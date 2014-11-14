Часы. Дизайн времени

Поскольку мы стали больше полагаться на мобильные устройства в вопросе сверки времени, иногда кажется, что часы могут стать пережитком прошлого. Но ничто, пожалуй, не может избавить нас от привычки поглядывать на стену, чтобы проверить, вовремя ли мы выходим из дома. Помимо практичности, настенные часы можно использовать как элемент декора. Несмотря на сложный механизм, их внешний вид достаточно прост. Это позволяет дизайнером проявить креативность и придумать такие часы, которые сообщают нам время совсем иначе. Сегодня Homify вместе с нашими экспертами из Великобритании расскажет о некоторых современных и оригинальных часах.