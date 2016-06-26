Топ 5 – Лучшие проекты недели

Никогда еще подборка лучших проектов недели не была так разнообразна. На этот раз нам посчастливилось собрать все самые незаурядные книги идей, которые как нельзя лучше подходят для любителей загородной жизни. Сегодня вашему вниманию мы представляем 10 невероятно красивых террас при маленьких домиках, 7 небольших сооружений, которые вы сами можете построить на даче и даже… подробное руководство по возведению мангала.

Вдохновляйтесь потрясающими идеями и выбирайте лучшие из них для реализации на своих участках!