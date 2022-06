Модные тенденции в дизайне интерьера 2015

Отказ от потребительства и консюмеризма – тенденция, которая уже давно прослеживается во всех сферах жизни современной Европы, кажется добралась и до наших ухабов . Все больше людей принимают решение избавиться от вредной потребительской привычки покупать все новое. Вместо этого, они начинают с увлечением реставрировать старые вещи. Если вы пристально следите за модой в интерьере, знайте, do it или скорее re-do it yourself – важный тренд следующего года.

Дать старым вещам новую жизнь – еще не значит сэкономить. Не исключено, что на покупку нового дивана вы затратите меньше сил и средств, нежели на редизайн старого. Ведь, диван придется не просто привести в божеский вид, но и превратить его в стильного жителя апартаментов. Однако сторонников реставрации это не пугает. Они готовы не только обновлять свои собственные вещи, но и приносить в дом новые объекты для реставрации, найденные на блошиных рынках или магазинах мебели сэконд-хэнд. Если вы только открываете для себя реставрацию старых вещей, начните с малого. Подберите со свалки обычные деревянные ящики, напишите на них что-нибудь латинскими буквами и используйте их в качестве книжных полок или подставок для растений. Еще вчера бесхозно лежащие на свалке ящики заживут новой жизнью. С такими полками вы рискуете получить не только удивлённые возгласы гостей, но и одобрение ведущих дизайнеров интерьера.