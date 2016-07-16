​9 идей для прекрасного сада

Отдых на открытом воздухе означает полную интеграцию с природной средой, расслабление и отсутствие поводов для суматохи. Сбежать из города для того, чтобы наконец вздохнуть полной грудью, насладиться ароматом цветущих растений и вкусом свежих фруктов и ягод — это ли не мечта многих из нас?

В этой книге идей мы собираемся посмотреть великолепные примеры идей для собственного сада…

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