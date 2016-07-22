Cтильный дом с изысканным интерьером

Не смотря на то, что показателем хорошей современной архитектуры является ее связь с окружающей средой и целостность формы польские пригороды все чаще заполняют бесформенные объекты. Поэтому при работе над новым проектом архитекторы постарались выделить его на этом фоне и создать дом с исключительной архитектурой.

В итоге перед нами пример такой небанальной современной архитектуры – жилой частный дом в Гданьске. Проектированием и строительством занимались специалисты из студии Pracownia 111. Это интригующий гибрид современности и функциональности. Несмотря на то, что дом выделяется на фоне окружающих зданий, это не мешает ему сосуществовать в гармонии с окружающей природой пригорода.

Предлагаем вам поближе познакомиться с его архитектурой снаружи и внутри.