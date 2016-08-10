Как оформлен задний дворик роскошной виллы

Как выглядит идеальный семейный задний дворик для семьи с 2-3 детьми и множеством друзей? Давайте рассмотрим все детали, найдем самые лучшие решения и увидим, как все они смотрятся вместе.
В данном случае мы принимаем во внимание возможность приема 6-10 гостей на заднем дворике, наличие кухни с мангалом и столовой, бассейна и места для шезлонгов. Кроме того, дворик должен выглядеть позитивно, всегда дарить хорошее настроение и излучать атмосферу пляжного курорта!
Если ваш участок неправильной формы, то вы можете разграничить две зоны – с летней кухней, столовой и бассейном и с газонной площадкой. Летняя кухня, в принципе, является очень важной частью любого комфортабельного заднего дворика. Как минимум, на ней должна быть раковина и мангал, хорошее освещение и столешница, а также зона столовой. Кроме того, здесь может стоять кофемашина, блендер, мороженница, блинница. При хорошей организации вы сможете летом завтракать рядом с бассейном каждый день!
На этом заднем дворике с площадью чуть больше 2 соток мы найдем газонные зоны по периметру, большую мощеную площадку с летней кухней и столовой, бассейн и джакузи, а также две маленькие террасы с мощением деревом и мрамором. Именно такой задний дворик можно назвать идеальным и мульти-функциональным для семьи с детьми, которые любят летний отдых и принимать гостей у себя дома. Для того, чтобы реализовать такой проект, вам понадобится как минимум 700 тыс. рублей и участок в 6-8 соток с небольшим коттеджем на нем.
Обратите внимание, что здесь есть две зоны для отдыха на шезлонгах, три зоны столовой (два стола и барная стойка), а сразу за летней кухней справа находится гостевая зона – душевая, туалетная комната и раздевалка.
Если в вашем распоряжении есть больше места, вы можете провести прогулочную зону вдоль одной из длинных сторон участка, а напротив дома организовать патио с мягкой мебелью, зоной для просмотра TV, летней кухней и столовой. При кухне в доме тогда тоже остается столовая. Бассейн здесь в центре и вокруг него достаточно много зон для отдыха, шезлонгов и игр.
Маленький композитный бассейн стоит от 350 тыс. рублей. Бассейны больше формата доходят до сумм в 1,5 млн рублей для небольшого участка. Если вы хотите создать уютный оазис у себя на заднем дворике, мы советуем вам распределить бюджет так, чтобы бассейн не остался в последней строчке списка, ведь он является центром всего веселья!
Этот маленький задний дворик выглядит как настоящее воплощение мечты! Давайте узнаем, сколько же стоит его организация.
Создание навеса на площадь в 40 кв. метров – 100 тыс. рублей, мощение площадки в 40 кв. метров плиткой и в 10 кв. метров террасной доской у бассейна – 200 тыс. рублей.
Композитный бассейн (например, от Fiberpools) размером 4,4x3 с глубиной 1,4 м и объемом 16м3 – 300 тыс. рублей. Детский композитный бассейн с размером 3x2,3 и глубиной 0,45 м – 90 тыс. рублей. Фильтрующая установка – 20 тыс. рублей. Оформление бортиков – 20 тыс. рублей.
Летняя кухня – гарнитур за 20 тыс. рублей + раковина и простая электрическая плита (5 тыс. рублей). Мини-холодильник (8 тыс. рублей) и мангал (от 5 до 15 тыс. рублей бюджетные варианты). Столовая группа – мин. 6 тыс. рублей (пластиковая). Два шезлонга – минимум 6 тыс. рублей. Провод коммуникаций – 20 тыс. рублей (вода, электричество, слив).
Итого – 500 тыс. рублей с детским бассейном и 700 тыс. рублей со взрослым небольшим бассейном. Если включить сюда работу строителей и ландшафтного архитектора, садовника, то мы уже будем иметь сумму в районе 1-1,2 млн рублей.
Вы также можете докупить надувную горку для бассейна (от 5-10 тыс. рублей). За 10 тыс. рублей будут габариты 302х206х135 см, она подойдет для детей от 6 лет.
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