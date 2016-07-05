Теплый сборный дом за 5 месяцев

Довольно актуальные и востребованные в современном строительстве сборные дома — это быстро возводимые постройки, которые можно возвести практически на любом виде местности. Как правило такие здания возводятся непосредственно на месте их дальнейшего нахождения из элементов, выполненных в заводских условиях. Наша новая книга идей посвящена именно такому дому, который был создан из дерева, а также с применением панелей ГВЛ и каменной ваты для утепления.
Стремясь сделать пространство визуально больше, архитекторы старались избежать изолированности помещений и использовать минимальное количество межкомнатных перегородок. Впечатление легкости и воздушности достигнуто благодаря светлым тонам и контрастным сочетаниям. Темная мебель и акценты придают пространству графичности.
Чтобы оценить реальные масштабы дома, рекомендуем посмотреть все фотографии проекта на странице компании.
На фотографии мы видим прекрасный пример сборного дома, который находится в небольшой итальянской деревне Ченталло. Местность отличается весьма традиционной архитектурой, поэтому вопрос адаптации современных стандартов загородного жилья в характерные локальные особенности стоял на первом месте. Прямые линии, точные пропорции, гармоничное сочетание цветов и материалов – вот основные элементы, делающие постройку столь привлекательной. Облик дома производит неизгладимое впечатление на тех, кому небезразличен окружающий ландшафт и традиционные ценности.
Дом имеет три этажа, один из которых — цокольный. Общая площадь составляет 240 кв. м. В полуподвальном помещении находятся винный погреб, гараж, а также прачечная. Первый этаж традиционно состоит из гостиной, столовой и кухни, здесь также находятся две спальни, гардеробная и ванная комната. Площадь—180 кв. м.
Специализирующаяся на проектировании и строительстве зданий, основанных на концепции зеленого строительства и энергоэффективности, компания Bar & Bar заверяет своих клиентов, что возведение сборных домов их производства занимает не более пяти месяцев (без учета установки бетонного фундамента).
Антресоль – это полностью приватная зона, для которой отведено 60 кв. м. В этом пространстве находится спальня хозяев, ванная комната и кабинет с библиотекой. Самый высокий уровень отличает наиболее сдержанный стиль оформления и меблировки. В этом пространстве нет ничего, что могло бы отвлекать от основных задач — работы и сна. Совершенно очевидно, что этот коттедж предполагает спокойный и размеренный образ жизни всех его жителей.