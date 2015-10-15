Преимущества модульных кухонь

Кухня занимает особенное место в каждой квартире. Именно здесь вы спросонья варите утренний кофе, болтаете ночи напролет с любимым человеком и принимаете дорогих гостей. Не удивительно, что каждый стремится сделать на кухне такой ремонт, который наполнит эту комнату максимальным уровнем функционала и неповторимым стилем.
Центральное место на кухне занимает гарнитур. Так что создавать дизайн данного помещения приступайте, начиная с его подбора и установки.
Среди разнообразия вариантов неизменной популярностью пользуются модульные кухни. Что же они из себя представляют и почему являются фаворитами на сегодняшний день?
Модульные системы на кухне – это абсолютно индивидуальный набор отдельных элементов – секций, который образуют гармоничный ансамбль и подбираются исключительно под размеры вашего помещения. То есть, воплотить любые дизайнерские задумки, а также эффективно использовать каждый сантиметр драгоценного пространства можно только с модульной кухней. Уйти от шаблонности с таким подходом проще простого!
Предлагаем оценить достоинства модульных кухонь и рассмотреть разнообразные варианты последних.
Очень красиво в интерьере смотрится модульная кухня светлого оттенка. Настоящий хит сезона – это мягкий молочный цвет, который одинаково нравится и молодежи, и людям зрелого возраста. Если метраж позволяет, можно подобрать себе по вкусу самые разнообразные секции – навесные шкафчики вдоль стены и угловые элементы, глухие секции и полки со стеклом. Есть возможность сделать дополнительную подсветку внутри стеклянных секций, это добавит изюминку гарнитуру в вечернее время. Все нижние тумбы модульной кухни соединяет столешница. Для молочной основы подходят спокойные оттенки последней, под мрамор или дерево. Техника также должна быть светлая, например белая или цвета металлик. Но иногда с целью игры контрастов устанавливают плиту и вытяжку черного цвета. Подобный вариант акцентирует внимание на технике, поэтому она должна всегда выглядеть безупречно.
Не боитесь сочных цветов и оригинальных решений? Тогда модульная кухня в красно-белых тонах – это то, что вам нужно! За счет гармонии названных оттенков и отменном сочетании разнообразных секций, имеем довольно практичный и современный уголок. Чтобы не перенасыщать пространство, фартук на стене, расположенный над рабочей поверхностью, лучше декорировать светлыми материалами с нежным рисунком. Глянцевая поверхность фасадов вносит нотку гламура и роскоши. Но помните – за блестящими поверхностями необходим постоянный уход, ведь при попадании на них воды или жира остаются заметные следы.
Великолепная идея черно-белой кухни предложена специалистами STUDIO EKSAREV & NAGORNAYA. Лаконичные линии фасадов, простые секции и ничего лишнего. Но модульная кухня подобной конструкции лишь на первый взгляд кажется обыкновенной. На самом деле за строгим убранством кроется удобство и практичный подход. При правильно подобранном освещении фасады такого кухонного гарнитура выглядят очень презентабельно и богато.
Больше интересных вариантов кухонь подобной стилистики можно найти в Книге идей
Черно-белые кухни.
Если планировка не оставляет вам выбора и гарнитур нужно разместить вдоль одной стены – это не повод расстраиваться. С возможностями современных модульных кухонь можно достичь любой заданной цели, какой бы сложной она не казалась вначале.
Прежде всего, стоит отказаться от слишком узких секций и большого количества навесных шкафов – это визуально нагромождает пространство. Постарайтесь разместить всю кухонную утварь в нескольких широких тумбах и шкафчиках. Половину места сверху оставьте для открытых полок – и вы увидите, как радикально они преобразуют внешний вид кухни. Подобные кухни в стиле минимализм – это максимум комфорта и привлекательности.
Модульная кухня, расположенная в углу, идеально подойдет для квартиры с крохотными габаритами. Используя некоторые дизайнерские приемы, можно найти на ней место для всего необходимого. Например, мойку лучше расположить не в углу, а на одной из сторон. Это сэкономит место для удобного расположения варочной поверхности. Яркая расцветка кухонного фартука подарит заряд оптимизма и отличного настроения всем, кто попадет на эту кухню.
Необычайно женственный вариант модульной кухни моментально продемонстрирует женственность и тонкий вкус хозяйки дома. Гармония нежных оттенков с ажурными узорами на фартуке – вот залог успешного дизайна. Подобная кухня никогда не выйдет из моды, поэтому она прослужит верой и правдой не одному поколению владельцев квартиры.
Специально для эстетов высшей категории создаются модульные кухни, которые вы видите на фото. Только взгляните на этот яркий небесно-голубой оттенок! В подобном исполнении даже самые традиционные секции приобретают необычный вид. Дизайнеры предлагают в основном глухие дверки стандартных размеров и только две верхние полочки из матового стекла. Волшебное сочетание блеска глянцевых фасадов со спокойными шероховатыми поверхностями создает неповторимый антураж. Обратите внимание на то, что ручки имеют выразительный темный цвет. Так они оттеняют колоритную основу и создают неповторимый стиль кухонного гарнитура.
Многие потребители настороженно относятся к прозрачным секциям модульных кухонь. У них существуют опасения, что сквозь стекло будут видны все предметы, расположенные в подобном шкафчике, а это не всегда целесообразно. Ведь кухня – это место, где сложно поддерживать идеальный порядок везде и всегда, красиво расставлять посуду и емкости, следить за этим. Соответственно, проще скрыть все содержимое за глухими дверками фасадов и не переживать лишний раз о том, все ли в порядке за ними.
Но поверьте – при умелом подборе модульная кухня с несколькими прозрачными секциями смотрится гораздо интереснее и изысканнее. Можно разместить в них то, что вы не используете слишком часто – и тогда поддерживать там порядок будет совсем несложно. На фото удачный пример такого дизайна – ярко вишневые профили соединяются с двумя стеклянными – вертикальным и горизонтальным. Согласитесь – такая кухня имеет стильный и удивительно современный вид.
Нет ничего проще, чем лаконичность и простота в дизайне. Такой подход всегда будет актуален, его легко видоизменять и обновлять, добавляя новые элементы. Присмотритесь к модульной кухне на фото. Традиционная гамма и классические секции создают блестящий ансамбль и покоряют незамысловатыми формами. В зависимости от ваших финансовых возможностей, выбирайте подходящий материал для фасада. Это может быть древесная плита с ламинированным покрытием или краской, пластик, массив дерева или шпон. В любом случае, составляющие модули производятся в единой стилистике и могут устанавливаться постепенно, позволяя рационально распределить траты на установку кухни, не отягощая таким образом семейный бюджет.
Компактная модульная кухня – идеальный вариант для скромного метража. За счет того, что все секции и фартук имеют ослепительно-белый цвет, кухня просто излучает чистоту и одухотворенность. Ничего лишнего и ненужного – только самое необходимое и сразу под рукой. Фасады имеют легкую стилизацию под старину, поэтому такая кухня понравится любителям винтажного стиля в интерьере. Также она придется по вкусу молодежи, которая делает ставку на стиль и удобство. Стоит отметить, что благодаря небольшому количеству секций, стоимость данной конструкции непременно порадует ее собственника. Хоть и принято считать, что модульные кухни дороже стандартных, ведь это легко объяснимо их индивидуальностью, при грамотном подходе можно существенно сэкономить.