Дом с особым шармом

Проект, который нельзя пропустить! Современный, эффектный, полный интересных и даже впечатляющих решений в архитектуре и дизайне, этот дом расположен на берегу балтийского моря и имеет абсолютно нереальную атмосферу!
Ощущение праздника, которое прослеживается в каждой комнате этого проекта, прекрасным образом передается даже смотрящему лишь на его фотографии. Студия дизайна интерьера Асии Орловой создала этот дом на основе современных трендов, и потому наряду с многофункциональной мебелью мы видим залитые солнцем комнаты и множество зон отдыха. Встречайте — стильный коттедж от конструктора Федора Лученко и разработчика проекта Асии Орловой!
Особенно поражает идея создать такой внутренний дворик с красивым многоуровневым освещением и зонами отдыха. Выглядит эта идея просто потрясающе — днем становится уютной полянкой на природе, скрытой со всех сторон от посторонних глаз, а вечером по атмосфере напоминает семейное кафе.
Шоколадно-молочная колеровка интерьеров с добавлением ярких оранжевых акцентов выглядит, как апельсиновый торт, дизайнерски украшенный под архитектурную тематику. Двухуровневая гостиная особенно торжественна на фоне остальных комнат, легкими штрихами объединяя тенденции морского стиля и футуристики.
Четкое разграничение двух зон особенно заметно в этой кухне-столовой, где с помощью различных цветов и вариантов отделки стен мы видим действительно два помещения в одном, а не одну общую монохромную картину. В зоне кухне использовался стеклянный фартук, глянцевые фасады, черная столешница под цвет бытовой техники и темный оттенок древесины для пола. Столовая же становится более светлой и яркой — белые стены и паркет, а также разноцветная столовая группа выглядят очень жизнерадостно.
Отдельного внимания заслуживает особенно стильный кабинет, который используется для принятия гостей, чтения и размышлений. Он имеет прямой выход на террасы внутреннего дворика, поэтому вечером отсюда можно любоваться многоуровневой подсветкой сада.
В европейском варианте лаунж-зона заменит низкие диваны на по-итальянски изогнутые шезлонги, добавит огромную печь с каменной отделкой, брутальное натуральное дерево для стола и яркий современный акцент. Карамельный оттенок в отделке этой комнаты делает ее особенно уютной и привлекательной. За окном ландшафтный дизайнер постарался тоже создать ощущение спокойствия и расслабленности, благодаря особому подходу и легкости ухода за растениями.
Как видно с этого ракурса, панорамный вид на собственный участок и лес за ним может быть по-настоящему потрясающим. Из-за сложной отделки из комбинации сразу нескольких материалов дом выглядит более естественно, под стать разнообразию самой природы.
В дальнем крыле здания — бассейн, достаточно большой даже для крупной семейной вечеринки или детского дня рождения. Отделка продумана так, чтобы в любое время суток и даже года здесь было уютно находиться. Голубой цвет, вызывающий восторг летом, сбалансирован охристыми тонами, которые будут добавлять уюта зимой. Только представьте — за окнами валит снег, скоро ставить елку, а вы плывете в собственном подогретом бассейне, засматриваясь на снежинки.
Специально для вас на homify:
— Английский коттедж для отдыха;
За фотографии отдельная благодарность Александру Шевцову.