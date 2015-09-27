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Какие бывают комбинированные дома?

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Blockhäuser, eb Massivhaus Deutschland GmbH eb Massivhaus Deutschland GmbH Дома в эклектичном стиле
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Комбинированный дом – это дом деревянно-каменный, поэтому в нём соединены все достоинства этих строительных материалов и умело скрыты их недостатки. Как правило первый этаж выполняется из камня, а второй этаж из дерева.

На первом (каменном) этаже комбинированного дома обычно бывают сосредоточены все потенциально пожароопасные помещения, так или иначе связанные с огнем: каминный зал, кухня, котельная, сауна. На верхних деревянных этажах и в мансарде размещаются спальные, детские и игровые комнаты. Благодаря такому зонированию получается экологически чистый и комфортный дом, к тому же менее уязвимый для пожаров.

Стоит еще добавить, что соединение таких отличных друг от друга стройматериалов в одной постройке дает возможность архитекторам пофантазировать, «поиграть» со стилем, построить по настоящему неповторимый дом, идеально вписанный в ландшафт.

Первый этаж – кирпич

Готовые дома, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле Дерево
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Готовые дома

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Современные строительные технологии представляют широкий выбор вариантов, как и из чего построить комбинированный дом сообразуясь с бюджетом. Начнем мы с материалов для строительства первого этажа.

Стены первого этажа комбинированного дома могут быть возведены, как из кирпича, так и из газо — или пенобетонных блоков.В случае с кирпичом, если придерживаться современных строительных норм и правил связанных с теплосбережением для домов, наружные стены следует теплоизолировать. При этом несущие стены можно возводить относительно небольшой толщины, для того лишь, чтобы обеспечить необходимую несущую способность стен, — чаще всего, в полтора стандартных кирпича. Это позволить сэкономить строительный бюджет, не теряя в комфорте и теплосбережении. Наружная отделка — любая, как и в случае бетонных блоков. Кирпичная коробка с утеплением  выйдет лишь процентов на 15 дороже бетонной.

Первый этаж – керамические блоки

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ с. Гореничи, Киевская область, Украина, 2014, Lugerin Architects Lugerin Architects Дома в стиле минимализм Кирпичи Белый
Lugerin Architects

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ с. Гореничи, Киевская область, Украина, 2014

Lugerin Architects
Lugerin Architects
Lugerin Architects

В качестве еще одного возможного стройматериала для каменного нижнего этажа можно использовать пористые керамические блоки. Они позволяют обойтись без дополнительного наружного утепления. Для того, чтобы построить энергоэффективный  комбинированный дом — вполне достаточно типового блока толщиной 51 см для несущей стены и декоративной наружной облицовки в полкирпича.

Первый этаж – ячеистый бетон

Безмятежное, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Дома в стиле модерн
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Безмятежное

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Чтобы избежать дополнительной теплоизоляции наружных стен комбинированного дома, а также сократить строительные расходы (по сравнению со строительством дома из кирпича)можно использовать для их возведения пенобетонные блоки. Например стены возведенные из ячеистого бетона — толщиной 40 см, с наружной стороны облицованные лицевым кирпичом (в пол кирпича), позволят вам проживать в энергосберегающем доме.

Второй этаж – каркасные фахверковые конструкции

Общий альбом по проектам ИЖД и элементам, Андреева Валентина Андреева Валентина Дома в классическом стиле
Андреева Валентина

Общий альбом по проектам ИЖД и элементам

Андреева Валентина
Андреева Валентина
Андреева Валентина

Выбор стройматериалов и строительных технологий для деревянного верха комбинированного дома, наверно, еще более широк, чем выбор различных видов каменного этажа.

Например каркасное строительство, а точнее одно из его направлений – фахверк. На сегодняшний день фахверковые конструкции — это практически самая продвинутая технология деревянного каркасного строения в мире. Фахверк – это особый тип каркасного строительства, где балки не маскируются, а наоборот, выделяются, что придаёт таким конструкциям необычную декоративность и особый стиль.

При помощи склеенных брусьев, из которых собирается каркас, можно без труда перекрыть большие пролёты. Это позволит сделать внутренние помещения второго этажа достаточно просторными.

Второй этаж – клееный брус

Studios + Apartments, Graz, Florian Schober Architektur ZT Florian Schober Architektur ZT Дома в стиле модерн Алюминий / Цинк Черный
Florian Schober Architektur ZT

Florian Schober Architektur ZT
Florian Schober Architektur ZT
Florian Schober Architektur ZT

Для строительства второго этажа комбинированного дома подойдет и клееный брус. Он не подвержен растрескиванию и короблению в процессе высыхания, одновременно сохраняет все качества естественной древесины, а также не подвержен значительной, плохо контролируемой усадке, — и, кроме того, позволяет перекрывать пролеты без промежуточных опор гораздо большей длины, что открывает широкий простор творческой фантазии архитектора.

Второй этаж – нестроганый брус

Woning te Tytsjerk, Dorenbos Architekten bv Dorenbos Architekten bv Дома в стиле модерн
Dorenbos Architekten bv

Dorenbos Architekten bv
Dorenbos Architekten bv
Dorenbos Architekten bv

Несущие стены второго этажа можно также выполнить из нестроганого бруса естественной влажности, теплоизолированного  по технологии «вентилируемый фасад» и отделанного с наружной стороны блок — хаусом или виниловым сайдингом. Этот вариант самый идеальный в соотношении цена/качество, а если учитывать будущие затраты на отопление во время его эксплуатации и предполагаемый ремонт то со временем можно неплохо сэкономить, по сравнению с более «традиционными» решениями.

Второй этаж – альпийский стиль из оцилиндрованного бревна

Blockhäuser, eb Massivhaus Deutschland GmbH eb Massivhaus Deutschland GmbH Дома в эклектичном стиле
eb Massivhaus Deutschland GmbH

eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH

Ну и конечно второй этаж из оцилиндрованного бревна в альпийском стиле (в данном случае от немецких производителей eb Massivhaus Deutschland GmbH). Основное достоинство оцилиндрованного бревна заключается в  красоте рубленых стен из круглых бревен с ровными рядами перерубов и выступающими торцами. Похожими свойствами обладает дом, построенный из профилированного бруса естественной влажности. Кстати, строительство комбинированного дома  в альпийском стиле с верхом из оцилиндрованного бревна потребует меньших расходов, по сравнению с  кирпичным жильем такой же площади.

Именно в комбинированных домах можно достичь оптимального баланса безопасности, надежности и практичности с близостью природы и экологичностью.

Кухонный мягкий уголок
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