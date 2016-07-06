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10 русских домов

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Smart Wood - post and beam, Smart Wood Smart Wood Дома в рустикальном стиле
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Одно из самых важных качеств для любого дизайнера – умение сочетать устоявшиеся традиции с новыми модными веяниями. Касается это не только моделирования одежды, но и проектирования домов. В частности, пригодится это умение тем, кто хочет создать постройку в исконно русском стиле, которая соответствовала бы при этом актуальным трендам.

Homify сделал подборку из десяти таких домов – от них веет уютом, теплом и волшебством из старых русских сказок, но не лишены они и современных черт, делающих жилище стильным.

Уютная дача в Подмосковье

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Срубы
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Просторный дачный дом, спроектированный дизайнером Татьяной Ивановой, сочетает в себе черты нескольких стилей – рустикального, кантри и даже прованса. Но доминирует в нем все же русский дух: бревенчатый фасад из темной древесины, контрастные ярко-красные оконные рамы, многоскатная крыша и уютное крыльцо делают его похожим на роскошный княжеский терем. Дополняет это впечатление потрясающий интерьер – живой и атмосферный благодаря удачно подобранному декору.

Фантастический дом в Пушкино

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Дома в рустикальном стиле
Смарт Вуд

Дом в Пушкино

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Это прекрасное здание – гордость агентства Royal Wood. Роскошный дом представляет собой великолепный симбиоз традиционных элементов дизайна, местами даже гиперболизированных, и современных функциональных деталей. Массивные бревенчатые навесы сочетаются с раздвижными стеклянными дверями, традиционный декор – с модерновой планировкой, атмосфера старины – с комфортабельностью.

Фешенебельная гостиница

Фасад рубленного дома ODEL Дома в рустикальном стиле русский дом,терем,русский стиль,фасад,крыльцо,бревенчатый дом,рубленый терем
ODEL

Фасад рубленного дома

ODEL
ODEL
ODEL

Громадный гостиничный комплекс общей площадью в 1000 квадратных метров изначально задумывался дизайнерами компании Odel как здание, стилизованное под хрестоматийный купеческий особняк. Фасад из сруба, массивные резные колонны и перила, ажурные оконные рамы – все это придает постройке торжественность и роскошь настоящего дворца. Интерьер соответствует внешней отделке – изразцовые печи, персидские ковры и этнические орнаменты дарят помещениям шик и уют одновременно.

Оздоровительный комплекс в Подмосковье

​ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ПОДМОСКОВЬЕ, OwnHome OwnHome Дома в рустикальном стиле
OwnHome

​ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ПОДМОСКОВЬЕ

OwnHome
OwnHome
OwnHome

Огромный комплекс был полностью построен всего за два года. Чтобы немного отойти от банальностей, дизайнеры из компании OwnHome решили совместить традиционный русский шик с современной европейской простотой и функциональностью. Базовым материалом для здания послужил благородный сибирский кедр, хотя укладывали бревна по классической норвежской технологии, обеспечивающей прочность и теплоизоляцию.

Сказочный терем

Дом, Dasha Grigoryeva Dasha Grigoryeva Дома в рустикальном стиле
Dasha Grigoryeva

Дом

Dasha Grigoryeva
Dasha Grigoryeva
Dasha Grigoryeva

Проект дома, разработанный дизайнером Дарьей Григорьевой – пример традиционного русского китча – настолько роскошного и искусно продуманного, что безвкусным его назвать нельзя никак. Это настоящая сказка, воплощенная в одном здании – стены из сруба, красочная резная отделка, сложная планировка и интерьер, украшенный фантастическими орнаментами. Помните великолепный кошкин дом из одноименного мультфильма? Пожалуй, это он – только еще более просторный и шикарный.

Внешность обманчива

Дом, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ Дома в рустикальном стиле
архитектурная мастерская МАРТ

Дом

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

Потрясающий жилой дом от архитектурной мастерской «Март» на первый взгляд кажется идеальным воплощением русских традиций. С шоколадно-коричневым бревенчатым фасадом контрастируют резные перила и оконные рамы нежно-голубого цвета, а открытая терраса одним своим видом располагает к тому, чтобы поставить на ней громадный стол и увенчать его пузатым самоваром.

Но внутри все иначе – здесь царит почти хаотичная эклектика. Белые мозаичные камины, колонны и фрески на стенах – привет из Античности, кованные стулья – характерная черта стиля прованс, а тяжелая мебель из темного дерева – элемент мрачноватого классицизма. Местами мы видим даже элементы восточного стиля, но бревенчатые стены, проглядывающие то тут, то там, напоминают, что русский дух здесь повелевает над всеми «заморскими» элементами.

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… очень обманчива!

homify Дома в рустикальном стиле Дерево
homify

homify
homify
homify

Небольшой и очень необычный дом создан командой Meier Architekten из Цюриха. Спроектирован он, скорее, в альпийском духе, но и русские нотки здесь можно отыскать. Главная особенность здания – в разительном контрасте между внешним и внутренним оформлением. Экстерьер дома выглядит грубо и мрачно, словно старая, потемневшая от времени изба где-нибудь в глубинке. Крохотные окна на фасаде делают его и вовсе неприветливым.

Однако внутри дом раскрывает свою истинную сущность. Современный, невероятно стильный и фантастически красивый интерьер сведет с ума любого, а комфортабельность и функциональность трудно переоценить.

Просторный дом в пригороде Санкт-Петербурга

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Деревянные дома
Ольга Кулекина – New Interior

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Большой загородный дом общей площадью в 250 квадратных метров – проект дизайнерского бюро New Interior. Он сочетает в себе русский и скандинавский стили – результат такого эксперимента выглядит очень элегантно. Деревянный фасад и просторное крыльцо (точнее, целых два) – типично отечественные элементы, а щедрое остекление вносит европейскую, более модерновую нотку. В интерьере эта концепция также воплощена – изразцовая плитка на стенах сочетается с лаконичной белой мебелью, вычурные резные перила на лестнице – с простыми и даже грубоватыми балками. Общее настроение задает обилие древесины – доской здесь облицованы и стены, и потолок, и пол (частично).

Волшебная избушка

Smart Wood - post and beam, Smart Wood Smart Wood Дома в рустикальном стиле
Smart Wood

Smart Wood – post and beam

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

Этот небольшой уютный дом в Московской области – творение компании Smart Wood, специализирующейся на бревенчатых зданиях. Он не просто красив – он имеет особую прелесть, всем своим видом обещая спокойствие, тишину, тепло и комфорт. Здание понравится тем, кто обладает очень тонким и требовательным чувством меры. В этой постройке бревна – лишь элемент декора, а не основной материал. Такое решение выглядит очень лаконично и ненавязчиво, но в то же время весьма недвусмысленно ставит акценты.

Кусочек Тайги в Португалии

Casa em Cabeça Santa (Penafiel, Portugal), NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) Дома в рустикальном стиле Твердая древесина Эффект древесины
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

Отголоски русского стиля мы внезапно находим и в далекой Португалии. Небольшой и уютный дом в Пенафиеле был спроектирован командой Norma. Несмотря на то, что построен он практически на берегу моря, деревянный фасад и посаженные рядом сосны делают здание похожим на маленький таежный домик, где находят временный приют охотники и путешественники. Дизайн постройки и внутри, и снаружи очень лаконичен.

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