Мужская обитель

Мужчины любят бильярд, который является синонимом хорошего времяпрепровождения с друзьями. Как и стол для пинг-понга на верхнем фото, этот бильярд изменил наше представление о классическом пуле.

Избегая присущее типичным столам глянцевое деревянное обрамление и зеленое сукно, этот современный стол сделан из стали с полимерным покрытием и может быть изготовлен в любом дизайне и цвете . Мы выбрали матово-черный стол с бежевой поверхностью, как символ стильного и идущего в ногу современного холостяка.