Дизайн-студия Ольги Айсиной создала этот проект в соответствии с просьбами заказчика — семьи, которая хотела видеть свой дом парадным и максимально традиционным. Так проект получил название «Дворянский особняк», а его интерьеры порой выглядят просто каноническими.

Особое внимание было уделено такому декору в отделке, как фрески и бордюры, высокие плинтуса и узорный паркет, а также шторам и включению орнаментов в интерьер — будь то керамическая плитка в ванной, панно над бассейном или шторы в кабинете.