Идеальный проект загородного дома «Марини»

Сегодня мы хотим поделиться с вами интересным проектом загородного дома, который действительно заслуживает внимания читателей homify. Авторами выступает московская строительная компания VESCOCONSTRUCTION.

Постройка в скандинавском стиле была разработана в 2016 году, общая площадь составляет 256 кв.м. Габариты дома 17,54*16,62 м