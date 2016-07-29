Коттедж с очень модным интерьером

Как совместить мечту городского жителя о тихом домике за городом с модной индустриальной стилистикой? Представленный проект польского дизайн-бюро RAJEK PROJEKTOWANIE WNĘTRZ спроектировали дом таким образом, что издалека он напоминает скорее кирпичное здание старинной мануфактуры, затерянное в живописном лесу.
Вопреки первому впечатлению, этот дом – свежая постройка, просто стилизованная под индустриальный объект, а интерьеры доставляют максимум удобства: просторные, светлые и функциональные.
Безусловно, даже если бы это был не шикарный особняк, а скромная деревянная избушка, на фоне соснового леса она смотрелась бы великолепно. Тем более, темная кирпичная отделка фасада, спокойные и масштабные формы здания подчеркнуто респектабельны в окружении лесной зелени. Окруженный со всех сторон особняк гарантирует прекрасный отдых от городской суеты. Просторный сад позволяет создать места для отдыха с гостями, для детских игр и тихих вечеров в кругу семьи.
Дом имеет полезную площадь около 600 квадратных метров. Весь фасад этого солидного особняка выполнен из великолепного красного кирпича, который во многом и создает впечатление старинного заводского здания. Черная двускатная крыша из темной черепицы прекрасно сочетается с кирпичной кладкой, придавая еще больше респектабельности. Еще одной индустриальной репликой, обращает на себя внимание высокий кирпичный дымоход, похожий на трубы заводских печей 19 века. И завершает эту историческую композицию промышленного стиля – высокие арочные проемы окон.
Рядом с гостиной за раздвижными стеклянными дверьми притаился уютный летний уголок для отдыха – тенистая веранда с элегантной плетеной мебелью в темных тонах. Зелень лужайки и домашних растений оттеняет черный цвет мебели, придавая террасе тонкие ноты свежести.
Лофт во всей красе проявляется в интерьерах первого этажа: гостиная, столовая, кухня объединены в общее пространство с высоким стеклянными потолками и брутальной кирпичной отделкой стен. Пол выложен досками из ореха и серым ламинатом, имитирующим холодные оттенки бетона.
Особое украшение индустриального стиля интерьера – большой кованный камин с открытым огнем и массивными диванами в черной коже.
Интерьер столовой по-буржуазному элегантен, словно мы и действительно попали в особняк знатного промышленника 19 века. Правда, солидную обстановку значительно оживляют такие детали, как светильники с декором имитирующим газетную бумагу и технологичная современная кухня неподалеку от обеденного стола.
Кухня полна интересных и нестандартных элементов оборудования. Начнем от центрального предмета мебели – кухонного острова неправильной формы. Черная часть, представляющая собой место рабочей поверхности с мойкой выполнена из глянцевого камня. На нижнем ярусе к нему примыкает светлая деревянная часть, выполняющая роль креативной полки-подставки. Каждая деталь интерьера кухни интересна по-своему: круглое окно-иллюминатор, треноги-светильники, черный шкаф до потолка с встроенной техникой и высокая открытая угловая полка, придающая легкость и вытягивающая конструкцию по вертикали.
Как известно, одна из лучших характерных черт стиля лофт – это высокие потолки и двух-ярусные конструкции. Именно этот прием использовали архитекторы проекта в интерьере: под высокой крышей с окнами поместился второй ярус стальных мостиков с полупрозрачными перилами, что придает комнатам дополнительную интригу.
С высоты второго яруса открывается замечательный вид на просторную гостиную внизу, еще более заметны и ее значительные размеры, и органичность массивной мебилировки в большом объеме дома, и интересные решения по зонирования пола разными видами отделки.
Заглянем пожалуй и в спальню, ведь здесь, как и в прочих комнатах этого нетривиального дома, царит безупречное сочетание комфорта и индустриальной стилистики. Что удивительно, глядя на интерьер этой спальни наверное невозможно догадаться, что он был создан женщиной-архитектором для женщины-обитателя этого дома. Разрушая все стереотипы, интерьер спальни украшают такие сугубо
мужские аксессуары, как металл и мотоциклы, стиль стимпанк и краткая лаконичность минимализма.
Совсем по-другому, женственно и элегантно, выглядит ванная комната. Ее стены и полы выложены благородным натуральным камнем песочного цвета, и обставлены черной, простой мебелью. Но и эта комната не кажется скучной, благодаря эффектным светильникам, похожим на белые одуванчики, зависшие под потолком.
И в конце нашего небольшого обзора этого индустриального проекта – настоящая вишенка на торте. В подвале дома архитекторы создали необходимый климат для хранения вина и оборудовали винную комнату. Пространство оформлено в теплом и оригинальном стиле с использованием дерева, кирпича и кожаной мебели, что создает отличное настроение для наслаждения вкусом любимых напитков в кругу друзей. Правильное освещение делает атмосферу комнаты таинственной и спокойной. Интересный факт – кирпичные стены украшают доски винных ящиков со всего мира!