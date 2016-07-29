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Коттедж с очень модным интерьером

Перла Вереника Перла Вереника
Jak stara fabryka w sercu lasu, RAJEK Projektowanie Wnętrz RAJEK Projektowanie Wnętrz Гостиная в стиле лофт
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Как совместить мечту городского жителя о тихом домике за городом с модной индустриальной стилистикой? Представленный проект польского дизайн-бюро RAJEK PROJEKTOWANIE WNĘTRZ спроектировали дом таким образом, что издалека он напоминает скорее кирпичное здание старинной мануфактуры, затерянное в живописном лесу. 

Вопреки первому впечатлению, этот дом – свежая постройка, просто стилизованная под индустриальный объект, а интерьеры доставляют максимум удобства: просторные, светлые и функциональные. 

Лес прямо за порогом

Jak stara fabryka w sercu lasu, RAJEK Projektowanie Wnętrz RAJEK Projektowanie Wnętrz Сад в стиле лофт
RAJEK Projektowanie Wnętrz

RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz

Безусловно, даже если бы это был не шикарный особняк, а скромная деревянная избушка, на фоне соснового леса она смотрелась бы великолепно. Тем более, темная кирпичная отделка фасада, спокойные и масштабные формы здания подчеркнуто респектабельны в окружении лесной зелени. Окруженный со всех сторон особняк гарантирует прекрасный отдых от городской суеты.  Просторный сад позволяет создать места для отдыха с гостями, для детских игр и тихих вечеров в кругу семьи.

Кирпичный фасад

Jak stara fabryka w sercu lasu, RAJEK Projektowanie Wnętrz RAJEK Projektowanie Wnętrz Дома в стиле лофт
RAJEK Projektowanie Wnętrz

RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz

Дом имеет полезную площадь около 600 квадратных метров. Весь фасад этого солидного особняка выполнен из великолепного красного кирпича, который во многом и создает впечатление старинного заводского здания. Черная двускатная крыша из темной черепицы прекрасно сочетается с кирпичной кладкой, придавая еще больше респектабельности. Еще одной индустриальной репликой, обращает на себя внимание высокий кирпичный дымоход, похожий на трубы заводских печей 19 века. И завершает эту историческую композицию промышленного стиля – высокие арочные проемы окон. 

Летняя терраса

Jak stara fabryka w sercu lasu, RAJEK Projektowanie Wnętrz RAJEK Projektowanie Wnętrz Балкон и веранда в стиле лофт
RAJEK Projektowanie Wnętrz

RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz

Рядом с гостиной за раздвижными стеклянными дверьми притаился уютный летний уголок для отдыха – тенистая веранда с элегантной плетеной мебелью в темных тонах. Зелень лужайки и домашних растений оттеняет черный цвет мебели, придавая террасе тонкие ноты свежести. 

Солнечный интерьер

Jak stara fabryka w sercu lasu, RAJEK Projektowanie Wnętrz RAJEK Projektowanie Wnętrz Гостиная в стиле лофт
RAJEK Projektowanie Wnętrz

RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz

Лофт во всей красе проявляется в интерьерах первого этажа: гостиная, столовая, кухня объединены в общее пространство с высоким стеклянными потолками и брутальной кирпичной отделкой стен. Пол выложен досками из ореха и серым ламинатом, имитирующим холодные оттенки бетона. 

Особое украшение индустриального стиля интерьера – большой кованный камин с открытым огнем и массивными диванами в черной коже.

Столовая

Jak stara fabryka w sercu lasu, RAJEK Projektowanie Wnętrz RAJEK Projektowanie Wnętrz Столовая комната в стиле лофт
RAJEK Projektowanie Wnętrz

RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz

Интерьер столовой по-буржуазному элегантен, словно мы и действительно попали в особняк знатного промышленника 19 века. Правда, солидную обстановку значительно оживляют такие детали, как светильники с декором имитирующим газетную бумагу и технологичная современная кухня неподалеку от обеденного стола.

Новинки технологии на кухне

Jak stara fabryka w sercu lasu, RAJEK Projektowanie Wnętrz RAJEK Projektowanie Wnętrz Кухня в стиле лофт
RAJEK Projektowanie Wnętrz

RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz

Кухня полна интересных и нестандартных элементов оборудования. Начнем от центрального предмета мебели – кухонного острова неправильной формы. Черная часть, представляющая собой место рабочей поверхности с мойкой выполнена из глянцевого камня. На нижнем ярусе к нему примыкает светлая деревянная часть, выполняющая роль креативной полки-подставки. Каждая деталь интерьера кухни интересна по-своему: круглое окно-иллюминатор, треноги-светильники,  черный шкаф до потолка с встроенной техникой и высокая открытая угловая полка, придающая легкость и вытягивающая конструкцию по вертикали.

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Подъем на верхний ярус

Jak stara fabryka w sercu lasu, RAJEK Projektowanie Wnętrz RAJEK Projektowanie Wnętrz Гостиная в стиле лофт
RAJEK Projektowanie Wnętrz

RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz

Как известно, одна из лучших характерных черт стиля лофт – это высокие потолки и двух-ярусные конструкции. Именно этот прием использовали архитекторы проекта в интерьере: под высокой крышей с окнами поместился второй ярус стальных мостиков с полупрозрачными перилами, что придает комнатам дополнительную интригу.

Вид сверху

Jak stara fabryka w sercu lasu, RAJEK Projektowanie Wnętrz RAJEK Projektowanie Wnętrz Гостиная в стиле лофт
RAJEK Projektowanie Wnętrz

RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz

С высоты второго яруса открывается замечательный вид на просторную гостиную внизу, еще более заметны и ее значительные размеры, и органичность массивной мебилировки в большом объеме дома,  и интересные решения по зонирования пола разными видами отделки. 

Спальня

Jak stara fabryka w sercu lasu, RAJEK Projektowanie Wnętrz RAJEK Projektowanie Wnętrz Медиа комната в стиле лофт
RAJEK Projektowanie Wnętrz

RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz

Заглянем пожалуй и в спальню, ведь здесь, как и в прочих комнатах этого нетривиального дома, царит безупречное сочетание комфорта и индустриальной стилистики. Что удивительно, глядя на интерьер этой спальни наверное невозможно догадаться, что он был создан женщиной-архитектором для женщины-обитателя этого дома. Разрушая все стереотипы, интерьер спальни украшают такие сугубо мужские аксессуары, как металл и мотоциклы, стиль стимпанк и краткая лаконичность минимализма. 

Ванная комната

Jak stara fabryka w sercu lasu, RAJEK Projektowanie Wnętrz RAJEK Projektowanie Wnętrz Ванная в стиле лофт
RAJEK Projektowanie Wnętrz

RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz

Совсем по-другому, женственно и элегантно, выглядит ванная комната. Ее стены и полы выложены благородным натуральным камнем  песочного цвета, и обставлены черной, простой мебелью. Но и эта комната не кажется скучной, благодаря эффектным светильникам, похожим на белые одуванчики, зависшие под потолком.

Винный погреб

Jak stara fabryka w sercu lasu, RAJEK Projektowanie Wnętrz RAJEK Projektowanie Wnętrz Винный погреб в стиле лофт
RAJEK Projektowanie Wnętrz

RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz

И в конце нашего небольшого обзора этого индустриального проекта – настоящая вишенка на торте. В  подвале дома архитекторы создали необходимый климат для хранения вина и оборудовали винную комнату.  Пространство оформлено в теплом и оригинальном стиле с использованием дерева, кирпича и кожаной мебели, что создает отличное настроение для наслаждения вкусом любимых напитков в кругу друзей. Правильное освещение делает атмосферу комнаты таинственной и спокойной. Интересный факт – кирпичные стены украшают доски винных ящиков со всего мира!

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