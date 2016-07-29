Коттедж с очень модным интерьером

Как совместить мечту городского жителя о тихом домике за городом с модной индустриальной стилистикой? Представленный проект польского дизайн-бюро RAJEK PROJEKTOWANIE WNĘTRZ спроектировали дом таким образом, что издалека он напоминает скорее кирпичное здание старинной мануфактуры, затерянное в живописном лесу.

Вопреки первому впечатлению, этот дом – свежая постройка, просто стилизованная под индустриальный объект, а интерьеры доставляют максимум удобства: просторные, светлые и функциональные.