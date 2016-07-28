СТРОЙКА НЕДЕЛИ: Просторный и доступный коттедж

За первые два года действия программы (2011-2013 гг.) было возведено более 450 тыс. бюджетных квартир для молодых семей. Жилье получили более 1,5 млн человек! В середине 2014 года было построено уже 640 тыс. квартир, а до 2019 года планируется возведение еще 3 млн единиц жилья для всех слоев населения! В итоге за 15 лет жилье получат, по неточным предварительным подсчетам, более 10 млн человек. Всего в стране живет более 28 млн человек, а в среднем каждая семья имеет 3-4 ребенка.

Также существует дополнительный проект «Миссия жизни», который обеспечивает жильем бездомных, а также тех, чьи дома были разрушены по причине природных катастроф.