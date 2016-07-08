Напольные покрытия для вашей террасы, 10 идей!

Терраса – прекрасный дар, которым может обладать хозяин преимущественно загородной недвижимости. Только представьте: в погожий летний денек вы принимаете солнечные ванны, не покидая собственный участок. Здесь вы можете уединиться и в то же время продолжать оставаться в центре бурлящей жизни – наблюдать за лесными обитателями или неспящим городом на горизонте, прислушиваться к ритму дыхания природы.

Специалисты homify уверены, что любая терраса может стать оазисом и местом для прекрасного отдыха как в одиночестве, так и в окружении друзей.