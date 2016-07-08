Напольные покрытия для вашей террасы, 10 идей!

Терраса – прекрасный дар, которым может обладать хозяин преимущественно загородной недвижимости. Только представьте: в погожий летний денек вы принимаете солнечные ванны, не покидая собственный участок. Здесь вы можете уединиться и в то же время продолжать оставаться в центре бурлящей жизни – наблюдать за лесными обитателями или неспящим городом на горизонте, прислушиваться к ритму дыхания природы.
Специалисты homify уверены, что любая терраса может стать оазисом и местом для прекрасного отдыха как в одиночестве, так и в окружении друзей.
Выбор мебели для террас весьма разнообразен, а их обустройство может ограничиваться разве только площадью и фантазией дизайнеров. Такая «палуба» имеет три функциональных пространства: печь для приготовления обеда или ужина, обеденную зону и диванную группу для отдыха. Согласитесь, на этой террасе вполне можно жить!
Использование природного камня способно придать естественную деревенскую атмосферу вашему дому и саду. Мощеная камнем терраса удобна сама по себе и не требует специального ухода. Хорошего эффекта можно добиться, обставив это пространство мебелью темного цвета. При желании в цветочных кадках могут произрастать настоящие кусты с ягодами.
Любители современной, модернистской архитектуры, а также минимализма все чаще применяют бетон в качестве ключевого материала в строительстве и дизайне. Современная эстетика требует отказа от разновидностей исторического декора в пользу прямых линий, чистых геометрических форм, гладких поверхностей и отрытого пространства.
Терраса, оформленная с использованием натурального камня – решение, пронизанное благородством и надежностью. Особым спросом пользуется мрамор или сланец. Безусловно, камень требует немалых вложений, однако долговечность этого материала оправдывает любые средства.
В данном случае плитка из обожженной глины добавляет в интерьер солнечной террасы колониальный привкус. Идеальное решение для средиземноморского стиля!
До сих пор бытует ошибочное мнение, что этот материал предназначен только для ванной и кухни. Если вы являетесь поклонником причудливых орнаментов, вам понравится этот пример, который доказывает, что керамическая плитка на полу может смотреться благородно в любом интерьере. Обратите внимание на цветовую гармонию пола, стен, мебели и элементов декора.
Резиновые плиты помогут позабыть о разбитых коленках ваших детей, которые люббят активные игры. Это искусственное травмобезопасное покрытие часто используется при оформлении детских игровых зон, добавляя удовольствие от игры на мягком поле, который может иметь невероятный цвет.
Мы привыкли к тому, что гравий обычно используется для создания самых простых конструкций террас на уровне грунта. На гравийной отсыпке можно соорудить и деревянную террасу с настилом из досок или композитного декинга. Но что если избавить себя от излишних хлопот? Выглядит мелкий гравий весьма достойно.
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия могут быть выполнены не только из из шерсти или тонкого волоса животных, но и химических текстильных материалов, что не позволяет плохой погоде или суровому климату влиять на качество и долговечность самого покрытия.
Комбинирование еще никого не оставляло равнодушным. Даже если вы хотите сэкономить и использовать уже имеющиеся запасы материалов – действуйте! Позднее вы всегда можете сказать, что на такое решение вас сподвигла творческая мысль. Если же вы не уверены в собственных силах, на помощь всегда придут специалисты.
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