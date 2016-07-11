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10 великолепных вилл

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Lea Çeşme Houses, GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE Дома в стиле модерн
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В нашей стране особым интересом пользуются виллы и их дизайн, так как многие мечтают о таком доме, где можно отдохнуть вдали от шумной жизни. Здесь собраны основные примеры вилл, находящихся за рубежом, а именно в Турции.

Безупречная красота

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Дома в стиле модерн
BUUN MOTTO ARCHITECTS

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

В этом доме есть наиболее эффективные особенности современной садовой архитектуры, сад впечатляет верандой и потрясающим декором. Эта вилла расположена в пределах отличного участка, предлагая золотой ключ к тихой и приятной жизни.

Стильная и современная

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Темно -синий внешний вид подчеркивает строгость этой виллы. Проект был разработан студией Edmimarlık Interior. Ухоженный сад, внутренний дворик и дизайн интерьера дома с замечательной зоной отдыха. Современная архитектура в сочетании с классическими линиями этой виллы делают ее домом мечты.

Деревянные фасады красоты

Villa Dragos, Emrah Yasuk Emrah Yasuk Дома в стиле модерн
Emrah Yasuk

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

В этой вилле можно заметить, как много использовалась древесина. Деревянные доски применялись на втором этаже для фасада виллы, но она выделяется не только архитектурой и отделкой, а также и прекрасным видом.

Американский стиль виллы

Villa Gürsoy, yücel partners yücel partners Дома в стиле кантри ДПК Белый
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Американский тип виллы всегда привлекает большой интерес в нашей стране. Для ее создания использовались кирпич и камень. Это привилегия жить в таком доме. Он особенно подходит для большой семьи.

Другой формат

Lea Çeşme Houses, GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE Дома в стиле модерн
GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE

GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE
GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE
GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE

Здесь используется современный архитектурный эстетичный вид, но он немного отличается от привычных проектов. Это здание выделяется не только применением камня, стекла, древесины, но и ухоженными садами и безупречными линиями.

Классическая вилла

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Этот дом также обращает наше внимание на комбинированные конструкции крыши, а используемые древесные материалы могут показать еще один пример жилья американского типа. Двухэтажное здание имеет очень большую площадь, которая идеально подходит для большой семьи. Хотя еще есть обширные сады и заслуживает похвалы идеальный размер веранды.

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Деревянный дом

Abant Villa Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Дома в стиле модерн
Portakal mimarlik

Portakal mimarlik
Portakal mimarlik
Portakal mimarlik

Частный дом или вилла в первую очередь подходит для любителей деревянных домов и стиля кантри. Эта вилла в стиле деревянного дома приняла все характеристики природного камня в деталях и полную структуру дома мечты.

Белый дом

VILLA SELIN, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Дома в стиле модерн
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Эта вилла в каждой детали, с головы до ног имеет современный дизайн, а интерьер – настоящий ультра-люкс. Железобетонная конструкция с каменными и стеклянными материалами гармонично объединены.

Надежная конструкция

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот дом рисует образ чрезвычайно прочной формы, которая ближе к классическим линиям. Если вашим приоритетом при поиске дома является надежность, то не стоит забывать и про элегантность, например, как у этой виллы. Двухэтажное строение -вилла имеет прекрасный вид и сад.

Бассейн и роскошь

Azure Villaları 4 Odalı Müstakil Villalar, Estateinwest Estateinwest Дома в стиле модерн
Estateinwest

Estateinwest
Estateinwest
Estateinwest

Одним из первых признаков роскошной виллы является бассейн. Эта вилла разработана в различных размерах и конструкциях, но все равно чувство стиля и художественного оформления присутствуют. Вы не найдете лучшую альтернативу для мирной жизни.

До и после: жизнь с чистого листа в частном коттедже

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