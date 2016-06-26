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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Балконы и веранды в эклектичном стиле
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Никогда еще подборка лучших проектов недели не была так разнообразна. На этот раз нам посчастливилось собрать все самые незаурядные книги идей, которые как нельзя лучше подходят для любителей загородной жизни. Сегодня вашему вниманию мы представляем 10 невероятно красивых террас при маленьких домиках, 7 небольших сооружений, которые вы сами можете построить на даче и даже… подробное руководство по возведению мангала. 

Вдохновляйтесь потрясающими идеями и выбирайте лучшие из них для реализации на своих участках!

1. 10 красивых террас при маленьких домиках

Moderne recreatiewoning, Bongers Architecten Bongers Architecten Сад в стиле модерн
Bongers Architecten

Bongers Architecten
Bongers Architecten
Bongers Architecten

Ищите удобную планировку и красивый дизайн для террасы при даче? Тогда посмотрите на эти интересные варианты, каждый из которых имеет свою изюминку и выполнен в фирменном стиле.

10 различных дизайн-проектов террас позволят вам выбрать именно то, что вам нужно, и реализовать идею в короткие сроки.

2. До и После: Ремонт, в который НЕВОЗМОЖНО поверить!

Remodelação de apartamento - Campo de Ourique, EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA

EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA

Если дать дому второй шанс, он может превратиться в прекрасную принцессу. Мы на homify знаем об этом не понаслышке. На этот раз наши архитекторы из студии EAO-PORTUGAL, ARQUITECTURA lda в Лиссабоне, Португалия сделали почти невозможное и мы спешим поделиться с вами результатом их работы!

3. Что можно построить на даче своими руками

三本松でONな庭, 平山庭店 平山庭店 Сад Забор и ворота
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

В этой статье мы покажем вам 7 интересных идей красивого ландшафтного дизайна, которые могут быть использованы вами для участка при даче или загородном доме. Забор из брусков с клумбами, азиатский рокарий, бетонные водоемы, многоуровневые террасы и другие… . Все они – практичные, простые, бюджетные и достаточно понятные для того, чтобы сделать все своими руками.

4. ​Русская мечта в современном стиле

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот интересный проект коттеджа обязательно стоит посмотреть тем, кто любит практичные и удобные решения в своей жизни. Студия BIURO PROJEKTOWE MTM STYL сделала все, чтобы угодить вам, и с блеском спроектировала дом традиционной европейской мечты.

Давайте же посмотрим, как устроен такой дом и что в нем отличается от стандартного бюджетного проекта! Оказывается, что не так уж и много!

5. ​Как построить кирпичный мангал

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー Сад Грильницы
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

Ароматные запахи шашлыка в вечерней прохладе могут стать вам заслуженной наградой после сооружения на участке мангала рядом с домом.  Несложное строение из кирпича позволит вам существенно  улучшить  процесс приготовления любимых блюд с дымком на свежем воздухе. Итак, строим свой собственный мангал за 6 шагов

До и После: Перепланировка старой квартиры

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