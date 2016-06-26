Топ 5 – Лучшие проекты недели

Никогда еще подборка лучших проектов недели не была так разнообразна. На этот раз нам посчастливилось собрать все самые незаурядные книги идей, которые как нельзя лучше подходят для любителей загородной жизни. Сегодня вашему вниманию мы представляем 10 невероятно красивых террас при маленьких домиках, 7 небольших сооружений, которые вы сами можете построить на даче и даже… подробное руководство по возведению мангала.
Вдохновляйтесь потрясающими идеями и выбирайте лучшие из них для реализации на своих участках!
Ищите удобную планировку и красивый дизайн для террасы при даче? Тогда посмотрите на эти интересные варианты, каждый из которых имеет свою изюминку и выполнен в фирменном стиле.
10 различных дизайн-проектов террас позволят вам выбрать именно то, что вам нужно, и реализовать идею в короткие сроки.
Если дать дому второй шанс, он может превратиться в прекрасную принцессу. Мы на homify знаем об этом не понаслышке. На этот раз наши архитекторы из студии EAO-PORTUGAL, ARQUITECTURA lda в Лиссабоне, Португалия сделали почти невозможное и мы спешим поделиться с вами результатом их работы!
В этой статье мы покажем вам 7 интересных идей красивого ландшафтного дизайна, которые могут быть использованы вами для участка при даче или загородном доме. Забор из брусков с клумбами, азиатский рокарий, бетонные водоемы, многоуровневые террасы и другие… . Все они – практичные, простые, бюджетные и достаточно понятные для того, чтобы сделать все своими руками.
Этот интересный проект коттеджа обязательно стоит посмотреть тем, кто любит практичные и удобные решения в своей жизни. Студия BIURO PROJEKTOWE MTM STYL сделала все, чтобы угодить вам, и с блеском спроектировала дом традиционной европейской мечты.
Давайте же посмотрим, как устроен такой дом и что в нем отличается от стандартного бюджетного проекта! Оказывается, что не так уж и много!
Ароматные запахи шашлыка в вечерней прохладе могут стать вам заслуженной наградой после сооружения на участке мангала рядом с домом. Несложное строение из кирпича позволит вам существенно улучшить процесс приготовления любимых блюд с дымком на свежем воздухе. Итак, строим свой собственный мангал за 6 шагов.