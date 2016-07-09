16 небольших бассейнов для маленьких участков

Многие думают, что для того, чтобы наслаждаться бассейном на заднем дворе, вам нужно много места, но это не так. В этой книге идей сегодня мы решили показать романтическое сочетание террасы и небольшого бассейна. Через фотографии ниже вы можете увидеть, что размер действительно не имеет значения.