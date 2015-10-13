Теплые полы для частного дома – создаем экономный уют

Все больше людей выбирают для своего загородного жилья полы с встроенной системой обогрева. Такой пол станет хорошей альтернативой громоздким отопительным системам и прекрасно подойдет для интерьера любой сложности.
Как приятно в зимнее время года прийти в теплый уютный дом, где всегда можно отогреться, выпить чашечку горячего чая и ступить на теплый пол. Еще совсем недавно придумали такие отопительные конструкции, которые легко можно спрятать под полом. Специалисты, которые профессионально занимаются такими системами, по праву считают их самым усовершенствованным и удобным способом отопления жилых комнат, независимо от времени года.
А вот теплые полы для частного дома, вообще, вещь бесценная. И такие сооружения, как правило, имеют несколько разновидностей, из которых наиболее популярные – это водяного или же электроподогрева. Принцип работы у них один и тот же – пол превращается в одну сплошную огромную батарею, и теплый воздух, двигаясь снизу вверх, начинает обогревать все помещение. Но разница, все же, между водяным и электрическим полом есть.
В первом случае под полом проводится длинная система из небольших труб, по которым в дальнейшем будет бежать горячая вода, постоянно подогреваемая этой же системой. Огромное преимущество этой системы в том, что даже после отключения подогрева еще некоторое время в помещении будет тепло, пока не остынет вода в трубах, и тепло не начнет уходить.
В случае с электрическим полом под покрытие помещается специальная пленка или сеть кабелей, нагревание которых происходит вследствие внутреннего сопротивления частиц. Такой способ является более экономным, но менее безопасным и долговечным.
Как стало известно, теплые полы для частного дома не только приятны для ног, они еще и экономны. Так как установка такой конструкции позволит существенно снизить расход топлива, при этом сохранить нужный баланс теплового комфорта. Одним из главных преимуществ таких полов заключается в том, что они функционируют наподобие радиаторных системах отопления. Это позволяет конвективным потокам быть не такими интенсивными, а это значит, что пыль, шерсть домашних животных не поднимается вверх к органам дыхания. Это особенно важно для людей, которые страдают на заболевания дыхательных путей. И, главное, такие конструкции абсолютно не влияют на выбор материала напольного покрытия, так что они ни в коем случае не испортят желаемый дизайн помещения, а при этом будут создавать теплый комфорт.
Теплые полы для частного дома, пожалуй, самая распространенный и идеальный вариант отопления. В основе работы, как и водного, так и электрического пола лежит принцип «электрического утюга». Система начинает нагревать воздух в помещении до специально обозначенной отметки и по достижении ее – отключается. Когда температура в комнате упадет до показателя в полградуса, система снова активируется. Однако следует учесть некоторые моменты. К примеру, резкая смена температурного режима очень нежелательна, так как отопительная конструкция этого не приемлет из-за высокой тепловой инерции. Кроме этого, такая система обогрева требует проведения всех монтажных и строительных работ на максимально надежном и качественном уровне. Важно понимать, что лучше тщательнее все подготовить, установить и проверить, чем потом исправлять неполадки.
Многих пугает, как будет сочетаться обогреваемый пол с теми или иными материалами отделки. Ведь когда подобран интерьер помещения, очень важно понимать что установка отопительной системы не повлияет на общий стиль. Подобные опасения совершенно напрасны, а споры о том, что такой пол не сможет гармонировать с некоторыми видами покрытия, – не более чем миф. Теплые полы для частного дома могут стать палочкой-выручалочкой в создании индивидуального дизайна вашего дома.
К примеру, теплый пол может позволить создавать высокие окна во французском стиле, добавить в интерьер этнических мотивов с помощью дерева, кости, росписей, создать свой неповторимый авторский стиль, привнеся вещи ручной работы. Также вы можете ознакомиться с секретами от специалистов homify о том, как правильно выбрать напольное покрытие для кухни.
Старое Михайловское
Деревянный пол отлично будет смотреться с интерьером в стиле кантри, африканском или античном. Ни чуть не уступают по совместимости стили хай-тек, техно, авангард, эклектика. Уникальность теплого пола и еще одно его преимущество состоит в том, что он отлично контактирует практически со всеми видами покрытия: ламинат, декоративная плитка, натуральный камень, мрамор, керамогранит и т.д. Все виды напольного покрытия не боятся контактов с обогреваемым полом.
А как же пол без ковров? Мы привыкли стелить ковры на пол не только в целях сохранения тепла, но и для создания уюта в комнате, в качестве элемента стиля интерьера. На пол с подогревом можно положить ковер, но уже не для тепла, а исключительно в дизайнерских целях.
Современные дизайнеры в один голос заявляют, что установка теплых полов для частного дома решит проблему расстановки мебели, размещения сложных декоративных объектов, сочетаемости покрытий. Это позволит вам менять стили помещения так часто, как вы сами этого захотите.
Ванная комната – это особенное, для многих почти святое помещение. И уютная, гармоничная, а, главное, сухая обстановка – там наиболее важный и насущный вопрос. А для этого важно подобрать оптимальную температуру. Стоит отметить, что установив полы с обогревом именно в этом помещении, вам не только будет легко и комфортно после водных процедур, а еще значительно проще контролировать температурный режим в комнате.
Такое решение будет полезным не только для взрослых, но и для детей. Только представьте: зима, малышня играет в снежки на улице, сапожки уже промокли, варежки задубели, а под шубкой ребенок мокрый от жары. Естественно, ребенка отправляем сразу в ванную – отмываться и согреваться. Но, выйдя из душа, ребенок от резкой смены температуры может заболеть еще сильнее, чем мог бы. Дабы избежать такой оплошности, следует установить теплые полы для частного дома. Оказавшись вне душевой кабины, дети могут встать на теплый пол и до конца согреть свои окоченевшие от мороза ноги. Ребенок может даже сесть на пол, пока вытирает волосы от воды, и согреться окончательно.
Конструкция полов с обогревом для ванной комнаты ничем не отличается от других помещений в доме. Установить в ванной пол с автономной системой обогрева возможно даже своими руками. Однако если вы не уверены в своих силах, то эту задачу все же лучше доверить мастерам, которые сделают все по правилам и нормам, в соответствии с инструкциями и техническими рекомендациями.
Полы с подогревом все же требуют соблюдения некоторых условий. Но, будьте уверены, при их выполнении, установка таких полов станет лучшим решением в вопросе круглогодичной системы отопления в помещении.
Теплые полы для частного дома обычно устанавливаются в тех помещениях, где простоянно проживают. Однако, есть специальные устройства, позволяющие устанавливать теплые полы и на даче, то есть во время сезонного, временного проживания там людей.
И все же, по рекомендации специалистов, гораздо надежнее и эффективнее установка теплых полов для частного дома в вашем постоянном месте жительства. Так, вы сможете контролировать процесс и в случае дефектов быстро их устранить.
Те, кто уже установил полы с подогревом в одной комнате, спешит обустроить и другие.
Обеспечить уют в собственном доме – одна из основных задач его жителей. Одно из условий комфортного проживания – тепло в доме. Помимо установки батареи, обогревателя и стеклопакета, для полного обогрева помещения понадобиться и установка пола с подогревом.
Только представьте, как приятно в морозный вечер возвращаться домой, где ждет быстронагревающийся пол. Приготовить романтический ужин, встретить любимого человека с работы и сесть ужинать прямо на теплом полу. За окном будет злиться метель, а в этот момент в уютной комнате теплые полы для частного дома будут делать свою работу.
Результат на лицо, теплые полы для частного дома сделают дом уютным и комфортным.