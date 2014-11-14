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Часы. Дизайн времени

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Period Conversion, Designs for Living by Claire Beckhaus Designs for Living by Claire Beckhaus Рабочий кабинет в классическом стиле
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Поскольку мы стали больше полагаться на мобильные устройства в вопросе сверки времени, иногда кажется, что часы могут стать пережитком прошлого. Но ничто, пожалуй, не может избавить нас от привычки поглядывать на стену, чтобы проверить, вовремя ли мы выходим из дома. Помимо практичности, настенные часы можно использовать как элемент декора. Несмотря на сложный механизм, их внешний вид достаточно прост. Это позволяет дизайнером проявить креативность и придумать такие часы, которые сообщают нам время совсем иначе. Сегодня Homify вместе с нашими экспертами из Великобритании расскажет о некоторых современных и оригинальных часах.

​Солнечные часы

Sunclock #2 Dawn Lina Patsiou Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Lina Patsiou

Sunclock #2 Dawn

Lina Patsiou
Lina Patsiou
Lina Patsiou

Эти часы – часть «Солнечной» коллекции (Sunclocks) дизайнера Лины Пэтсайоу из Лондона. Модель называется «Рассвет» (Dawn). Действительно кажется, что градиент цвета – это нежные лучи утреннего солнца, достигающие своего максимума где-то за горизонтом. Данная модель заставляет нас думать об оригинальном способе определения времени путем наблюдения за движением солнца по небу и солнечными часами. Стрелки точно руки путешествуют по загорелому циферблату-лицу, который выполнен из кожи золотистых оттенков. Еще одно напоминание о быстротечности времени…

Тикающее дыхание

Breathing Clock - front view BLOTT WORKS Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
BLOTT WORKS

Breathing Clock – front view

BLOTT WORKS
BLOTT WORKS
BLOTT WORKS

Его зубчики и шестеренки видны невооруженным глазом,  что наряду с незатейливыми металлическими стрелками и открытым циферблатом, позволяющим видеть кирпичную кладку, будет хорошим дополнением в современном оформлении интерьера промышленного назначения. С тиканьем часов наружный ободок плавно выдвигается и возвращается обратно, что создает ощущение вдоха и выдоха с каждым исчезающим мгновением.

​Картонный циферблат

Edge Clock Walnut - Yellow homify Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
homify

Edge Clock Walnut – Yellow

homify
homify
homify

Эти часы из коллекции «Эдж» (Edge) дизайнеров Lqui Design. Как и вся представленная мебель этой серии, они сделаны из нескольких слоев гофрированного картона, который, несмотря на свою легкость, весьма прочен. Наружная часть часов выполнена в современном стиле из отполированного шпона дуба и ореха. Веселый ярко-желтый цвет стрелок навевает игривость, которая перекликается с изобретательным использованием картона в оформлении.

​Новая классика

Period Conversion, Designs for Living by Claire Beckhaus Designs for Living by Claire Beckhaus Рабочий кабинет в классическом стиле
Designs for Living by Claire Beckhaus

Period Conversion

Designs for Living by Claire Beckhaus
Designs for Living by Claire Beckhaus
Designs for Living by Claire Beckhaus

В интерьере комнаты, созданным дизайнером Клэр Бекхос,  мы видим пример традиционных часов. Их элегантный дизайн с использованием римских цифр и обрамление из темного дерева великолепно смотрится на стене темно-розового оттенка. И, как результат, новая классика наполняет дизайн интерьера комнаты.

​Будущее время

MR & MRS LAWLESS KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens Кухня в стиле модерн
Diane Berry Kitchens

MR & MRS LAWLESS KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

Одно из самых практичных мест для часов – стена на нашей кухне. Для этого дома кухонный дизайнер Дайан Берри, выбрал идеально подходящие к современным стульям часы. Футуристический корпус в виде звезды напоминает нам стиль 60-х и что-то от Джетсонов. Забавный и веселый способ проверить время, когда вы готовите.

​Концепция времени

​Formafantasma: , Established & Sons Established & Sons
Established &amp; Sons

​Formafantasma:

Established & Sons
Established &amp; Sons
Established & Sons

Мы выбираем этот образец часов с инсталляцией, который был представлен компанией Established & Sons на Фестивале дизайна-2014 в Лондоне. Сотрудничество с дизайнерами группы FormaFantasma демонстрирует подборку новых часов, которые отслеживают ход времени при помощи различных ценных объектов и материалов. Интенсивный образ жизни не дает нам возможность останавливаться, чтобы рассмотреть наше движение через призму времени, а также отношение к окружающим нас объектам. Это разнообразие часов воодушевляет нас на размышление об уникальных возможностях и мимолетных событиях.

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