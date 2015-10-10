Дом в поселке Мартемьяново

На втором этаже нас ждет сразу несколько сюрпризов! Начнем с того, что над гаражом образована гостевая зона с двумя спальнями и отдельной ванной комнатой. В основном доме — еще три спальни и кабинет.

Главная спальня имеет отдельную зону отдыха с диваном, два балкона, собственную ванную и гардеробную. Детская для двух девочек может порадовать длинным встроенным шкафом и спальными местами на подиуме. А в другой части их комнаты — зона гостиной и кабинет. На втором этаже есть еще одна общая гардеробная с выходом в холл, рядом с дополнительной спальней и кабинетом.

Полный комплект всего самого лучшего для комфортной и легкой жизни за городом — в одном проекте!

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