Теплый сборный дом за 5 месяцев

Довольно актуальные и востребованные в современном строительстве сборные дома — это быстро возводимые постройки, которые можно возвести практически на любом виде местности. Как правило такие здания возводятся непосредственно на месте их дальнейшего нахождения из элементов, выполненных в заводских условиях. Наша новая книга идей посвящена именно такому дому, который был создан из дерева, а также с применением панелей ГВЛ и каменной ваты для утепления.