Модные тенденции в дизайне интерьера 2015

Мода в архитектуре и дизайне интерьера меняется не так быстро, как в мода в одежде. Еще бы, ведь, обновление дизайна квартиры требует намного больше физических сил и финансовых затрат, нежели смена гардероба. Тем не менее, никому не хочется жить в квартире, оформление которой выглядит старомодно, поэтому время от времени мы обращаем внимание на модные тенденции в дизайне интерьера.

Тенденции в оформлении помещений отражаются в выборе цветовых сочетаний, материалов, вариантов планировки и зонирования. На сегодняшний день произоводители мебели, ткани и отделочных материалов предоставляют нам широчайшие возможности для создания дома своей мечты, а эксперты по оформлению интерьера призывают создавать уникальный образ своего жилища, игнорировать строгие правила и смело сочетать прозрачный пластик с предметами антиквариата, тусклый блеск промышленного металла с аксессуарами из состаренного дерева, имитацию битого кирпича в отделке стен с пестрыми узорами на обоях.