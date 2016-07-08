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Напольные покрытия для вашей террасы, 10 идей!

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Terraces, WARCO Bodenbeläge WARCO Bodenbeläge Балкон и терраса в стиле модерн
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Терраса – прекрасный дар, которым может обладать хозяин преимущественно загородной недвижимости. Только представьте:  в погожий летний денек вы принимаете солнечные ванны, не покидая собственный участок. Здесь вы можете уединиться и в то же время продолжать оставаться в центре бурлящей жизни – наблюдать за лесными обитателями или неспящим городом на горизонте, прислушиваться к ритму дыхания природы.

Специалисты homify уверены, что любая терраса может стать оазисом и местом для прекрасного отдыха как в одиночестве, так и в окружении друзей.

Все на борт!

Terrazas y césped artificial, Quercus Jardiners Quercus Jardiners Балкон и терраса в рустикальном стиле
Quercus Jardiners

Quercus Jardiners
Quercus Jardiners
Quercus Jardiners

Выбор мебели для террас весьма разнообразен, а их обустройство может ограничиваться разве только площадью и фантазией дизайнеров. Такая «палуба» имеет три функциональных пространства: печь для приготовления обеда или ужина, обеденную зону и диванную группу для отдыха. Согласитесь, на этой террасе вполне можно жить!

Античные посиделки

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Сад в стиле кантри
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

Использование природного камня способно придать естественную деревенскую атмосферу вашему дому и саду. Мощеная камнем терраса удобна сама по себе и не требует специального ухода. Хорошего эффекта можно добиться, обставив это пространство мебелью темного цвета. При желании в цветочных кадках могут произрастать настоящие кусты с ягодами.

Новейшая архитектура

IPE HOUSE, P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
P+0 Arquitectura

IPE HOUSE

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

Любители современной, модернистской архитектуры, а также минимализма все чаще применяют бетон в качестве ключевого материала в строительстве и дизайне. Современная эстетика требует отказа от разновидностей исторического декора в пользу прямых линий, чистых геометрических форм, гладких поверхностей и отрытого пространства.

Дорого и долговечно

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH Балкон и терраса в стиле модерн
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

Терраса, оформленная с использованием натурального камня – решение, пронизанное благородством и надежностью. Особым спросом пользуется мрамор или сланец. Безусловно, камень требует немалых вложений, однако долговечность этого материала оправдывает любые средства.

Южный берег

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Терраса в колониальном стиле
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

В данном случае плитка из обожженной глины добавляет в интерьер солнечной террасы колониальный привкус. Идеальное решение для средиземноморского стиля!

Художественная мысль

homify Балконы и веранды в эклектичном стиле Керамика
homify

homify
homify
homify

До сих пор бытует ошибочное мнение, что этот материал предназначен только для ванной и кухни. Если вы являетесь поклонником причудливых орнаментов, вам понравится этот пример, который доказывает, что керамическая плитка на полу может смотреться благородно в любом интерьере. Обратите внимание на цветовую гармонию пола, стен, мебели и элементов декора.

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Для детей самое лучшее

Die Seele baumeln lassen WARCO Bodenbeläge Балкон и терраса в стиле модерн
WARCO Bodenbeläge

Die Seele baumeln lassen

WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge

Резиновые плиты помогут позабыть о разбитых коленках ваших детей, которые люббят активные игры. Это искусственное травмобезопасное покрытие часто используется при оформлении детских игровых зон, добавляя удовольствие от игры на мягком поле, который может иметь невероятный цвет.

Просто и недорого

MEU RANCHO CONTAINER, AD ARQUITETURA E DESIGN AD ARQUITETURA E DESIGN Балкон и терраса в рустикальном стиле Дерево Эффект древесины
AD ARQUITETURA E DESIGN

AD ARQUITETURA E DESIGN
AD ARQUITETURA E DESIGN
AD ARQUITETURA E DESIGN

Мы привыкли к тому, что гравий обычно используется для создания самых простых конструкций террас на уровне грунта. На гравийной отсыпке можно соорудить и деревянную террасу с настилом из досок или композитного декинга. Но что если избавить себя от излишних хлопот? Выглядит мелкий гравий весьма достойно.

Текстиль всему голова

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия могут быть выполнены не только из из шерсти или тонкого волоса животных, но и химических текстильных материалов, что не позволяет плохой погоде или суровому климату влиять на качество и долговечность самого покрытия.

Эксперименты с цветами и материалами

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Комбинирование еще никого не оставляло равнодушным. Даже если вы хотите сэкономить и использовать уже имеющиеся запасы материалов – действуйте! Позднее вы всегда можете сказать, что на такое решение вас сподвигла творческая мысль. Если же вы не уверены в собственных силах, на помощь всегда придут специалисты

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