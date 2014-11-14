Часы. Дизайн времени

Поскольку мы стали больше полагаться на мобильные устройства в вопросе сверки времени, иногда кажется, что часы могут стать пережитком прошлого. Но ничто, пожалуй, не может избавить нас от привычки поглядывать на стену, чтобы проверить, вовремя ли мы выходим из дома. Помимо практичности, настенные часы можно использовать как элемент декора. Несмотря на сложный механизм, их внешний вид достаточно прост. Это позволяет дизайнером проявить креативность и придумать такие часы, которые сообщают нам время совсем иначе. Сегодня Homify вместе с нашими экспертами из Великобритании расскажет о некоторых современных и оригинальных часах.
Эти часы – часть «Солнечной» коллекции (Sunclocks) дизайнера Лины Пэтсайоу из Лондона. Модель называется «Рассвет» (Dawn). Действительно кажется, что градиент цвета – это нежные лучи утреннего солнца, достигающие своего максимума где-то за горизонтом. Данная модель заставляет нас думать об оригинальном способе определения времени путем наблюдения за движением солнца по небу и солнечными часами. Стрелки точно руки путешествуют по загорелому циферблату-лицу, который выполнен из кожи золотистых оттенков. Еще одно напоминание о быстротечности времени…
Его зубчики и шестеренки видны невооруженным глазом, что наряду с незатейливыми металлическими стрелками и открытым циферблатом, позволяющим видеть кирпичную кладку, будет хорошим дополнением в современном оформлении интерьера промышленного назначения. С тиканьем часов наружный ободок плавно выдвигается и возвращается обратно, что создает ощущение вдоха и выдоха с каждым исчезающим мгновением.
Эти часы из коллекции «Эдж» (Edge) дизайнеров Lqui Design. Как и вся представленная мебель этой серии, они сделаны из нескольких слоев гофрированного картона, который, несмотря на свою легкость, весьма прочен. Наружная часть часов выполнена в современном стиле из отполированного шпона дуба и ореха. Веселый ярко-желтый цвет стрелок навевает игривость, которая перекликается с изобретательным использованием картона в оформлении.
В интерьере комнаты, созданным дизайнером Клэр Бекхос, мы видим пример традиционных часов. Их элегантный дизайн с использованием римских цифр и обрамление из темного дерева великолепно смотрится на стене темно-розового оттенка. И, как результат, новая классика наполняет дизайн интерьера комнаты.
Одно из самых практичных мест для часов – стена на нашей кухне. Для этого дома кухонный дизайнер Дайан Берри, выбрал идеально подходящие к современным стульям часы. Футуристический корпус в виде звезды напоминает нам стиль 60-х и что-то от Джетсонов. Забавный и веселый способ проверить время, когда вы готовите.
Мы выбираем этот образец часов с инсталляцией, который был представлен компанией Established & Sons на Фестивале дизайна-2014 в Лондоне. Сотрудничество с дизайнерами группы FormaFantasma демонстрирует подборку новых часов, которые отслеживают ход времени при помощи различных ценных объектов и материалов. Интенсивный образ жизни не дает нам возможность останавливаться, чтобы рассмотреть наше движение через призму времени, а также отношение к окружающим нас объектам. Это разнообразие часов воодушевляет нас на размышление об уникальных возможностях и мимолетных событиях.