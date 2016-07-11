8 идей использования открытого пространства под лестницей!

В доме пространство следует использовать по максимуму. Но не всегда в голову приходят идеи, как это лучше сделать. В этой книге идей вы ознакомитесь с интересными способами, как использовать пространство под лестницей.
Не всегда хватает места для размещения всех вещей. Поэтому есть оригинальный способ их хранения – под лестницей, помимо традиционных шкафов. Вы можете выбрать несколько ящиков, как здесь, или поставить некоторые крючки, чтобы сделать настенный шкаф.
Каждая книга, которую мы читаем, это часть нашего пути, и эти истории иногда становятся важными сообщениями, которые хочется сохранить. Таким образом, наши книги заслуживают особое место и в нашем доме. Почему бы не хранить их в таком пространстве, как в этих изящных нишах под лестницей. Вы можете сделать прямоугольной, треугольной формы панели или полки для лестницы.
Не говорите, что эта идея не столь важная. Применение пространства под лестницей, чтобы поставить там диван и провести часы отдыха или чтения хорошей книги, очень полезно. Это место идеально дополняет интерьер комнаты. Мы уверены, что вы полюбите эту идею.
В этом интерьере мы видим, как специалисты создали полностью зеленый сад, благодаря которому вы можете расслабиться. Если вы хотите применить еще более оригинальное решение, то рекомендуем поставить под лестницей аквариум.
В своем доме нужно использовать каждый сантиметр пространства. Его можно использовать как в декоративных целях, так и в практических. Например, пространство под лестницей хорошо подходит в качестве хранения. В этом случае даже получился небольшой подвал со стеклянными дверьми.
Ванных комнат никогда не бывает слишком много, иногда их не хватает. Представьте себе вечеринку или семейной трапезу, где вам не нужно быть в ожидании своей очереди, чтобы войти в ванную комнату. Конечно, вам это понравится. Ну, тогда почему бы не поставить в пространство под лестницей гостевой санузел. Ваши гости и даже вы будете очень благодарны, если вы решите это сделать.
Искусство – это язык души, так что если вы хотите, чтобы каждый уголок вашего дома отражал вашу сущность, то искусство – лучшее , что вы можете сделать. Удивите вашу семью художественной выставкой или антиквариатом под вашей лестницей и превратите дом в красивый музей.
Если у вас есть страсть писать, читать или рисовать, то вы наверняка хотите иметь свой собственный уголок, где вы можете вдохновляться. Его можно получить, используя пространство под лестницей. Вам нужен всего лишь письменный стол, удобное кресло и лампа. Можно даже подготовить некоторые полки для книг и подушки для очень удобного и оригинального чтения.