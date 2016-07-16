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​9 идей для прекрасного сада

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Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Сад в рустикальном стиле
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Отдых на открытом воздухе означает полную интеграцию с природной средой, расслабление и отсутствие поводов для суматохи. Сбежать из города для того, чтобы наконец вздохнуть полной грудью, насладиться ароматом цветущих растений и вкусом свежих фруктов и ягод — это ли не мечта многих из нас?

В этой книге идей мы собираемся посмотреть великолепные примеры идей для собственного сада…

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Уголок счастья

homify Сад в азиатском стиле
homify

homify
homify
homify

Беседка может иметь даже самый непредсказуемый дизайн и использоваться как место для отдыха в кругу семьи. Вы можете обустроить ее по собственному вкусу, создав исключительно комфортное место для отдыха в перерывах между принятием солнечных ванн, либо как место для семейных трапез. Больше вариантов можно увидеть в наших специальных книгах идей, посвященных беседкам.

Растения на фасаде

Patio Barnes Walker Ltd Сад в рустикальном стиле
Barnes Walker Ltd

Patio

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

Домик деревне может выглядеть еще уютнее, если его фасад украшают вьющиеся и свисающие растения. Некоторые из них могут быть ядовиты, однако это порой не останавливает почитателей дачного отдыха от декора любимой террасы. Вы можете посоветоваться с профессионалами, которые проконсультируют вас в вопросе оформления стен ограждений.

Иллюминация

Volker Michael, Volker Michael Photography Volker Michael Photography Сад в стиле модерн
Volker Michael Photography

Volker Michael Photography
Volker Michael Photography
Volker Michael Photography

Сад остается чудесным местом для отдыха и в ночное время. Позаботьтесь об уюте после захода солнца, украсив его иллюминацией по собственному вкусу. Вариантов оформления существует множество – от электрических гирлянд до самых доступных восковых свечей любых форм и размеров.

Вода -- источник жизни

Bloementuin bij carre boerderij, Hoveniersbedrijf Guy Wolfs Hoveniersbedrijf Guy Wolfs Сад в стиле кантри
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs

Hoveniersbedrijf Guy Wolfs
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs

Вода является важным компонентом сада, а также эликсиром жизни ваших растений. Особенно элегантно может смотреться небольшой фонтан или декоративный пруд с цветущими растениями или рыбками.

В гостях у сказки

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Сад в рустикальном стиле
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Дом на дереве. Что может быть романтичнее? Не стоит говорить, что вы не мечтали о таком в детстве. Так почему бы не сделать свои фантазии реальностью и не подарить своим детям сказочный и таинственный уголок счастья в собственном саду? Помните, что все в наших руках.

Декоративный мост

Dom na wsi, Piekarek Projekt-Paweł Piekarek Piekarek Projekt-Paweł Piekarek Сад в стиле кантри
Piekarek Projekt-Paweł Piekarek

Piekarek Projekt-Paweł Piekarek
Piekarek Projekt-Paweł Piekarek
Piekarek Projekt-Paweł Piekarek

Установка небольшого моста не вызывает много хлопот. Даже если на вашем участке нет ручья или искусственного водоема, вы можете проложить его над цветущей клумбой. Мостик в данном случае будет служить как прекрасный элемент декора.

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Сделай сам или приятного аппетита

Herbstgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад в классическом стиле
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Трапеза на свежем воздухе — вот то, что нам так сильно недостает в городе. Любой из нас может сконструировать или купить уже готовый стол и установить его в тени сада. Комнатные растения в качестве украшений — завершающие штрихи оформления вашего нового пространства для отдыха.

Садовые арки и их декор…

Eetbare tuin, Carla Wilhelm Carla Wilhelm Сад в стиле кантри
Carla Wilhelm

Carla Wilhelm
Carla Wilhelm
Carla Wilhelm

Садовая арка продается в любом специализированном магазине. Обычно ее устанавливают возле калитки либо над тропинкой к дому. Её декор зависит только от полета вашей фантазии!

Сад прерий или дикорастущие растения

Bloementuin bij carre boerderij, Hoveniersbedrijf Guy Wolfs Hoveniersbedrijf Guy Wolfs Сад в стиле кантри
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs

Hoveniersbedrijf Guy Wolfs
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs

Сад прерий отражают интерес к садам природного и пейзажного стиля. Основная задача — воссоздать в саду очарование обширных, диких степных пространств, пересеченных петляющими дорожками и тропинками. Аккуратный уход поможет поддерживать иллюзию нетронутой природы.

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