекта?
Неоспоримая элегантность современности в каждом проекте от студии ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT заставляет задуматься о том, что, скорее всего, ключом к удачному решению всегда является собственный вкус дизайнера. Несмотря на самые различные мнения, индивидуальность, вырывающаяся прямо из сердца архитектора и дизайнера, всегда смотрится выигрышней, чем копия с какого-либо другого стиля просто по желанию заказчика.
Дом в поселке Мартемьяново, как и Царь домов, Янтарный коттедж и другие выглядит, как будущее загородной архитектуры. Здесь есть городской минимализм, но выглядит он свободным, парящим и потому вдохновляющим.
Постоянное упоминание о том, что классика — единственный стиль, находящийся вне времени, в конце концов заставляет усомниться в данном утверждении. Разве не минимализм абсолютно универсален, не требует к себе внимания, как позолота, и может быть одинаково легко использован как в повседневности, так и на отпуске? Практичный и эргономичный, находящийся на самом пике модных тенденций именно благодаря тому, что в интерьерах может создать абсолютно любой эклектичный ансамбль из популярных трендов.
Низкие и глубокие диваны всегда выглядят особенно комфортно группами, когда европейская гостиная становится похожей на арабскую, со всей ее гостеприимностью и щедростью на дары.
В этом же помещении, но на другом уровне находится и столовая, оформленная в популярном стиле эклектика. Дизайнерские стулья и светильники эффектно выделяются на фоне минималистичного стола в азиатском стиле и двусветной гостиной. Панорамное остекление позволяет иметь красивый вид на террасы и собственный участок с садом, а ощущение простора сохраняется еще и благодаря активному использованию белого цвета в отделке помещений.
Стоит заметить разницу в отделке гостиной и столовой в деле напольных покрытий. С понижением уровня в главной комнате дерево приобретает светлый ореховый оттенок, тогда как гостиная оформлена в черных тонах.
На этой схеме мы видим планировку первого этажа, замечая также наличие бассейна и бильярдной в дальнем крыле здания. Рядом с коттеджем — гараж, среди прочих удобств и кухни есть своя кладовая, а в столовой вы находим еще один диван, дополняющий гостиную.
На втором этаже нас ждет сразу несколько сюрпризов! Начнем с того, что над гаражом образована гостевая зона с двумя спальнями и отдельной ванной комнатой. В основном доме — еще три спальни и кабинет.
Главная спальня имеет отдельную зону отдыха с диваном, два балкона, собственную ванную и гардеробную. Детская для двух девочек может порадовать длинным встроенным шкафом и спальными местами на подиуме. А в другой части их комнаты — зона гостиной и кабинет. На втором этаже есть еще одна общая гардеробная с выходом в холл, рядом с дополнительной спальней и кабинетом.
Полный комплект всего самого лучшего для комфортной и легкой жизни за городом — в одном проекте!
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