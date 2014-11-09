Мужская обитель

Прошло время безвкусных и нагроможденных мебелью холостяцких квартир с окнами без штор, пустыми пивными бутылками и привкусом только что закончившейся вечеринки. К счастью, эти клише уже действительно устарели, поскольку холостяцкая эра 21 столетия лишена наивности. Проживание в доме мужчины перестало означать, что в нем должен напрочь отсутствовать вкус и утонченность. Эта книга идей отдает дань уважения современному жилью настоящего холостяка, покончившему со стереотипами и демонстрирующему стильную и безукоризненно чистую обитель.
Проживание в холостяцкой квартире, несомненно, означает ночные кинопоказы с пиццей и пивом. Просматриваться фильмы о Джеймсе Бонде будут на удобном диване, поэтому определитесь с правильным размером мебели. Выбор хорошего телевизора и стерео-системы – также важный вопрос. Эта комната выглядит как идеальное место для отдыха и удобного просмотра любимого кино.
Парни любят незамысловатые и крутые гаджеты. Парни также любят собак. Так почему бы не объединить их в одно? Jarre technologies придумали док-станцию для устройств Apple, которая идеально впишется в мужской интерьер. Колонки и зарядное устройство в форме собаки – это домашний питомец без лишних хлопот.
Если вы холостяк, то ваш дом – идеальное место для мальчишников, карточных игр и прочих радостей жизни. Не стоит держать классический стол для настольного тенниса, так как в продаже имеются гладкие великолепно оформленные с эстетической точки зрения столы для тенниса. Кажется, что этот предмет мебели скорее принадлежит арт-галерее, чем нескольким парням. Этот шедевр, сделанный из стекла, демонстрирует изощренность и изобретательность итальянского дизайна и мастерства, а также переворачивает наше привычное восприятие классического стола для тенниса с ног на голову.
Мужчины любят бильярд, который является синонимом хорошего времяпрепровождения с друзьями. Как и стол для пинг-понга на верхнем фото, этот бильярд изменил наше представление о классическом пуле.
Избегая присущее типичным столам глянцевое деревянное обрамление и зеленое сукно, этот современный стол сделан из стали с полимерным покрытием и может быть изготовлен в любом дизайне и цвете . Мы выбрали матово-черный стол с бежевой поверхностью, как символ стильного и идущего в ногу современного холостяка.
Жить в доме, где много мужчин, означает, что яркие и смелые краски не будут работать так, как монохромные палитры. Черный ассоциируется с мужественностью, выглядит уместно и гостеприимно. Дизайн спальни преимущественно в черном цвете в сочетании с белыми и серыми боковыми стенами создадут впечатление нарядной утонченной и одновременно мужественной атмосферы.
Любая часть вашего дома легко превращается в домашний спортзал, при этом экономя время и средства необходимые для посещения соответствующего коммерческого спортзала. Для достижения максимальных результатов обычно требуется не так много тренажеров и спортивных снарядов, поэтому не усложняйте вашу жизнь, продолжайте тренировки.
Нет ничего веселее просмотра спортивных состязаний совместно с друзьями. Если вы переживаете за сохранность своей новой телевизионной панели во время очередной ночной вечеринки, почему бы не спрятать ее за зеркалом? Обрамление зеркалами ручной работы обеспечит сохранность вашему телевизору от потенциальных грабителей и неуклюжих друзей.