10 великолепных вилл

В нашей стране особым интересом пользуются виллы и их дизайн, так как многие мечтают о таком доме, где можно отдохнуть вдали от шумной жизни. Здесь собраны основные примеры вилл, находящихся за рубежом, а именно в Турции.
В этом доме есть наиболее эффективные особенности современной садовой архитектуры, сад впечатляет верандой и потрясающим декором. Эта вилла расположена в пределах отличного участка, предлагая золотой ключ к тихой и приятной жизни.
Темно -синий внешний вид подчеркивает строгость этой виллы. Проект был разработан студией Edmimarlık Interior. Ухоженный сад, внутренний дворик и дизайн интерьера дома с замечательной зоной отдыха. Современная архитектура в сочетании с классическими линиями этой виллы делают ее домом мечты.
В этой вилле можно заметить, как много использовалась древесина. Деревянные доски применялись на втором этаже для фасада виллы, но она выделяется не только архитектурой и отделкой, а также и прекрасным видом.
Американский тип виллы всегда привлекает большой интерес в нашей стране. Для ее создания использовались кирпич и камень. Это привилегия жить в таком доме. Он особенно подходит для большой семьи.
Здесь используется современный архитектурный эстетичный вид, но он немного отличается от привычных проектов. Это здание выделяется не только применением камня, стекла, древесины, но и ухоженными садами и безупречными линиями.
Этот дом также обращает наше внимание на комбинированные конструкции крыши, а используемые древесные материалы могут показать еще один пример жилья американского типа. Двухэтажное здание имеет очень большую площадь, которая идеально подходит для большой семьи. Хотя еще есть обширные сады и заслуживает похвалы идеальный размер веранды.
Частный дом или вилла в первую очередь подходит для любителей деревянных домов и стиля кантри. Эта вилла в стиле деревянного дома приняла все характеристики природного камня в деталях и полную структуру дома мечты.
Эта вилла в каждой детали, с головы до ног имеет современный дизайн, а интерьер – настоящий ультра-люкс. Железобетонная конструкция с каменными и стеклянными материалами гармонично объединены.
Этот дом рисует образ чрезвычайно прочной формы, которая ближе к классическим линиям. Если вашим приоритетом при поиске дома является надежность, то не стоит забывать и про элегантность, например, как у этой виллы. Двухэтажное строение -вилла имеет прекрасный вид и сад.
Одним из первых признаков роскошной виллы является бассейн. Эта вилла разработана в различных размерах и конструкциях, но все равно чувство стиля и художественного оформления присутствуют. Вы не найдете лучшую альтернативу для мирной жизни.