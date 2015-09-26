Кухонный мягкий уголок призван не только добавить интерьеру кухни практичности, но также и эстетичности. Каковы критерии выбора уголка для кухни?
Мечтой многих хозяек является идеальная кухня. Это связано с тем, что в этом помещении они проводят достаточное количество времени. К обязательным условиям для создания шедевров в кулинарии относят наличие современной и многофункциональной бытовой техники, красивого интерьера, а также комфортабельной мебели. От окружающей обстановки многое чего зависит. Во всем этом особенно важное место занимает мебель, а в частности кухонный мягкий уголок. Для обустройства места отдыха и хорошего времяпровождения за обеденным столом нужны удобные сидения, которые будут подходить для каждого члена семьи вне зависимости от веса и роста. Если квартира малогабаритная, то кухонный мягкий уголок будет идеальным решением. Его удобная конструкция сможет вписаться в любой интерьер.
Прежде всего, это их функциональность. Они компактны, имеют нагрузочную способность. Их отличает эргономичность и наличие разнообразного дизайна. Большим спросом пользуются практичные модели мягких уголков, имеющиехразличные вместительные отделы и ящики. Там можно хранить кухонный инвентарь, что очень удобно. Такие ящики обычно находятся под сидениями, которые можно открывать. Также в некоторых местах возможно встретить мягкий уголок с полками, которые выдвигаются. Но в основном в моделях присутствуют сплошные ящики, которые занимают все внутреннее пространство.
Если кухня имеет нестандартные размеры или вы хотите необычный дизайн для мебели, то есть возможность сделать заказ в специализированной компании. Кухонный мягкий уголок идеально подходит для маленькой кухни, так как благодаря этому можно значительно сэкономить на пространстве небольшого помещения. Еще одним весомым плюсом мягкого уголка является то, что его можно сделать своими руками. На просторах интернета есть немалое количество технологий, по которым можно сделать уголок, отвечающий самым любым требованиям.
При выборе кухонной мебели, прежде всего, нужно обращать внимание на ее обивку. Не следует при покупке этих изделий руководствоваться лишь их эстетическими качествами, выбор материала для обивки играет не последнюю роль. Чаще всего обивка делается из кожи, ткани и кожзаменителя. Если вам важен такой показатель, как практичность, то наиболее подходящей для этого тканью являются синтетические волокна.
Современная синтетическая ткань обладает целым рядом технологических особенностей, например, влагостойкость, устойчивость к загрязнениям, противоаллергенность, ткань “дышит”, сохраняется насыщенность цвета, форма даже при условиях частой влажной уборки. Но стоит учесть один фактор. Дизайнеры не рекомендуют делать выбор на синтетической ткани с добавлением хлопка. Это связано с тем, что для каждого волокна есть особенная технология окрашивания. Поэтому ткань смешанного типа со временем быстро потеряет цвет и потускнеет. Также помните, что синтетика низкого качества может выделять вредные для здоровья испарения во время горения, она электризуется и плохо может отталкивать влагу.
Хорошей износостойкостью отличается такая ткань, как микрофибра. Она гарантирует стойкий цвет, легкий уход от загрязнений. Данная ткань состоит из микроволокон хлопка и полиэстера. Поверхность из ворсы наносят без использования клея с помощью специальной технологии. Тефлоновое защитное покрытие имеет грязе- и водоотталкивающие свойства. Купить уголок из микрофибры можно пока что только под заказ. Сама ткань имеет небольшую цену и является прекрасной альтернативой дорогим материалам.
Кухонный мягкий уголок, имеющий обивку из кожи, выглядит престижно, богато. За такой обивкой нетрудно ухаживать, она долгое время не изнашивается. Кожа монотонна по сравнению с обивкой из ткани, но есть большой выбор оттенков. Мягкий уголок из натуральной кожи обычно делают под заказ, но это удовольствие дорогое. Если изделие делается качественно, то швы выполняются аккуратно, нет нахлестов. Кожа приятна на ощупь, со временем не мнется.
Кожзаменитель также распространен, так как он является не менее качественным материалом. Его эстетические и технические показатели не хуже, чем у натуральной кожи. Он имеет механическую прочность, хороший теплообмен, износостойкость. Кожзаменитель не так восприимчив к влиянию низких и высоких температур, солнечных лучей, органических растворителей и к другим явлениям агрессивной внешней среды. При необходимости для обивки можно найти огнеупорную кожу. Это позволит поставить кухонный мягкий уголок возле плиты или возле обогревателя.
Не столь практичной является обивка из дешевого ворса, например, из велюра. Он имеет эффектный внешний вид, но загрязняется очень быстро, а если вода попадет на ткань, то со временем она станет непригодной из-за изменившийся структурности. Немалым сроком службы может похвастать флок. Его ворс состоит на сто процентов из нейлона. Его ворсинки прочно приклеиваются к основе ткани. Это обеспечивает хорошую устойчивость к деформации структуры. Этот материал отличается крепостью, практичностью, он не требует особого ухода. Несмотря на некоторые недостатки тканей, есть у них и весомые плюсы. К примеру, в составе шинила содержатся натуральные волокна. Эта ткань считается самой теплой для мебели. Жакард отличается красивым и нарядным внешним видом с оригинальными и замысловатыми узорами, но он имеет большую стоимость. Гобелен представляет собой очень практичную ткань, также она отличается праздничным и ярким внешним видом. При подборе ткани обращайте внимание на ее цвет, лучше брать тот оттенок, который меньше поддается загрязнению.
Виды наполнителей варьируются в зависимости от показателей жесткости, которые разнятся от гипермягких до повышенной жесткости. Если наполнители имеют высокое качество, то они могут прослужить более 10 лет. Но они обладают и соответствующей ценой.
В основном основа уголка делается из натуральных пород дерева. Например, из сосны, дуба, бука и других. Также применяется ДСП (древесно-стружечная плита), изготовленная из древесной стружки, пропитанной формальдегидной смолой, и из других материалов искусственного происхождения (МДФ, ДВП, ПВХ). ДСП является современным материалом, который имеет много преимуществ, таких как отсутствие пустоты, трещин и сучков, обрабатывается легко, имеет высокую прочность и водостойкость. Он безвреден для здоровья, так как с помощью современных технологий содержание формальдегида значительно снижено. Натуральное дерево хоть и стоит дороже искусственного материала, но своей популярности оно не теряет. Фактура дерева сохраняется посредством особенной техники обработки. Для основы кухонного уголка дизайнеры могут подобрать любой оттенок или покрасить в любой цвет. Самый надежный материал для ящиков уголка – это фанера, оргалит имеет меньшую прочность.
Таким образом, кухонный мягкий уголок является отличным вариантом мебели для кухни. С его помощью кухня получит дополнительный уют и эстетичность, а также обеспечится дополнительная практичность. Важно выбрать правильный материал, обивку, основу для уголка. Тогда он сможет прослужить долгое время и радовать собой.