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8 идей использования открытого пространства под лестницей!

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Brooklin, Lo. interiores Lo. interiores Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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В доме пространство следует использовать по максимуму. Но не всегда в голову приходят идеи, как это лучше сделать. В этой книге идей вы ознакомитесь с интересными способами, как использовать пространство под лестницей.

1. Все помещается в небольшую коробочку!

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Не всегда хватает места для размещения всех вещей. Поэтому есть оригинальный способ их хранения – под лестницей, помимо традиционных шкафов. Вы можете выбрать несколько ящиков, как здесь, или поставить некоторые крючки, чтобы сделать настенный шкаф.

2. Идеальное место для книг!

Apartamento de 40m2 en el Raval de Barcelona, Dolmen Serveis i Projectes SL Dolmen Serveis i Projectes SL Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Dolmen Serveis i Projectes SL

Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL

Каждая книга, которую  мы читаем, это часть нашего пути, и эти истории иногда становятся важными сообщениями, которые хочется сохранить. Таким образом, наши книги заслуживают особое место и в нашем доме. Почему бы не хранить их в таком пространстве, как в этих изящных нишах под лестницей. Вы можете сделать прямоугольной, треугольной формы панели или полки для лестницы.

3. Пространство для отдыха

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design Гостиная в средиземноморском стиле
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

Не говорите, что эта идея не столь важная. Применение пространства под лестницей, чтобы поставить там диван и провести часы отдыха или чтения хорошей книги, очень полезно. Это место идеально дополняет интерьер комнаты. Мы уверены, что вы полюбите эту идею.

4. Сад внутри

Brooklin, Lo. interiores Lo. interiores Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

В этом интерьере мы видим, как специалисты создали полностью зеленый сад, благодаря которому вы можете расслабиться. Если вы хотите применить еще более оригинальное решение, то рекомендуем поставить под лестницей аквариум.

5. Очень оригинальное место для хранения

Casa Provenza , BANG arquitectura BANG arquitectura Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
BANG arquitectura

BANG arquitectura
BANG arquitectura
BANG arquitectura

В своем доме нужно использовать каждый сантиметр пространства. Его можно использовать как в декоративных целях, так и в практических. Например, пространство под лестницей хорошо подходит в качестве хранения. В этом случае даже получился небольшой подвал со стеклянными дверьми.

6. Ванна для гостей

Cieneguillas, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

Ванных комнат никогда не бывает слишком много, иногда их не хватает. Представьте себе вечеринку или семейной трапезу, где вам не нужно быть в ожидании своей очереди, чтобы войти в ванную комнату. Конечно, вам это понравится. Ну, тогда почему бы не поставить в пространство под лестницей гостевой санузел. Ваши гости и даже вы будете очень благодарны, если вы решите это сделать.

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7. Искусство

Torre Aura Altitud, STUDIO ALMEIDA DESIGN STUDIO ALMEIDA DESIGN Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
STUDIO ALMEIDA DESIGN

STUDIO ALMEIDA DESIGN
STUDIO ALMEIDA DESIGN
STUDIO ALMEIDA DESIGN

Искусство – это язык души, так что если вы хотите, чтобы каждый уголок вашего дома отражал вашу сущность, то искусство – лучшее , что вы можете сделать. Удивите вашу семью художественной выставкой или антиквариатом под вашей лестницей и превратите дом в красивый музей.

8. Угол вдохновения

homify Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
homify

homify
homify
homify

Если у вас есть страсть писать, читать или рисовать, то вы наверняка хотите иметь свой собственный уголок, где вы можете вдохновляться. Его можно получить, используя пространство под лестницей. Вам нужен всего лишь письменный стол, удобное кресло и лампа. Можно даже подготовить некоторые полки для книг и подушки для очень удобного и оригинального чтения.

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