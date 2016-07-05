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Теплый сборный дом за 5 месяцев

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Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Гостиная в классическом стиле
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Довольно актуальные и востребованные в современном строительстве сборные дома — это быстро возводимые постройки, которые можно возвести практически на любом виде местности. Как правило такие здания возводятся непосредственно на месте их дальнейшего нахождения из элементов, выполненных в заводских условиях. Наша новая книга идей посвящена именно такому дому, который был создан из дерева, а также с применением панелей ГВЛ и каменной ваты для утепления.

Разумная планировка

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Столовая комната в классическом стиле
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

Стремясь сделать пространство визуально больше, архитекторы старались избежать изолированности помещений и использовать минимальное количество межкомнатных перегородок. Впечатление легкости и воздушности достигнуто благодаря светлым тонам и контрастным сочетаниям. Темная мебель и акценты придают пространству графичности.

Чтобы оценить реальные масштабы дома, рекомендуем посмотреть все фотографии проекта на странице компании

Деревенские традиции и архитектурный шик

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Дома в классическом стиле
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

На фотографии мы видим прекрасный пример сборного дома, который находится в небольшой итальянской деревне Ченталло. Местность отличается весьма традиционной архитектурой, поэтому вопрос адаптации современных стандартов загородного жилья в характерные локальные особенности стоял на первом месте. Прямые линии, точные пропорции, гармоничное сочетание цветов и материалов – вот основные элементы, делающие постройку столь привлекательной. Облик дома производит неизгладимое впечатление на тех, кому небезразличен окружающий ландшафт и традиционные ценности.

Дом, милый дом

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Гостиная в классическом стиле
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

Дом имеет три этажа, один из которых — цокольный. Общая площадь составляет 240 кв. м. В полуподвальном помещении находятся винный погреб, гараж, а также прачечная. Первый этаж традиционно состоит из гостиной, столовой и кухни, здесь также находятся две спальни, гардеробная и ванная комната. Площадь—180 кв. м.

В гостях у сказки

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

Специализирующаяся на проектировании и строительстве зданий, основанных на концепции зеленого строительства и энергоэффективности, компания Bar & Bar заверяет своих клиентов, что возведение сборных домов их производства занимает не более пяти месяцев (без учета установки бетонного фундамента).

Обаяние загородной жизни

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

Антресоль – это полностью приватная зона, для которой отведено 60 кв. м. В этом пространстве находится спальня хозяев, ванная комната и кабинет с библиотекой. Самый высокий уровень отличает наиболее сдержанный стиль оформления и меблировки. В этом пространстве нет ничего, что могло бы отвлекать от основных задач — работы и сна. Совершенно очевидно, что этот коттедж предполагает спокойный и размеренный образ жизни всех его жителей.

До и После: Ванная комната вашей мечты!
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