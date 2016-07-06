Идеальный проект загородного дома «Марини»

Сегодня мы хотим поделиться с вами интересным проектом загородного дома, который действительно заслуживает внимания читателей homify. Авторами выступает московская строительная компания VESCOCONSTRUCTION.
Постройка в скандинавском стиле была разработана в 2016 году, общая площадь составляет 256 кв.м. Габариты дома 17,54*16,62 м
Снаружи проект Марини выглядит гармоничным и аккуратным строением. Визуально дом воспринимается одноэтажным зданием, но на самом деле в качестве полноценной жилой зоны используется еще и часть мансардного этажа. Колористический дом выполнен в приятных теплых оттенках: большая часть визуального образа формируется коричневым цветом крыши и цоколя, а белые парадные штукатурные стены занимают не более четверти общего объема здания.
На первом этаже расположен стандартный набор помещений, функциональный и продуманный для постоянного проживания 4-6 человек. Также здесь находятся три большие спальни, главная из которых имеет свой гардероб и персональный санузел.
Общее пространство кухни, гостиной и столовой зонировано на две части и имеет большие окна. Свет – неотъемлемая черта уютного образа семейного очага. Здесь же архитекторы предусмотрели комфортную частично крытую террасу с выходом в сад.
Авторы проекта заверяют, что «МАРИНИ» невероятно удобен для большой семьи, которая любит принимать гостей, устраивать вечеринки и посиделки для друзей и дальних родственников. Дом предполагает 5 удобных автономных спален, причем две из них отнесены на отдельный 2-ой этаж и могут представлять обособленный блок в виде спальни и кабинета для людей, которым необходимо уединение для работы. Как вариант, второй этаж может быть отдан детям самостоятельного возраста или гостям в качестве 2-х отдельных комнат, каждая из которых имеет просторный солнечный балкон.
Для автомобилей предусмотрен большой и просторный гараж, который позволяет одновременно парковать две машины или большое количество мелкой техники, будь то квадроциклы, снегоходы или садовые принадлежности. Удобной особенностью связи дома с гаражом стал прямой проход в тамбур-прихожую: решение является комфортным с точки зрения логистики, а также позволяет отсечь возможные вредные запахи.