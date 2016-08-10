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Как оформлен задний дворик роскошной виллы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн
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Как выглядит идеальный семейный задний дворик для семьи с 2-3 детьми и множеством друзей? Давайте рассмотрим все детали, найдем самые лучшие решения и увидим, как все они смотрятся вместе.

В данном случае мы принимаем во внимание возможность приема 6-10 гостей на заднем дворике, наличие кухни с мангалом и столовой, бассейна и места для шезлонгов. Кроме того, дворик должен выглядеть позитивно, всегда дарить хорошее настроение и излучать атмосферу пляжного курорта!

​Летняя кухня со столовой

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если ваш участок неправильной формы, то вы можете разграничить две зоны – с летней кухней, столовой и бассейном и с газонной площадкой. Летняя кухня, в принципе, является очень важной частью любого комфортабельного заднего дворика. Как минимум, на ней должна быть раковина и мангал, хорошее освещение и столешница, а также зона столовой. Кроме того, здесь может стоять кофемашина, блендер, мороженница, блинница. При хорошей организации вы сможете летом завтракать рядом с бассейном каждый день!

​Компактный вариант

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На этом заднем дворике с площадью чуть больше 2 соток мы найдем газонные зоны по периметру, большую мощеную площадку с летней кухней и столовой, бассейн и джакузи, а также две маленькие террасы с мощением деревом и мрамором. Именно такой задний дворик можно назвать идеальным и мульти-функциональным для семьи с детьми, которые любят летний отдых и принимать гостей у себя дома. Для того, чтобы реализовать такой проект, вам понадобится как минимум 700 тыс. рублей и участок в 6-8 соток с небольшим коттеджем на нем.

Обратите внимание, что здесь есть две зоны для отдыха на шезлонгах, три зоны столовой (два стола и барная стойка), а сразу за летней кухней справа находится гостевая зона – душевая, туалетная комната и раздевалка.

В стиле оазиса

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если в вашем распоряжении есть больше места, вы можете провести прогулочную зону вдоль одной из длинных сторон участка, а напротив дома организовать патио с мягкой мебелью, зоной для просмотра TV, летней кухней и столовой. При кухне в доме тогда тоже остается столовая. Бассейн здесь в центре и вокруг него достаточно много зон для отдыха, шезлонгов и игр.

​Потрясающий бассейн с водопадом

homify Бассейн в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Маленький композитный бассейн стоит от 350 тыс. рублей. Бассейны больше формата доходят до сумм в 1,5 млн рублей для небольшого участка. Если вы хотите создать уютный оазис у себя на заднем дворике, мы советуем вам распределить бюджет так, чтобы бассейн не остался в последней строчке списка, ведь он является центром всего веселья!

​Определяем смету

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот маленький задний дворик выглядит как настоящее воплощение мечты! Давайте узнаем, сколько же стоит его организация.

Создание навеса на площадь в 40 кв. метров – 100 тыс. рублей, мощение площадки в 40 кв. метров плиткой и в 10 кв. метров террасной доской у бассейна – 200 тыс. рублей.

Композитный бассейн (например, от Fiberpools) размером 4,4x3 с глубиной 1,4 м и объемом 16м3 – 300 тыс. рублей. Детский композитный бассейн с размером 3x2,3 и  глубиной 0,45 м – 90 тыс. рублей. Фильтрующая установка – 20 тыс. рублей. Оформление бортиков – 20 тыс. рублей.

Летняя кухня – гарнитур за 20 тыс. рублей + раковина и простая электрическая плита (5 тыс. рублей). Мини-холодильник (8 тыс. рублей) и мангал (от 5 до 15 тыс. рублей бюджетные варианты). Столовая группа – мин. 6 тыс. рублей (пластиковая). Два шезлонга – минимум 6 тыс. рублей. Провод коммуникаций – 20 тыс. рублей (вода, электричество, слив).

Итого – 500 тыс. рублей с детским бассейном и 700 тыс. рублей со взрослым небольшим бассейном. Если включить сюда работу строителей и ландшафтного архитектора, садовника, то мы уже будем иметь сумму в районе 1-1,2 млн рублей.

Вы также можете докупить надувную горку для бассейна (от 5-10 тыс. рублей). За 10 тыс. рублей будут габариты 302х206х135 см, она подойдет для детей от 6 лет.

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До и После: Эффектное преображение квартиры
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