Как оформлен задний дворик роскошной виллы

Этот маленький задний дворик выглядит как настоящее воплощение мечты! Давайте узнаем, сколько же стоит его организация.

Создание навеса на площадь в 40 кв. метров – 100 тыс. рублей, мощение площадки в 40 кв. метров плиткой и в 10 кв. метров террасной доской у бассейна – 200 тыс. рублей.

Композитный бассейн (например, от Fiberpools) размером 4,4x3 с глубиной 1,4 м и объемом 16м3 – 300 тыс. рублей. Детский композитный бассейн с размером 3x2,3 и глубиной 0,45 м – 90 тыс. рублей. Фильтрующая установка – 20 тыс. рублей. Оформление бортиков – 20 тыс. рублей.

Летняя кухня – гарнитур за 20 тыс. рублей + раковина и простая электрическая плита (5 тыс. рублей). Мини-холодильник (8 тыс. рублей) и мангал (от 5 до 15 тыс. рублей бюджетные варианты). Столовая группа – мин. 6 тыс. рублей (пластиковая). Два шезлонга – минимум 6 тыс. рублей. Провод коммуникаций – 20 тыс. рублей (вода, электричество, слив).

Итого – 500 тыс. рублей с детским бассейном и 700 тыс. рублей со взрослым небольшим бассейном. Если включить сюда работу строителей и ландшафтного архитектора, садовника, то мы уже будем иметь сумму в районе 1-1,2 млн рублей.

Вы также можете докупить надувную горку для бассейна (от 5-10 тыс. рублей). За 10 тыс. рублей будут габариты 302х206х135 см, она подойдет для детей от 6 лет.

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