​9 идей для прекрасного сада

Отдых на открытом воздухе означает полную интеграцию с природной средой, расслабление и отсутствие поводов для суматохи. Сбежать из города для того, чтобы наконец вздохнуть полной грудью, насладиться ароматом цветущих растений и вкусом свежих фруктов и ягод — это ли не мечта многих из нас?
В этой книге идей мы собираемся посмотреть великолепные примеры идей для собственного сада…
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Беседка может иметь даже самый непредсказуемый дизайн и использоваться как место для отдыха в кругу семьи. Вы можете обустроить ее по собственному вкусу, создав исключительно комфортное место для отдыха в перерывах между принятием солнечных ванн, либо как место для семейных трапез. Больше вариантов можно увидеть в наших специальных книгах идей, посвященных беседкам.
Домик деревне может выглядеть еще уютнее, если его фасад украшают вьющиеся и свисающие растения. Некоторые из них могут быть ядовиты, однако это порой не останавливает почитателей дачного отдыха от декора любимой террасы. Вы можете посоветоваться с профессионалами, которые проконсультируют вас в вопросе оформления стен ограждений.
Сад остается чудесным местом для отдыха и в ночное время. Позаботьтесь об уюте после захода солнца, украсив его иллюминацией по собственному вкусу. Вариантов оформления существует множество – от электрических гирлянд до самых доступных восковых свечей любых форм и размеров.
Вода является важным компонентом сада, а также эликсиром жизни ваших растений. Особенно элегантно может смотреться небольшой фонтан или декоративный пруд с цветущими растениями или рыбками.
Дом на дереве. Что может быть романтичнее? Не стоит говорить, что вы не мечтали о таком в детстве. Так почему бы не сделать свои фантазии реальностью и не подарить своим детям сказочный и таинственный уголок счастья в собственном саду? Помните, что все в наших руках.
Установка небольшого моста не вызывает много хлопот. Даже если на вашем участке нет ручья или искусственного водоема, вы можете проложить его над цветущей клумбой. Мостик в данном случае будет служить как прекрасный элемент декора.
Трапеза на свежем воздухе — вот то, что нам так сильно недостает в городе. Любой из нас может сконструировать или купить уже готовый стол и установить его в тени сада. Комнатные растения в качестве украшений — завершающие штрихи оформления вашего нового пространства для отдыха.
Садовая арка продается в любом специализированном магазине. Обычно ее устанавливают возле калитки либо над тропинкой к дому. Её декор зависит только от полета вашей фантазии!
Сад прерий отражают интерес к садам природного и пейзажного стиля. Основная задача — воссоздать в саду очарование обширных, диких степных пространств, пересеченных петляющими дорожками и тропинками. Аккуратный уход поможет поддерживать иллюзию нетронутой природы.
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