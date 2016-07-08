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Большой семейный дом с уникальной архитектурой

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Dom jednorodzinny na Kabatach w Warszawie, xystudio xystudio Дома в стиле модерн
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Сегодня в нашем обзоре homify 360 ° мы отправимся в варшавский район Кабаты. Этот район, который официально входит в состав Урсынов, характеризуется современной застройкой одно- и многоэтажными зданиями. Здесь также часто возникают роскошные и элегантные виллы, от размера которых захватывает дух. Такие дома, как правило, спрятаны за высоким забором и окутаны зеленью.

Дом, который мы посетим сегодня состоит из двух (почти одинаковых) блоков с двускатной крышей, которые соединены одноэтажным объемом посередине. Над проектом работали архитекторы из XY Studio, благодаря которым этот дом внушительных размеров выглядит очень достойно и является прекрасным дополнением развития микрорайона Варшавы.

Фасад

Dom jednorodzinny na Kabatach w Warszawie, xystudio xystudio Дома в стиле модерн
xystudio

xystudio
xystudio
xystudio

Этот блок здания является суммой взаимосвязанных элементов, которые образуют единое целое ощутимых размеров. Два объема с двускатной крышей расположены параллельно друг другу, а объединяет их третий одноэтажный объем, который выполняет роль коридора. Фасад отделан гладкой штукатуркой песочного цвета с деревянными вставками. Терраса тоже покрыта темным деревом, что придает образу дома более уютный вид.

Большие окна оснащены деревянными ставнями, а крыша графитового цвета создает стильный контраст со светлым фасадом. 

Забор

Dom jednorodzinny na Kabatach w Warszawie, xystudio xystudio Дома в стиле модерн
xystudio

xystudio
xystudio
xystudio

Забор, который окружает участок, отделан теми же материалами, что и фасад дома. Забор формируется из чередования пластин песчаного цвета с деревянными поверхностями. Такое сочетание выглядит очень оригинально, а широкие ворота обеспечивают свободный доступ хозяев к дому на автомобиле. 

Детали фасада

Dom jednorodzinny na Kabatach w Warszawie, xystudio xystudio Дома в стиле модерн
xystudio

xystudio
xystudio
xystudio

Дерево, штукатурка и стекло – вот три основных материала, которые формируют композицию фасада. Большие окна с деревянными рамами обеспечивают хорошее естественное освещение интерьера и в тоже время делают его частью внешнего ландшафта. Стеклянные ограждения балкона практически незаметны на фоне фасада и не препятствуют проникновению света в помещение. Вся конструкция характеризуется высоким качеством отделочных материалов и прекрасным сочетанием цветов и оттенков.

Вход в дом и гараж

Dom jednorodzinny na Kabatach w Warszawie, xystudio xystudio Дома в стиле модерн
xystudio

xystudio
xystudio
xystudio

Основной вход в дом расположен в полости между двумя объемами. Площадка перед гаражом и дорожки выложены серым камнем. И входная дверь и ворота гаража выполнены из одной породы древесины, которую мы уже видели в отделке фасада ранее. Мы также видим, что каждый элемент этого проекта был подобран не случайно, а в соответствии с общей эстетикой и стилистикой. 

Кухня

Dom jednorodzinny na Kabatach w Warszawie, xystudio xystudio Кухня в стиле модерн
xystudio

xystudio
xystudio
xystudio

Начнем мы наше знакомство с внутренним интерьером с этой элегантной и современной кухни. Внутри дома мы видим туже фактурную и цветовую гамму, что и на фасаде. Доминантой здесь являются дерево и белый цвет. Деревянные лакированные фасады кухонного гарнитура выглядят очень изысканно и современно, они даже немного отражают окружение и естественный свет, за счет чего комната выглядит еще более воздушной и просторной. Здесь нет ничего лишнего, вся техника встроена. Продолговатые ленточные окна – отличное решение для освещения кухни в дневное время. 

Гостиная

Dom jednorodzinny na Kabatach w Warszawie, xystudio xystudio Гостиная в стиле модерн
xystudio

xystudio
xystudio
xystudio

Просторная и удобная гостиная обеспечивает идеальное место для того, чтобы расслабиться и провести свободное время в кругу семьи. В дизайне превалирует дерево и отделка в приглушенных бело-кремовых тонах. Большой угловой диван обозначает зону отдых. Радиаторы отопления встроены в пол, что очень удобно. Деревянная воздушная лестница на второй этаж словно парит в воздухе. Освещение обеспечивают встроенные в потолок галогенные светильники. На потолке мы также видим встроенные динамики, которые обеспечивают дополнительные акустические эффекты. 

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Открытое пространство

Dom jednorodzinny na Kabatach w Warszawie, xystudio xystudio Гостиная в стиле модерн
xystudio

xystudio
xystudio
xystudio

С этого ракурса создается впечатление, что интерьер просто купается в естественном свете. За счет второго света открытое пространство гостиной выглядит больше и просторнее. Белые гладкие стены в сочетании с деревянными и стеклянными элементами перекликаются с дизайном фасада и тем самым придают целостность всему объекту. Свисающие с потолка лампы неправильной формы на длинных шнурах добавляют стилю интерьера экстравагантности.    

Коридор

Dom jednorodzinny na Kabatach w Warszawie, xystudio xystudio Гардеробная в стиле модерн
xystudio

xystudio
xystudio
xystudio

Коридор, ведущий в спальные комнаты и ванные, очень светлый и просторный. Это достигается за счет использования природных материалов и многочисленного остекления. Правильное освещение повышает яркость в коридоре. По обеим сторонам расположены шкафы-купе с зеркальными раздвижными дверями, которые добавляют пространству воздуха и делают его визуально шире. Раздвижная дверь из матового стекла ведет в ванную комнату. 

Ванная комната

Dom jednorodzinny na Kabatach w Warszawie, xystudio xystudio Ванная комната в стиле модерн
xystudio

xystudio
xystudio
xystudio

Мы видим, что в ванной комнате преобладают те же материалы и цвета, которые мы видели в предыдущих комнатах, однако, дизайнеры решили его немного оживить и выложили душевую и зону ванной зеленой плиткой двух оттенков. Душ отделен от остального пространства стеклянными перегородками. Эта большая комната также оборудована удобной ванной, которая заключена в деревянный короб. 

Вид в вечернее время

Dom jednorodzinny na Kabatach w Warszawie, xystudio xystudio Дома в стиле модерн
xystudio

xystudio
xystudio
xystudio

В вечернее время дом выглядит еще более изысканно. Только с наступлением темноты мы можем видеть как большие окна преображают фасад. Они не только пропускают свет в интерьер днем, но и сами излучают его в темноте. А широкая деревянная терраса обеспечивает идеальное место для отдыха в теплые летние вечера. 

Благодаря использованию природных материалов в отделке и преобладанию мягкой цветовой палитры, большой дом выглядит очень уютно.

Поделитесь с нами своими впечатлениями от проекта в комментариях ниже. Нам интересно ваше мнение!

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Поделитесь с нами своими впечатлениями от проекта в комментариях ниже. Нам интересно ваше мнение!

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