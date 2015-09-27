Какие бывают комбинированные дома?

Комбинированный дом – это дом деревянно-каменный, поэтому в нём соединены все достоинства этих строительных материалов и умело скрыты их недостатки. Как правило первый этаж выполняется из камня, а второй этаж из дерева.

На первом (каменном) этаже комбинированного дома обычно бывают сосредоточены все потенциально пожароопасные помещения, так или иначе связанные с огнем: каминный зал, кухня, котельная, сауна. На верхних деревянных этажах и в мансарде размещаются спальные, детские и игровые комнаты. Благодаря такому зонированию получается экологически чистый и комфортный дом, к тому же менее уязвимый для пожаров.

Стоит еще добавить, что соединение таких отличных друг от друга стройматериалов в одной постройке дает возможность архитекторам пофантазировать, «поиграть» со стилем, построить по настоящему неповторимый дом, идеально вписанный в ландшафт.