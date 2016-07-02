Дом для современной семьи

Респектабельный деревянный фасад этого уютного дома отлично вписывается в эстетику тихой улочки на фоне гор. Традиционная архитектура дома вместе с тем не помешала воплотить в интерьере индивидуальное представление хозяев жилища об удобстве и красоте: белый минимализм отделки и современная планировка пространства идеально подходит для молодой и динамичной семьи.
Этот швейцарский дом не выглядит со стороны ультрасовременным чудом технологического прогресса. Построенный в 2014 году в тихом небольшом городке у подножия гор, он кажется всегда стоят на этой зеленой улочке в окружении таких же респектабельных и спокойных соседских особняков. Изгородь из кустарников создает некое подобие ограды, а в остальном дом ни чем не отделяется от окружающего умиротворенного пейзажа.
Горный пейзаж – одно из лучших украшений этой местности, к тому же с вершины ближайших холмов можно полностью рассмотреть все архитектурные задумки в проекте дома: высокая двускатная крыша с встроенной конструкцией окон, массивный навес над террасой умело замаскированный под продолжение одного из скатов крыши.
Непростая задача, отличить со стороны улицы, где спрятался наш деревянный красавец. Не желая сильно выделяться из ряда других домов, уличную часть фасада сделали в светлых тонах, а площадку перед домом отвели под деревянный гараж, что значительно облегчает выезд на улицу на автомобиле.
Когда мы входим внутрь этого швейцарского дома, сразу от порога нас встречается свежесть белоснежной отделки пространства. Фасад дома уже возможно сформировал у вас мнение об этом проекте как о традиционном европейском домике? А в интерьере мы имеем дело с минимализмом чистой воды! Темно-коричневый пол подчеркивает белизну и глянец остальных поверхностей. Однако интерьер не кажется ни скучным, ни однообразным. Резное оформление лестницы вносит нужную толику разнообразия и игры света и тени в интерьер, а благодаря большим окнам и солнечным лучам, отражающимся от глянцевых поверхностей, белый не выглядит уныло-серым и предстает в лучшем виде.
Конечно, идеально белый фон в интерьере задает особые правила организации пространства. Здесь все на своем месте, лишние детали скрыты за дверцами белых шкафов, идеально гладких и совершенно простых. Установленные над шкафами LED-светильники – крайне практичное решение, которое обеспечивает удобство работы на кухне. Также чтобы облегчить использование высоко подвешенных шкафов, кухня оборудована металлической лестницей. Пространство кухни собрано вокруг чрезвычайно функционального острова с рабочей поверхностью и мойкой.
Расположенной в центре кухни остров смотрим с интересной точки зрения. Благодаря ограниченной цветовой палитре были получены здесь чистота и гармония плоскостей. Остров находится точно напротив входной двери. На фото видно, также, как большое влияние на восприятие интерьера имеют окна различных размеров. Свет, который они поставляют, придает помещению еще большую легкость. Вездесущая белизна отражает солнечные лучи, благодаря чему в теплую погоду кухня, кажется просто блистающей свежестью.
В ванной комнате была нарушена строгость цветового минимализма, царящая в остальном доме. Мы находим здесь светло-коричневый пол и бежевые камни, которыми покрыта стена. На их фоне выделяется белый цвет ванной и умывальников. Наиболее важным элементом кажется округлая, отдельно-стоящая ванна со стильным высоким краном, вырастающим из основания пола. Ванная комната активно освещена с помощью встроенных в потолок точечных светильников, а дополнительный источник света находится над раковинами.