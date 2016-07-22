Cтильный дом с изысканным интерьером

Не смотря на то, что показателем хорошей современной архитектуры является ее связь с окружающей средой и целостность формы польские пригороды все чаще заполняют бесформенные объекты. Поэтому при работе над новым проектом архитекторы постарались выделить его на этом фоне и создать дом с исключительной архитектурой.
В итоге перед нами пример такой небанальной современной архитектуры – жилой частный дом в Гданьске. Проектированием и строительством занимались специалисты из студии Pracownia 111. Это интригующий гибрид современности и функциональности. Несмотря на то, что дом выделяется на фоне окружающих зданий, это не мешает ему сосуществовать в гармонии с окружающей природой пригорода.
Предлагаем вам поближе познакомиться с его архитектурой снаружи и внутри.
Хотя цветовая и фактурная палитра фасада основана всего на трех материалах, она совершенно не выглядит просто или банально, наоборот! А все потому, что фасад дома имеет интересную конфигурацию.
Белый объем не выглядит массивно на фоне одноэтажного
соседа за счет остекления, светлого фасада и деревянных вставок, которые помогают ему визуально раствориться в пространстве. А воздушный прозрачный коридор элегантно соединят такие непохожие друг на друга объекты в единую композицию.
Частный дом с общей полезной площадью 300 квадратных метров расположен на довольно большом участке. Он со всех сторон окружен прекрасным ухоженным садом и способен разместить всю большую семью хозяев.
Дом состоит из двух объемов: белого и темно-серого. Он также имеет целый ряд интересных архитектурных деталей, которые придают ему неповторимый и нетрадиционный характер.
Как мы уже говорили, объем дома состоит из двух частей различных по форме, цвету и фактуре. В белой двухэтажной части с современной двускатной крышей расположены жилые комнаты и отдельные ванные комнаты.
Белый и
серый объемы соединены стеклянным коридором. В части с плоской кровлей и металлическим фасадом расположены подсобные помещения и гараж на две машины. Оба этих объемы отлично дополняют друг друга и вместе создают интригующее единое целое.
Со стороны сада нашему взору открываются элементы и детали фасада, которые были не видны с улицы. Большие панорамные окна (в том числе угловое) на первом этаже и продолговатые на втором наполняют интерьер естественным светом, а при желании их можно закрыть деревянными жалюзями. Гладкая белая штукатурка и дерево на фасаде выглядят очень современно.
Просторная терраса, расположенная с обратной стороны здания, обеспечивает отличное место для отдыха в весенние и летние дни. Ее деревянное напольное покрытие плавно переходит в травяное, так как они находится на одном уровне. Особое внимание привлекает пергола с продольными деревянными элементами. Она одновременно пропускает естественный солнечный свет и является своего рода защитой от палящего солнца. Деревянная конструкция навеса эстетически и стилистически сочетается с белым фасадом и создает с ним гармоничное сочетание.
Так выглядит тот самый стеклянный коридор, о котором мы говорили ранее, изнутри. Дизайном интерьера занимались специалисты из бюро Dobre Biuro Projektowe. Входная зона отделена от остального пространства первого этажа стеклянной воздушной перегородкой. Таким образом она не препятствует проникновению естественного света и визуально пространство выглядит единым целым. В вечернее время коридор освещают встроенные в потолок галогенные лампы.
Как мы видим, интерьер внутри повторяет цветовую гамму фасада. Разнообразие добавляют темные элементы, в том числе фасад гардеробной и лестница. Все вместе выглядит очень стильно.
Уникальная лестница ведет из зоны холла и гостиной на второй этаж, где расположены спальни. За счет того, что лестница фиксируется на стене и на перекрытии она будто парит в воздухе. Впечатляющий эффект, не так ли! Площадь лестницы на полу определена графитовой платформой, которая создает интересный контраст с нежно серым полом из натурального камня.
Зона отдыха на первом этаже имеет открытую планировку с элегантным минималистическим интерьером. Цветовая гамма и выбор материалов опять же перекликаются с отделкой фасада. Здесь доминируют: натуральное дерево, белые стены и серая мебель. За счет большой площади остекления в несколько темный интерьер проникает достаточное количество естественного света. Дополнительную глубину и объем пространству добавляют выступы и углубления в потолке.
В завершении нашего знакомства с этим замечательным домом давайте еще раз посмотрим на него со стороны – с забором и в компании соседнего здания. На фоне окружения этот семейный дом выглядит довольно футуристично, однако, сам по себе объем выглядит очень целостно и гармонично. Забор прекрасно дополняет общий стиль дома и и в полной мере выполняет свою функцию.
Если вас заинтересовала современная польская архитектура, то предлагаем вашему вниманию еще одну статью из рубрики homify 360 °: