Большой семейный дом с уникальной архитектурой

Сегодня в нашем обзоре homify 360 ° мы отправимся в варшавский район Кабаты. Этот район, который официально входит в состав Урсынов, характеризуется современной застройкой одно- и многоэтажными зданиями. Здесь также часто возникают роскошные и элегантные виллы, от размера которых захватывает дух. Такие дома, как правило, спрятаны за высоким забором и окутаны зеленью.

Дом, который мы посетим сегодня состоит из двух (почти одинаковых) блоков с двускатной крышей, которые соединены одноэтажным объемом посередине. Над проектом работали архитекторы из XY Studio, благодаря которым этот дом внушительных размеров выглядит очень достойно и является прекрасным дополнением развития микрорайона Варшавы.