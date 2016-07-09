16 небольших бассейнов для маленьких участков

Многие думают, что для того, чтобы наслаждаться бассейном на заднем дворе, вам нужно много места, но это не так. В этой книге идей сегодня мы решили показать романтическое сочетание террасы и небольшого бассейна. Через фотографии ниже вы можете увидеть, что размер действительно не имеет значения.
При принятии решения установить бассейн на террасе дома вы должны обратить внимание на стиль в дизайне, так как это должно находиться в гармонии с остальной частью дома и декора. Через элементы, такие как растения и мебель, мы можем передать декоративный стиль бассейна.
Бассейны зачастую бывают в центре внимания всего пространства, даже если оно мало. Но помимо того, что они очень декоративны и предлагают преимущества для нашего здоровья, установка бассейна – это хорошая инвестиция, это повышает ценность нашего имущества.
Бассейн должен быть подальше от всего, что препятствует прохождению солнца, например, тени дома или деревья, которые также могут часто пачкать бассейн падающими листьями. Хорошее распределение помещений сделает атмосферу комфортной и хорошо организованной.
Когда места мало, то минималистский тренд может быть хорошим выбором, так как создаются тогда сбалансированные и гармоничные интерьеры. Другим большим преимуществом является то, что получить максимальную отдачу от имеющегося пространства можно отсутствием излишеств.
Хотя идея бассейна всегда очень заманчива, но когда маленькие дети дома, меры предосторожности следует соблюдать по максимуму; например, пол вокруг бассейна должен быть изготовлен из противоскользящих материалов для предотвращения падений. Но очень важно позаботиться о глубине бассейна.
Что касается дизайна бассейнов, как мы уже видели, существует множество форм, видов, материалов, покрытий и, конечно же, размеров, что делает установку или строительство гораздо проще, чем несколько лет назад. В настоящее время по мнению дизайнеров предпочтительными являются прямоугольные и круглые формы.
Одним из важных факторов является расположение бассейна – либо в помещении или на открытой террасе, вы найдете плюсы и минусы в обоих случаях. В этом примере мы можем видеть пространство с прекрасным видом на город с привилегированной высоты, что позволяет наслаждаться бассейном в любое время в течение всего года.
Если терраса вашего дома не очень прочна, вы должны проявлять крайнюю осторожность при установке бассейна, это может повредить конструкцию здания, если вес превышает емкость, для которого она предназначена. Перед тем как начать проект важно обратиться за профессиональным советом, чтобы найти модель с определенными характеристиками.
Древесина является одним из самых популярных в производстве строительных материалов и в конструкции внутри и вне помещений, будь то на этажах, для пергол, платформ или мебели. Этот материал дает тепло, элегантность и полную естественную атмосферу.
Растения имеют важное значение в оформлении в любых условиях, особенно когда мы украшаем открытые пространства. Хороший выбор растений в районе бассейна поможет создать декоративный вид в одной из стенок; вы можете использовать яркие цветы, чтобы обогатить пространство.
Дизайн небольшого бассейна также может включать в себя мосты, чтобы облегчить доступ к любой области террасы и создать захватывающий эффект хождения по воде. В этом примере мы можем увидеть мост из каменных блоков.
С освещением, вы можете создать желаемый тип среды. Либо установите конструкцию в пределах одного бассейна или окружите его лампами, свечами и т.д., вы можете адаптировать любые идеи, чтобы они соответствовали вашему бюджету.
Тем не менее, выбор размера и глубины делается с учетом трех факторов: использование, имеющееся пространство и бюджет. Если мы хотим просто расслабиться, то бассейн может быть небольшим, но если есть достаточно места и бюджет, то можно взять вариант и побольше.
Бассейн не является частью ландшафтного дизайна террасы, в которой он находится. Здесь мы можем увидеть, что черный бассейн на террасе имеет специальные и уникальные линии, которые делают современную художественную часть.
В этом типе бассейна обеспечивается веселье и развлечения. Они подойдут для любого типа праздничного мероприятия. Такие бассейны идеально подходят для отдыха и для некоторых водных упражнений, так что в отличие от надувных бассейнов они не являются съемными, в этом и заключается прелесть небольшого размера.
Этот очаровательный маленький бассейн идеально подходит для тех, кто ищет моменты отдыха на открытом воздухе, пользуясь преимуществами воды. Эта конструкция имеет систему отопления, которая держит воду при комфортной температуре, чтобы насладиться купанием в любое время года.