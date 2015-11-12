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Дворянский особняк

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дворянский особняк, Sian Kitchener homify Sian Kitchener homify Гостиная в классическом стиле
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Это очарование старины и эстетика традиционного уклада… красота богатых тканей, позолоты и мерное тиканье часов на камине… Дворянский особняк, оформленный с любовью к классической роскоши, способен восхитить каждого, кто остается верен традициям.

Фасад особняка

Дворянский особняк, Sian Kitchener homify Sian Kitchener homify Дома в классическом стиле
Sian Kitchener homify

Дворянский особняк

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

Дизайн-студия Ольги Айсиной создала этот проект в соответствии с просьбами заказчика — семьи, которая хотела видеть свой дом парадным и максимально традиционным. Так проект получил название «Дворянский особняк», а его интерьеры порой выглядят просто каноническими. 

Особое внимание было уделено такому декору в отделке, как фрески и бордюры, высокие плинтуса и узорный паркет, а также шторам и включению орнаментов в интерьер — будь то керамическая плитка в ванной, панно над бассейном или шторы в кабинете.

Гостиная с эркером

Дворянский особняк, Sian Kitchener homify Sian Kitchener homify Гостиная в классическом стиле
Sian Kitchener homify

Дворянский особняк

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

Как в лондонском таунхаусе или английском коттедже, уютная гостиная с камином и эркером выглядит так, будто ее декор собирался степенно, достаточно долго, и у каждой вещи здесь есть своя история.

Узорный паркет со вставками дерева более темной породы и украшение мягкой мебели золотистой бахромой выдают в хозяйке любительницу точного воспроизведения традиционных приемов.

TV в классической гостиной

Дворянский особняк, Sian Kitchener homify Sian Kitchener homify Гостиная в классическом стиле
Sian Kitchener homify

Дворянский особняк

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

Очень ловко дизайнер обошла проблему расположения TV в комнате с камином. Здесь он находится справа от него, над небольшим консольным столиком и почти не заметен.

Двусветная столовая

Дворянский особняк, Sian Kitchener homify Sian Kitchener homify Столовая комната в классическом стиле
Sian Kitchener homify

Дворянский особняк

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

Особенно по-царски выглядит парадная столовая на 6 персон, тоже расположенная в комнате с эркером. Здесь масштабы архитектурных изысков только увеличиваются — столовая из-за обилия украшений и высоких потолков выглядит уже почти как образец храмовой архитектуры.

Классический кабинет

Дворянский особняк, Sian Kitchener homify Sian Kitchener homify Рабочий кабинет в классическом стиле
Sian Kitchener homify

Дворянский особняк

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

Кабинет с изумрудным диваном Chesterfield, турецким ковром и обоями в полосочку говорит о хозяине, как о человеке весьма традиционных взглядов на жизнь. Здесь и комфорт деловых встреч, и просто хорошее место для того, чтобы выкурить сигару.

Колониальная ванная

Дворянский особняк, Sian Kitchener homify Sian Kitchener homify Ванная в классическом стиле
Sian Kitchener homify

Дворянский особняк

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

Одна из ванных комнат оформлена в колониальном стиле. В ее основе — традиционный европейский интерьер, но цветовая гамма с мерцающим блеском бронзы и позолоты, а также цветное стекло для встроенных в ниши полочек напоминает восточные интерьеры с их колоритом.

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Французские изыски

Дворянский особняк, Sian Kitchener homify Sian Kitchener homify Ванная в классическом стиле
Sian Kitchener homify

Дворянский особняк

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

С другого ракурса мы видим ванную чашу на ножках, ослепляющую своей белизной любого зрителя. На фотографии заметна и полочка вдоль стены с чашей для декоративных скульптур, и аккуратно пристроенные возле входной двери весы.

Ванная комната дочери

Дворянский особняк, Sian Kitchener homify Sian Kitchener homify Ванная в классическом стиле
Sian Kitchener homify

Дворянский особняк

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

Более современная, глянцевая и розовая ванная комната принадлежит дочери хозяев. Здесь мы находим шарм французского будуара в смеси с современным комфортом в виде встроенных сливов и биде.

И даже в столь традиционном доме нашлось место минималистичному шкафчику для раковины и покрашенной в розовый раме для зеркала, где по традиции должна быть исключительно позолота.

Медные держатели для полотенец выглядят здесь легким отступлением в классический французский интерьер, где медь использовалась повсеместно.

Бассейн

Дворянский особняк, Sian Kitchener homify Sian Kitchener homify Бассейн в классическом стиле
Sian Kitchener homify

Дворянский особняк

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

А на цокольном этаже есть даже бассейн, который используется жильцами круглый год. В его оформлении — фрески на потолке и мозаика особо яркого лазурного цвета для облицовки самого бассейна.

Мебель для зоны отдыха была подобрана из ассортимента IKEA — влагостойкое дерево, обработанное маслом. А кованые черные стеллажи со стеклянными полочками и придиванный столик изысканно дополняют интерьер.

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