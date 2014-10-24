Модные тенденции в дизайне интерьера 2015

Мода в архитектуре и дизайне интерьера меняется не так быстро, как в мода в одежде. Еще бы, ведь, обновление дизайна квартиры требует намного больше физических сил и финансовых затрат, нежели смена гардероба. Тем не менее, никому не хочется жить в квартире, оформление которой выглядит старомодно, поэтому время от времени мы обращаем внимание на модные тенденции в дизайне интерьера.
Тенденции в оформлении помещений отражаются в выборе цветовых сочетаний, материалов, вариантов планировки и зонирования. На сегодняшний день произоводители мебели, ткани и отделочных материалов предоставляют нам широчайшие возможности для создания дома своей мечты, а эксперты по оформлению интерьера призывают создавать уникальный образ своего жилища, игнорировать строгие правила и смело сочетать прозрачный пластик с предметами антиквариата, тусклый блеск промышленного металла с аксессуарами из состаренного дерева, имитацию битого кирпича в отделке стен с пестрыми узорами на обоях.
Найти свой стиль в таком многообразии предложений не так то просто. Для начала стоит определиться с направлением в оформлении интерьера. В будущем году актуальны экологичность, близость к природе, натуральные материалы с присущими им естественными
дефектами. Гламурные интерьеры окончательно потеряют свои позиции, уступив место мебели и аксессуарам из бабушкиного сундука, которым вы своими руками подарите вторую жизнь. Откажитесь от излишнего консюмеризма и напыщенных мотивов в оформлении помещений и обратите внимание на энергосберегающие дома, стиль кантри и сложные оттенки, вдохновленные природой -- это и есть основные тренды в дизайне интерьера 2015 года.
Проекты энергосберегающих или как их еще называют пассивных домов сегодня очень популярны. Обусловлено это тем, что мы наконец осознали необходимость бережно относиться к окружающей среде, экономить природные ресурсы и использовать экологичные материалы. Цена экодома несомненно окупится в долгосрочной перспективе с учетом того, что мы значительно сократим расходы на отопление, кондиционирование и освещение.
Дом, который представлен на фото, находится на британском острове Гернси, его экстерьер и интерьер выполнены в соответствии со всеми требованиями экодома. Благодаря угловым панорамным окнам, в течении дня в дом проникает максимум естественного света. Внутри дома нет привычных светильников, вместо них много небольших галогенных ламп. В качестве облицовочного материала была использована лиственница. Доски из лиственницы являются черезвычайно прочными. Это дерево очень медленно растет, а благодаря высокому содержанию смолы, оно хорошо защищено от непогоды. С течением времени цвет древесины подвергается незначительным изменениям и становится слегка сероватым, что придает фасаду дополнительный приятный для глаз блеск.
Теперь поговорим о стилях в оформлении интерьера, в которых дерево играет главную роль. Бум кантри и рустики шагает по планете, эти стили завоевывают все больше почитателей и в следующем году их популярность достигнет своего пика. Мы слегка подустали от характерных для модерна пластика, стекла и металла и соскучились по изысканной грубости, прочности и долговечности деревянной мебели. Кантри и рустика – это своего рода ответная реакция на пресыщение от холодного глянца технологичных материалов.
Надо сказать, что стили кантри и рустикальный часто путают друг с другом или считают, что это один и тот же стиль. Это не совсем так. Интерьер в стиле кантри изобилует небольшими предметами декора, такими как хенд-мейд посуда, деревянные статуэтки, развешенные на стенах чучела животных или небольшие кузнечные сувениры. Рустикальный интерьер, в отличие от кантри,—это максимальная простота и даже в некотором роде брутальность, свойственная провинциальному стилю с его наспех изготовленной мебелью и украшениями.
Дерево все чаще используется в интерьере, а в грядущем году эксперты пророчат этому материалу абсолютное лидерство. Жизнь в больших городах протекает в стремительном ритме, среди металла и асфальта, и, возвращаясь домой, хочется как можно чаще прикасаться к фактуре материала, безвозмездно подаренного нам природой. Вот, в чем секрет популярности дерева. В 2015 году актуальны будут все возможные виды его отделок: полированное, крашенное, покрытое маслом, необработанное, естественно и искусственно состаренное.
С точки зрения совместимости с другими материалами, дерево обладает невероятной гибкостью. Оно будет отлично смотреться не только в интерьере в стиле кантри, но и в комнтате, в которой господствуют хай-тек и минимализм. Немаловажным преимуществом мебели из натурального дерева является приятный естественный запах. Чем больше в квартире предметов мебели из дерева, тем уютнее и теплее становится ее атмосфера.
Комбинация средиземноморского синего и белого цветов также будут особенно модными в следующем году. Сочетание этих цветов ассоциируется с романтикой морского флота, греческим флагом, морем, небом, свободой и легкостью. Это абсолютно беспроигрышная цветовая комбинация. С белым отлично будут смотреться любые оттенки голубого и синего цветов. Даже если вы живете вдалеке от морского климата, с помощью этого цветового дуэта вы сможете легко воспроизвести в квартире атмосферу беззаботного отдыха.
Однако помните, что для того, чтобы эффект от сочетания этих цветов не потерялся, не стоит добавлять в интерьер другие яркие цвета. Маскимум, что вы можете себе позволить—это несколько мягких постельных тонов: бежевый, бледно-розовый или ванильный. Тоже самое касается и напольного покрытия. Для морской комнаты больше всего подойдет пол из светлых досок. Избегайте паркета или ламината темных оттенков, чтобы не нарушить цветовой баланс. Ничто не должно отвлекать внимание от легкого морского бриза, надолго поселившегося в вашей комнате.
