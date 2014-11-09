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Мужская обитель

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North Yorkshire Cinema Room, Inspire Audio Visual Inspire Audio Visual Медиа комната
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Прошло время безвкусных и нагроможденных мебелью холостяцких квартир с окнами без штор, пустыми пивными бутылками и привкусом только что закончившейся вечеринки.  К счастью, эти клише уже действительно устарели, поскольку холостяцкая эра 21 столетия лишена наивности. Проживание в доме мужчины перестало означать, что в нем должен напрочь отсутствовать вкус и утонченность.  Эта книга идей отдает дань уважения современному жилью настоящего холостяка, покончившему со стереотипами и демонстрирующему стильную и безукоризненно чистую обитель.

​Гостеприимство

Cinema Room Inspire Audio Visual Медиа комната
Inspire Audio Visual

Cinema Room

Inspire Audio Visual
Inspire Audio Visual
Inspire Audio Visual

Проживание в холостяцкой квартире, несомненно, означает ночные кинопоказы с пиццей и пивом. Просматриваться фильмы о Джеймсе Бонде будут на удобном диване, поэтому определитесь с правильным размером мебели. Выбор хорошего телевизора и стерео-системы – также важный вопрос. Эта комната выглядит как идеальное место для отдыха и удобного просмотра любимого кино.

Гаджеты

AeroBull, Jarre Technologies Jarre Technologies Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Jarre Technologies

Jarre Technologies
Jarre Technologies
Jarre Technologies

Парни любят незамысловатые и крутые гаджеты. Парни также любят собак. Так почему бы не объединить их в одно? Jarre technologies придумали док-станцию для устройств Apple, которая идеально впишется в мужской интерьер. Колонки и зарядное устройство в форме собаки – это домашний питомец без лишних хлопот.

Футуристичный настольный теннис

Lungolinea Ping-Pong Table, Quantum Play Quantum Play Медиа комнатаМебель
Quantum Play

Lungolinea Ping-Pong Table

Quantum Play
Quantum Play
Quantum Play

Если вы холостяк, то ваш дом – идеальное место для мальчишников, карточных игр и прочих радостей жизни. Не стоит держать классический стол для настольного тенниса, так как в продаже имеются гладкие великолепно оформленные с эстетической точки зрения столы для тенниса. Кажется, что этот предмет мебели скорее принадлежит арт-галерее, чем нескольким парням.  Этот  шедевр, сделанный из стекла, демонстрирует изощренность и изобретательность итальянского дизайна и мастерства, а также переворачивает наше привычное восприятие классического стола для тенниса с ног на голову. 

Модный бильярд

Blacklight Pool Table, Quantum Play Quantum Play Медиа комнатаМебель
Quantum Play

Blacklight Pool Table

Quantum Play
Quantum Play
Quantum Play

Мужчины любят бильярд, который является синонимом хорошего времяпрепровождения с друзьями. Как и стол для пинг-понга на верхнем фото, этот бильярд изменил наше представление о классическом пуле.

Избегая присущее типичным столам глянцевое деревянное обрамление и зеленое сукно, этот современный стол сделан из стали с полимерным покрытием и может быть изготовлен в любом дизайне и цвете . Мы выбрали матово-черный стол с бежевой поверхностью, как символ стильного и идущего в ногу современного холостяка.

​Мужские цвета

House at Sentosa Cove | Proposal Honeywerkz Спальня в стиле модерн
Honeywerkz

House at Sentosa Cove | Proposal

Honeywerkz
Honeywerkz
Honeywerkz

Жить в доме, где много мужчин, означает, что яркие и смелые краски не будут работать так, как монохромные палитры. Черный ассоциируется с мужественностью, выглядит уместно и гостеприимно. Дизайн спальни преимущественно в черном цвете в сочетании с белыми и серыми боковыми стенами создадут впечатление нарядной утонченной и одновременно мужественной атмосферы.

Тренировка

Sportloft Düsseldorf, MEA Studio - Architektur I Innenarchitektur I Retail Design MEA Studio - Architektur I Innenarchitektur I Retail Design Тренажерный зал в стиле лофт
MEA Studio – Architektur I Innenarchitektur I Retail Design

MEA Studio - Architektur I Innenarchitektur I Retail Design
MEA Studio – Architektur I Innenarchitektur I Retail Design
MEA Studio - Architektur I Innenarchitektur I Retail Design

Любая часть вашего дома легко превращается в домашний спортзал, при этом экономя время и средства необходимые для посещения соответствующего коммерческого спортзала.  Для достижения максимальных результатов обычно требуется не так много тренажеров и спортивных снарядов, поэтому не усложняйте вашу жизнь, продолжайте тренировки. 

Домашний спорт бар

TV Mirrors, Overmantels Overmantels ГостинаяКамины и аксессуары
Overmantels

TV Mirrors

Overmantels
Overmantels
Overmantels

Нет ничего веселее просмотра спортивных состязаний совместно с друзьями. Если вы переживаете за сохранность своей новой телевизионной панели во время очередной ночной вечеринки, почему бы не спрятать ее за зеркалом? Обрамление зеркалами ручной работы обеспечит сохранность вашему телевизору от потенциальных грабителей и неуклюжих друзей.

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