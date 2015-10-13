Теплые полы для частного дома – создаем экономный уют

Как приятно в зимнее время года прийти в теплый уютный дом, где всегда можно отогреться, выпить чашечку горячего чая и ступить на теплый пол. Еще совсем недавно придумали такие отопительные конструкции, которые легко можно спрятать под полом. Специалисты, которые профессионально занимаются такими системами, по праву считают их самым усовершенствованным и удобным способом отопления жилых комнат, независимо от времени года.

А вот теплые полы для частного дома, вообще, вещь бесценная. И такие сооружения, как правило, имеют несколько разновидностей, из которых наиболее популярные – это водяного или же электроподогрева. Принцип работы у них один и тот же – пол превращается в одну сплошную огромную батарею, и теплый воздух, двигаясь снизу вверх, начинает обогревать все помещение. Но разница, все же, между водяным и электрическим полом есть.

В первом случае под полом проводится длинная система из небольших труб, по которым в дальнейшем будет бежать горячая вода, постоянно подогреваемая этой же системой. Огромное преимущество этой системы в том, что даже после отключения подогрева еще некоторое время в помещении будет тепло, пока не остынет вода в трубах, и тепло не начнет уходить.

В случае с электрическим полом под покрытие помещается специальная пленка или сеть кабелей, нагревание которых происходит вследствие внутреннего сопротивления частиц. Такой способ является более экономным, но менее безопасным и долговечным.