Натуральность и экологичность – основные тенденции дизайна интерьера 2015 года. Все, что радует глаз вокруг дома, можно повторить и в цветовом решении интерьера. Если вы любите солнце, устройте в своей комнате вечное лето. Тем более, что в следующем сезоне обещают взрыв желтого цвета.
Покрасьте стены вашей гостиницы в желтый цвет, подберите мебель горчичного оттенка желтого или красно-коричневого цветов. Если такое решение кажется вам слишком радикальным, просто добавьте несколько элементов различных оттенков желтого в интерьер—подушки, плед, шторы, ваза или желтые аквариумные рыбки. Представьте, как ярко будет сиять ваша гостиная на фоне пасмурного неба. Атмосфера в такой квартире всегда будет дружелюбной и теплой, и даже в самые холодные дни года вам не грозит испытать зимнюю депрессию. К слову, цветовые сочетания, актуальные в следующем сезоне, не ограничиваются желтым и средиземноморским синим. В моде будут любые оттенки, вдохновленные природой – все градации зеленого – от изумрудного до оливкового, цвета опавших листьев, спелых фруктов и даже ржавчины.
Узоры из цветов никогда не теряли актуальности, а в создании модного интерьера 2015 года они сыграют особую роль – ведь, в моде все натуральное и экологичное. Запасайтесь подушками, пледами и прочими аксессуарами с витиеватыми растительными узорами насыщенных цветов – красного, розового, желтого, бордового и фиолетового. Создать их вы, кстати, сможете самостоятельно из подручных материалов. Это будет отличным занятием для начинающего декоратора
Отказ от потребительства и консюмеризма – тенденция, которая уже давно прослеживается во всех сферах жизни современной Европы, кажется добралась и до наших
ухабов. Все больше людей принимают решение избавиться от вредной потребительской привычки покупать все новое. Вместо этого, они начинают с увлечением реставрировать старые вещи. Если вы пристально следите за модой в интерьере, знайте,
do it или скорее
re-do it yourself – важный тренд следующего года.
Дать старым вещам новую жизнь – еще не значит сэкономить. Не исключено, что на покупку нового дивана вы затратите меньше сил и средств, нежели на редизайн старого. Ведь, диван придется не просто привести в божеский вид, но и превратить его в стильного жителя апартаментов. Однако сторонников реставрации это не пугает. Они готовы не только обновлять свои собственные вещи, но и приносить в дом новые объекты для реставрации, найденные на блошиных рынках или магазинах мебели сэконд-хэнд. Если вы только открываете для себя реставрацию старых вещей, начните с малого. Подберите со свалки обычные деревянные ящики, напишите на них что-нибудь латинскими буквами и используйте их в качестве книжных полок или подставок для растений. Еще вчера бесхозно лежащие на свалке ящики заживут новой жизнью. С такими полками вы рискуете получить не только удивлённые возгласы гостей, но и одобрение ведущих дизайнеров интерьера.
Последний штрих в создании модного интерьера 2015 года – это надписи на стенах. Это может быть жизнеутверждающая фраза, реплика из любимого фильма, цитата из стиха или даже признание в любви. Приятно, что к этому занятию могут приобщиться абсолютно все члены семьи и даже маленькие дети. Если раньше для этих целей нам приходилось покупать миниатюрный вариант школьной доски, то сейчас достаточно просто приобрести грифельную краску и покрасить ей часть стены или один из фасадов шкафа, запастись разноцветными мелками и… можно начинать творить. Только представьте, как здорово зайти утром на кухню и прочесть “Приятного аппетита!”, “Доброе утро!” или “Сегодня тебя ждет большая удача”. Особенно обрадуются долгожданной возможности порисовать на стенке шкафа самые маленькие жители квартиры. А детям чуть постарше возможность писать и стирать на стенах поможет эффективнее подготовиться к ответам у школьной доски.
Рукотворные эскизы, каллиграфические надписи и просто кривовато выведенные буквы – самые популярные виды стенового декора в этом году. Хотите нового, но без радикальных перемен? Перед вами отличный способ освежить интерьер.
Более десяти лет назад знаменитый дизайнер Филипп Старк создал прозрачный стул из плексипластика, после чего среди любителей стильной мебели начался настоящий бум на прозрачные изделия – стулья, столы, шкафчики, ножки для мебели и даже сумки.
Сегодня прозрачная мебель снова в моде, особенно если в ее дизайне прослеживаются мотивы окружающей среды. Дизайнер Dominique Denis Burlet сконструировал стул по образу и подобию насекомого. Спинка и ножки стула напоминают хаотичное движение паука по почти прозрачной паутине. Плексиглас создает потрясающий эффект – предмет словно исчезает, растворяется в пространстве, опровергая все законы физики. Мебель из плексигласа подойдет не только для минимализма, она будет очень органично смотреться в домах, оформленных в классическом и рустикальном стилях.
После триумфальрного шествия
гусиной лапки в мире моды, популярность этого узора добралась и до интерьера. Ломанная клетка на удивление многофункциональна для использования в доме. Она дополняет благородный и элегантный характер интерьера. Такой узор с легкостью вливается в классическую строгость традиционного оформления, отображая события прошлого, и может варьировать от совсем светлых оттенков до глубоких темных. Дизайнеры часто используют французское название узора
гусиная лапка – пуль-де-пье. Чаще всего пуль-де-пье применяют в обшивке мебели и ковровых покрытий. Здесь главное не переусердствовать, иначе может зарябить в глазах.
Модные тенденции отражают бег времени. Благодаря им можно освежить интерьер, придать ему актуальность, не проводя кардинальных изменений. Следить за изменениями цветовых сочетаний, фактур и материалов очень увлекательно, ведь это превращает пространство дома в живой и переменчивый мир, жизнь в котором увлекательна и полна сюрпризов.