8 идей использования открытого пространства под лестницей!

Ванных комнат никогда не бывает слишком много, иногда их не хватает. Представьте себе вечеринку или семейной трапезу, где вам не нужно быть в ожидании своей очереди, чтобы войти в ванную комнату. Конечно, вам это понравится. Ну, тогда почему бы не поставить в пространство под лестницей гостевой санузел. Ваши гости и даже вы будете очень благодарны, если вы решите это сделать.