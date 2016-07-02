Дом для современной семьи

Когда мы входим внутрь этого швейцарского дома, сразу от порога нас встречается свежесть белоснежной отделки пространства. Фасад дома уже возможно сформировал у вас мнение об этом проекте как о традиционном европейском домике? А в интерьере мы имеем дело с минимализмом чистой воды! Темно-коричневый пол подчеркивает белизну и глянец остальных поверхностей. Однако интерьер не кажется ни скучным, ни однообразным. Резное оформление лестницы вносит нужную толику разнообразия и игры света и тени в интерьер, а благодаря большим окнам и солнечным лучам, отражающимся от глянцевых поверхностей, белый не выглядит уныло-серым и предстает в лучшем виде.