10 русских домов

Одно из самых важных качеств для любого дизайнера – умение сочетать устоявшиеся традиции с новыми модными веяниями. Касается это не только моделирования одежды, но и проектирования домов. В частности, пригодится это умение тем, кто хочет создать постройку в исконно русском стиле, которая соответствовала бы при этом актуальным трендам.
Homify сделал подборку из десяти таких домов – от них веет уютом, теплом и волшебством из старых русских сказок, но не лишены они и современных черт, делающих жилище стильным.
Просторный дачный дом, спроектированный дизайнером Татьяной Ивановой, сочетает в себе черты нескольких стилей – рустикального, кантри и даже прованса. Но доминирует в нем все же русский дух: бревенчатый фасад из темной древесины, контрастные ярко-красные оконные рамы, многоскатная крыша и уютное крыльцо делают его похожим на роскошный княжеский терем. Дополняет это впечатление потрясающий интерьер – живой и атмосферный благодаря удачно подобранному декору.
Это прекрасное здание – гордость агентства Royal Wood. Роскошный дом представляет собой великолепный симбиоз традиционных элементов дизайна, местами даже гиперболизированных, и современных функциональных деталей. Массивные бревенчатые навесы сочетаются с раздвижными стеклянными дверями, традиционный декор – с модерновой планировкой, атмосфера старины – с комфортабельностью.
Громадный гостиничный комплекс общей площадью в 1000 квадратных метров изначально задумывался дизайнерами компании Odel как здание, стилизованное под хрестоматийный купеческий особняк. Фасад из сруба, массивные резные колонны и перила, ажурные оконные рамы – все это придает постройке торжественность и роскошь настоящего дворца. Интерьер соответствует внешней отделке – изразцовые печи, персидские ковры и этнические орнаменты дарят помещениям шик и уют одновременно.
Огромный комплекс был полностью построен всего за два года. Чтобы немного отойти от банальностей, дизайнеры из компании OwnHome решили совместить традиционный русский шик с современной европейской простотой и функциональностью. Базовым материалом для здания послужил благородный сибирский кедр, хотя укладывали бревна по классической норвежской технологии, обеспечивающей прочность и теплоизоляцию.
Проект дома, разработанный дизайнером Дарьей Григорьевой – пример традиционного русского китча – настолько роскошного и искусно продуманного, что безвкусным его назвать нельзя никак. Это настоящая сказка, воплощенная в одном здании – стены из сруба, красочная резная отделка, сложная планировка и интерьер, украшенный фантастическими орнаментами. Помните великолепный кошкин дом из одноименного мультфильма? Пожалуй, это он – только еще более просторный и шикарный.
Потрясающий жилой дом от архитектурной мастерской «Март» на первый взгляд кажется идеальным воплощением русских традиций. С шоколадно-коричневым бревенчатым фасадом контрастируют резные перила и оконные рамы нежно-голубого цвета, а открытая терраса одним своим видом располагает к тому, чтобы поставить на ней громадный стол и увенчать его пузатым самоваром.
Но внутри все иначе – здесь царит почти хаотичная эклектика. Белые мозаичные камины, колонны и фрески на стенах – привет из Античности, кованные стулья – характерная черта стиля прованс, а тяжелая мебель из темного дерева – элемент мрачноватого классицизма. Местами мы видим даже элементы восточного стиля, но бревенчатые стены, проглядывающие то тут, то там, напоминают, что русский дух здесь повелевает над всеми «заморскими» элементами.
Небольшой и очень необычный дом создан командой Meier Architekten из Цюриха. Спроектирован он, скорее, в альпийском духе, но и русские нотки здесь можно отыскать. Главная особенность здания – в разительном контрасте между внешним и внутренним оформлением. Экстерьер дома выглядит грубо и мрачно, словно старая, потемневшая от времени изба где-нибудь в глубинке. Крохотные окна на фасаде делают его и вовсе неприветливым.
Однако внутри дом раскрывает свою истинную сущность. Современный, невероятно стильный и фантастически красивый интерьер сведет с ума любого, а комфортабельность и функциональность трудно переоценить.
Большой загородный дом общей площадью в 250 квадратных метров – проект дизайнерского бюро New Interior. Он сочетает в себе русский и скандинавский стили – результат такого эксперимента выглядит очень элегантно. Деревянный фасад и просторное крыльцо (точнее, целых два) – типично отечественные элементы, а щедрое остекление вносит европейскую, более модерновую нотку. В интерьере эта концепция также воплощена – изразцовая плитка на стенах сочетается с лаконичной белой мебелью, вычурные резные перила на лестнице – с простыми и даже грубоватыми балками. Общее настроение задает обилие древесины – доской здесь облицованы и стены, и потолок, и пол (частично).
Этот небольшой уютный дом в Московской области – творение компании Smart Wood, специализирующейся на бревенчатых зданиях. Он не просто красив – он имеет особую прелесть, всем своим видом обещая спокойствие, тишину, тепло и комфорт. Здание понравится тем, кто обладает очень тонким и требовательным чувством меры. В этой постройке бревна – лишь элемент декора, а не основной материал. Такое решение выглядит очень лаконично и ненавязчиво, но в то же время весьма недвусмысленно ставит акценты.
Отголоски русского стиля мы внезапно находим и в далекой Португалии. Небольшой и уютный дом в Пенафиеле был спроектирован командой Norma. Несмотря на то, что построен он практически на берегу моря, деревянный фасад и посаженные рядом сосны делают здание похожим на маленький таежный домик, где находят временный приют охотники и путешественники. Дизайн постройки и внутри, и снаружи очень лаконичен.