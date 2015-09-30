Искусство декора помещения при помощи богатой лепнины появилось еще у древних римлян и египтян. Этот метод украшения жилища пришел со временем и в Россию, а именно в конце 17 века. Конструкции из лепнины использовались как для внешней, так и для внутренней отделки храмов и дворцов. Уже с тех времен лепной декор совсем не выходит из моды и не теряет своей актуальности. Он поистине является признаком аристократизма и роскоши в интерьере. Такая мода на изделия пришла в наши страны из Европы, тем самым сменив традиционную русскую деревянную резьбу. Потолки, стены, арки, окна украшались фигурками из гипса, например, свитками, ангелочками, фруктовыми корзинами и многим другим. Благодаря этому помещение становилось красивым и праздничным. Гипсовая лепнина в квартире всегда смотрелась оригинально и эксклюзивно, так как создавалась мастерами вручную и корректировалась при помощи ножа.

Не так давно эффектно украсить свой дом могли только состоятельные люди. Но теперь же благодаря современным высоким технологиям в области строительства и дизайна это доступно почти каждому человеку.