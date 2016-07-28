СТРОЙКА НЕДЕЛИ: Просторный и доступный коттедж

В этой статье мы расскажем вам об удивительном преображении целой страны за счет глобального плана по строительству. Венесуэла – страна, которая чуть более полвека назад вышла из военной диктатуры и сейчас находится на пике социализма, она невероятными темпами воплощает мечту о том, чтобы у каждого человека в этой стране было новое современное жилье.
Частное строительство в Венесуэле развивается в данный момент медленно. Лишь 15% строительных материалов идут на частный рынок, тогда как 85% (в том числе главные элементы для строительства в стране – бетон и железные прутья) идут на то, чтобы реализовать глобальную «Миссию жилья Венесуэлы», больше о которой вы узнаете ниже.
90% строек ведутся в стиле модерн – здания имеют прямые углы, четко очерченные линии. Очень популярны дома на сверх-узких участках, где они стоят практически вплотную друг к другу длинными улицами по 15-25 домов. Такое строительство уменьшает затраты и позволяет реализовать большие поселки на маленькой площади. Большинство домов имеют 3 спальни.
Популярны в стране и керамические блоки. Из них на основе монолитного каркаса строятся как коттеджи, так и большие здания, вплоть до мини-небоскребов (25-35 этажей). Заполнение из керамических блоков является самым популярным способом строить не только в Венесуэле, но и во всей Латинской Америке.
В данный момент Венесуэла переживает большой строительный кризис, который, тем не менее, вскоре должен окончиться. Материалов для строительства не хватает, а спрос растет из-за большой рождаемости, поэтому правительство приняло экстренные меры. После составления государственного плана «Великая Миссия Жилье Венесуэлы», который был разработан после получения Венесуэлой гибкого кредита в 5 млрд долларов от Китая, дела в стране идут на поправку.
В основном мы видим строительство сверх-бюджетного жилья, которое, тем не менее, часто может похвастаться окнами в пол, так как климат в Венесуэле и метод отопления позволяет реализовать такое остекление без дополнительного утепления.
За первые два года действия программы (2011-2013 гг.) было возведено более 450 тыс. бюджетных квартир для молодых семей. Жилье получили более 1,5 млн человек! В середине 2014 года было построено уже 640 тыс. квартир, а до 2019 года планируется возведение еще 3 млн единиц жилья для всех слоев населения! В итоге за 15 лет жилье получат, по неточным предварительным подсчетам, более 10 млн человек. Всего в стране живет более 28 млн человек, а в среднем каждая семья имеет 3-4 ребенка.
Также существует дополнительный проект «Миссия жизни», который обеспечивает жильем бездомных, а также тех, чьи дома были разрушены по причине природных катастроф.
Именно так выглядят в Венесуэле бюджетные коттеджи, построенные специально для всех слоев населения. Они небольшие, имеют 2-4 спальни и продаются семьям по очень упрощенному и дешевому кредиту. Они имеют площадь от 65 до 85 кв. метров.
Внутри таких домов семей ожидают пустые интерьеры с оштукатуренными и покрашенными стенами, керамической плиткой на полу, но, по европейском стандарту, очень большими окнами. Часто в гостиной мы видим окна в пол или почти до пола (20 см от пола), тогда как в спальнях окна стандартные или лишь слегка увеличенные. Обычная планировка имеет одну большую комнату кухню-гостиную с двумя выходами – на палисадник и на внутренний дворик, а также 3-4 спальни с 1-2 ванными комнатами.
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