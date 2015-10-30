Дом с особым шармом

Проект, который нельзя пропустить! Современный, эффектный, полный интересных и даже впечатляющих решений в архитектуре и дизайне, этот дом расположен на берегу балтийского моря и имеет абсолютно нереальную атмосферу!

Ощущение праздника, которое прослеживается в каждой комнате этого проекта, прекрасным образом передается даже смотрящему лишь на его фотографии. Студия дизайна интерьера Асии Орловой создала этот дом на основе современных трендов, и потому наряду с многофункциональной мебелью мы видим залитые солнцем комнаты и множество зон отдыха. Встречайте — стильный коттедж от конструктора Федора Лученко и разработчика проекта Асии Орловой!