Какие бывают комбинированные дома?

Комбинированный дом – это дом деревянно-каменный, поэтому в нём соединены все достоинства этих строительных материалов и умело скрыты их недостатки. Как правило первый этаж выполняется из камня, а второй этаж из дерева.
На первом (каменном) этаже комбинированного дома обычно бывают сосредоточены все потенциально пожароопасные помещения, так или иначе связанные с огнем: каминный зал, кухня, котельная, сауна. На верхних деревянных этажах и в мансарде размещаются спальные, детские и игровые комнаты. Благодаря такому зонированию получается экологически чистый и комфортный дом, к тому же менее уязвимый для пожаров.
Стоит еще добавить, что соединение таких отличных друг от друга стройматериалов в одной постройке дает возможность архитекторам пофантазировать, «поиграть» со стилем, построить по настоящему неповторимый дом, идеально вписанный в ландшафт.
Современные строительные технологии представляют широкий выбор вариантов, как и из чего построить комбинированный дом сообразуясь с бюджетом. Начнем мы с материалов для строительства первого этажа.
Стены первого этажа комбинированного дома могут быть возведены, как из кирпича, так и из газо — или пенобетонных блоков.В случае с кирпичом, если придерживаться современных строительных норм и правил связанных с теплосбережением для домов, наружные стены следует теплоизолировать. При этом несущие стены можно возводить относительно небольшой толщины, для того лишь, чтобы обеспечить необходимую несущую способность стен, — чаще всего, в полтора стандартных кирпича. Это позволить сэкономить строительный бюджет, не теряя в комфорте и теплосбережении. Наружная отделка — любая, как и в случае бетонных блоков. Кирпичная коробка с утеплением выйдет лишь процентов на 15 дороже бетонной.
В качестве еще одного возможного стройматериала для каменного нижнего этажа можно использовать пористые керамические блоки. Они позволяют обойтись без дополнительного наружного утепления. Для того, чтобы построить энергоэффективный комбинированный дом — вполне достаточно типового блока толщиной 51 см для несущей стены и декоративной наружной облицовки в полкирпича.
Чтобы избежать дополнительной теплоизоляции наружных стен комбинированного дома, а также сократить строительные расходы (по сравнению со строительством дома из кирпича)можно использовать для их возведения пенобетонные блоки. Например стены возведенные из ячеистого бетона — толщиной 40 см, с наружной стороны облицованные лицевым кирпичом (в пол кирпича), позволят вам проживать в энергосберегающем доме.
Выбор стройматериалов и строительных технологий для деревянного
верха комбинированного дома, наверно, еще более широк, чем выбор различных видов
каменного этажа.
Например каркасное строительство, а точнее одно из его направлений – фахверк. На сегодняшний день фахверковые конструкции — это практически самая продвинутая технология деревянного каркасного строения в мире. Фахверк – это особый тип каркасного строительства, где балки не маскируются, а наоборот, выделяются, что придаёт таким конструкциям необычную декоративность и особый стиль.
При помощи склеенных брусьев, из которых собирается каркас, можно без труда перекрыть большие пролёты. Это позволит сделать внутренние помещения второго этажа достаточно просторными.
Для строительства второго этажа комбинированного дома подойдет и клееный брус. Он не подвержен растрескиванию и короблению в процессе высыхания, одновременно сохраняет все качества естественной древесины, а также не подвержен значительной, плохо контролируемой усадке, — и, кроме того, позволяет перекрывать пролеты без промежуточных опор гораздо большей длины, что открывает широкий простор творческой фантазии архитектора.
Несущие стены второго этажа можно также выполнить из нестроганого бруса естественной влажности, теплоизолированного по технологии «вентилируемый фасад» и отделанного с наружной стороны блок — хаусом или виниловым сайдингом. Этот вариант самый идеальный в соотношении цена/качество, а если учитывать будущие затраты на отопление во время его эксплуатации и предполагаемый ремонт то со временем можно неплохо сэкономить, по сравнению с более «традиционными» решениями.
Ну и конечно второй этаж из оцилиндрованного бревна в альпийском стиле (в данном случае от немецких производителей eb Massivhaus Deutschland GmbH). Основное достоинство оцилиндрованного бревна заключается в красоте рубленых стен из круглых бревен с ровными рядами перерубов и выступающими торцами. Похожими свойствами обладает дом, построенный из профилированного бруса естественной влажности. Кстати, строительство комбинированного дома в альпийском стиле с верхом из оцилиндрованного бревна потребует меньших расходов, по сравнению с кирпичным жильем такой же площади.
Именно в комбинированных домах можно достичь оптимального баланса безопасности, надежности и практичности с близостью природы и экологичностью.