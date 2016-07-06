10 русских домов

Одно из самых важных качеств для любого дизайнера – умение сочетать устоявшиеся традиции с новыми модными веяниями. Касается это не только моделирования одежды, но и проектирования домов. В частности, пригодится это умение тем, кто хочет создать постройку в исконно русском стиле, которая соответствовала бы при этом актуальным трендам.

Homify сделал подборку из десяти таких домов – от них веет уютом, теплом и волшебством из старых русских сказок, но не лишены они и современных черт, делающих жилище стильным.