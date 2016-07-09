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16 небольших бассейнов для маленьких участков

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
@wat Meersalzwasser-Tauchbecken / Minipool, design@garten GmbH & Co. KG design@garten GmbH & Co. KG Сад Бассейны и водоемы
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Многие думают, что для того, чтобы наслаждаться бассейном на заднем дворе, вам нужно много места, но это не так. В этой книге идей сегодня мы решили показать романтическое сочетание террасы и небольшого бассейна. Через фотографии ниже вы можете увидеть, что размер действительно не имеет значения.

1. Конструкция пространства в гармонии

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Бассейн в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

При принятии решения установить бассейн на террасе дома вы должны обратить внимание на стиль в дизайне, так как это должно находиться в гармонии с остальной частью дома и декора. Через элементы, такие как растения и мебель, мы можем передать декоративный стиль бассейна.

2. Почему это хорошая идея – иметь бассейн у себя дома?

proyecto residencial "SR01" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Садовые бассейны
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Бассейны зачастую бывают в центре внимания всего пространства, даже если оно мало. Но помимо того, что они очень декоративны и предлагают преимущества для нашего здоровья, установка бассейна – это хорошая инвестиция, это повышает ценность нашего имущества.

3. Без препятствий

@wat Meersalzwasser-Tauchbecken / Minipool, design@garten GmbH & Co. KG design@garten GmbH & Co. KG Сад Бассейны и водоемы
design@garten GmbH &amp; Co. KG

design@garten GmbH & Co. KG
design@garten GmbH &amp; Co. KG
design@garten GmbH & Co. KG

Бассейн должен быть подальше от всего, что препятствует прохождению солнца, например, тени дома или деревья, которые также могут часто пачкать бассейн падающими листьями. Хорошее распределение помещений сделает атмосферу комфортной и хорошо организованной.

4. Меньше значит больше

homify Бассейн
homify

homify
homify
homify

Когда места мало, то минималистский тренд может быть хорошим выбором, так как создаются тогда сбалансированные и гармоничные интерьеры. Другим большим преимуществом является то, что получить максимальную отдачу от имеющегося пространства можно отсутствием излишеств.

5. К услугам гостей бассейн на безопасной террасе!

Casa GG, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura Бассейн в стиле модерн Камень Коричневый
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

Хотя идея бассейна всегда очень заманчива, но когда маленькие дети дома, меры предосторожности следует соблюдать по максимуму; например, пол вокруг бассейна должен быть изготовлен из противоскользящих материалов для предотвращения падений. Но очень важно позаботиться о глубине бассейна.

6. Формы

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura Бассейн в стиле модерн
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

Что касается дизайна бассейнов, как мы уже видели, существует множество форм, видов, материалов, покрытий и, конечно же, размеров, что делает установку или строительство гораздо проще, чем несколько лет назад. В настоящее время по мнению дизайнеров предпочтительными являются прямоугольные и круглые формы.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Элементы интерьера или экстерьера?

homify Бассейн в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Одним из важных факторов является расположение бассейна – либо в помещении или на открытой террасе, вы найдете плюсы и минусы в обоих случаях. В этом примере мы можем видеть пространство с прекрасным видом на город с привилегированной высоты, что позволяет наслаждаться бассейном в любое время в течение всего года.

8. Терраса и учет веса бассейна

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Бассейн
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Если терраса вашего дома не очень прочна, вы должны проявлять крайнюю осторожность при установке бассейна, это может повредить конструкцию здания, если вес превышает емкость, для которого она предназначена. Перед тем как начать проект важно обратиться за профессиональным советом, чтобы найти модель с определенными характеристиками.

9. Разнообразие материалов

披露山のゲストハウス, 小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS 小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS Бассейн в стиле модерн
小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS

小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS
小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS
小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS

Древесина является одним из самых популярных в производстве строительных материалов и в конструкции внутри и вне помещений, будь то на этажах, для пергол, платформ или мебели. Этот материал дает тепло, элегантность и полную естественную атмосферу.

10. Растения

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS Бассейн в стиле модерн
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

Растения имеют важное значение в оформлении в любых условиях, особенно когда мы украшаем открытые пространства. Хороший выбор растений в районе бассейна поможет создать декоративный вид в одной из стенок; вы можете использовать яркие цветы, чтобы обогатить пространство.

11. Элементы, которые делают бассейн более привлекательным

Residencia Armenia, Superficie Actual Superficie Actual Бассейн
Superficie Actual

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

Дизайн небольшого бассейна также может включать в себя мосты, чтобы облегчить доступ к любой области террасы и создать захватывающий эффект хождения по воде. В этом примере мы можем увидеть мост из каменных блоков.

12. Освещение

Дом AUS, INT2architecture INT2architecture Балкон и терраса в стиле минимализм
INT2architecture

Дом AUS

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

С освещением, вы можете создать желаемый тип среды. Либо установите конструкцию в пределах одного бассейна или окружите его лампами, свечами и т.д., вы можете адаптировать любые идеи, чтобы они соответствовали вашему бюджету.

13. Глубина

Coronas de piscina en tosca, Artosca Artosca Бассейн
Artosca

Artosca
Artosca
Artosca

Тем не менее, выбор размера и глубины делается с учетом трех факторов: использование, имеющееся пространство и бюджет. Если мы хотим просто расслабиться, то бассейн может быть небольшим, но если есть достаточно места и бюджет, то можно взять вариант и побольше.

14. Проекты современного искусства

Piscinas Lúdicas en Gresite | Pools in Gresite, INBECA Wellness Equipment INBECA Wellness Equipment Бассейн
INBECA Wellness Equipment

INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment

Бассейн не является частью ландшафтного дизайна террасы, в которой он находится. Здесь мы можем увидеть, что черный бассейн на террасе имеет специальные и уникальные линии, которые делают современную художественную часть.

15. Неглубокий бассейн

homify Бассейн
homify

homify
homify
homify

В этом типе бассейна обеспечивается веселье и развлечения. Они подойдут для любого типа праздничного мероприятия. Такие бассейны идеально подходят для отдыха и для некоторых водных упражнений, так что в отличие от надувных бассейнов они не являются съемными, в этом и заключается прелесть небольшого размера.

16. Теплая ванна на открытом воздухе

Skargards Panel - Der traditionelle Hot Tub aus Schweden, Skargards Hot Tubs Deutschland Skargards Hot Tubs Deutschland Бассейн
Skargards Hot Tubs Deutschland

Skargards Hot Tubs Deutschland
Skargards Hot Tubs Deutschland
Skargards Hot Tubs Deutschland

Этот очаровательный маленький бассейн идеально подходит для тех, кто ищет моменты отдыха на открытом воздухе, пользуясь преимуществами воды. Эта конструкция имеет систему отопления, которая держит воду при комфортной температуре, чтобы насладиться купанием в любое время года.

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