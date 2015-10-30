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Дом с особым шармом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле модерн Оранжевый
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Проект, который нельзя пропустить! Современный, эффектный, полный интересных и даже впечатляющих решений в архитектуре и дизайне, этот дом расположен на берегу балтийского моря и имеет абсолютно нереальную атмосферу!

Ощущение праздника, которое прослеживается в каждой комнате этого проекта, прекрасным образом передается даже смотрящему лишь на его фотографии. Студия дизайна интерьера Асии Орловой создала этот дом на основе современных трендов, и потому наряду с многофункциональной мебелью мы видим залитые солнцем комнаты и множество зон отдыха. Встречайте — стильный коттедж от конструктора Федора Лученко и разработчика проекта Асии Орловой!

Шик и блеск во внутреннем дворике

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Особенно поражает идея создать такой внутренний дворик с красивым многоуровневым освещением и зонами отдыха. Выглядит эта идея просто потрясающе — днем становится уютной полянкой на природе, скрытой со всех сторон от посторонних глаз, а вечером по атмосфере напоминает семейное кафе.

Шоколад и кофе с молоком

homify Гостиная в стиле модерн Оранжевый
homify

homify
homify
homify

Шоколадно-молочная колеровка интерьеров с добавлением ярких оранжевых акцентов выглядит, как апельсиновый торт, дизайнерски украшенный под архитектурную тематику. Двухуровневая гостиная особенно торжественна на фоне остальных комнат, легкими штрихами объединяя тенденции морского стиля и футуристики.

Кухня и столовая

homify Кухня в стиле модерн Бежевый
homify

homify
homify
homify

Четкое разграничение двух зон особенно заметно в этой кухне-столовой, где с помощью различных цветов и вариантов отделки стен мы видим действительно два помещения в одном, а не одну общую монохромную картину. В зоне кухне использовался стеклянный фартук, глянцевые фасады, черная столешница под цвет бытовой техники и темный оттенок древесины для пола. Столовая же становится более светлой и яркой — белые стены и паркет, а также разноцветная столовая группа выглядят очень жизнерадостно.

Кабинет

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Отдельного внимания заслуживает особенно стильный кабинет, который используется для принятия гостей, чтения и размышлений. Он имеет прямой выход на террасы внутреннего дворика, поэтому вечером отсюда можно любоваться многоуровневой подсветкой сада.

Лаунж по-европейски

homify Балкон и терраса в стиле модерн Оранжевый
homify

homify
homify
homify

В европейском варианте лаунж-зона заменит низкие диваны на по-итальянски изогнутые шезлонги, добавит огромную печь с каменной отделкой, брутальное натуральное дерево для стола и яркий современный акцент. Карамельный оттенок в отделке этой комнаты делает ее особенно уютной и привлекательной. За окном ландшафтный дизайнер постарался тоже создать ощущение спокойствия и расслабленности, благодаря особому подходу и легкости ухода за растениями.

Мой маленький рай

homify Балкон и терраса в стиле модерн Эффект древесины
homify

homify
homify
homify

Как видно с этого ракурса, панорамный вид на собственный участок и лес за ним может быть по-настоящему потрясающим. Из-за сложной отделки из комбинации сразу нескольких материалов дом выглядит более естественно, под стать разнообразию самой природы.

Бассейн

homify Бассейн в стиле модерн Бирюзовый
homify

homify
homify
homify

В дальнем крыле здания — бассейн, достаточно большой даже для крупной семейной вечеринки или детского дня рождения. Отделка продумана так, чтобы в любое время суток и даже года здесь было уютно находиться. Голубой цвет, вызывающий восторг летом, сбалансирован охристыми тонами, которые будут добавлять уюта зимой. Только представьте — за окнами валит снег, скоро ставить елку, а вы плывете в собственном подогретом бассейне, засматриваясь на снежинки.

Специально для вас на homify:

Английский коттедж для отдыха;

Минимализм: коллекция идей.

За фотографии отдельная благодарность Александру Шевцову.

Дом будущего для всей семьи
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