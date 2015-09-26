Кухонный мягкий уголок

При выборе кухонной мебели, прежде всего, нужно обращать внимание на ее обивку. Не следует при покупке этих изделий руководствоваться лишь их эстетическими качествами, выбор материала для обивки играет не последнюю роль. Чаще всего обивка делается из кожи, ткани и кожзаменителя. Если вам важен такой показатель, как практичность, то наиболее подходящей для этого тканью являются синтетические волокна.

Современная синтетическая ткань обладает целым рядом технологических особенностей, например, влагостойкость, устойчивость к загрязнениям, противоаллергенность, ткань “дышит”, сохраняется насыщенность цвета, форма даже при условиях частой влажной уборки. Но стоит учесть один фактор. Дизайнеры не рекомендуют делать выбор на синтетической ткани с добавлением хлопка. Это связано с тем, что для каждого волокна есть особенная технология окрашивания. Поэтому ткань смешанного типа со временем быстро потеряет цвет и потускнеет. Также помните, что синтетика низкого качества может выделять вредные для здоровья испарения во время горения, она электризуется и плохо может отталкивать влагу.