Гипсовая лепнина в квартире – это отличный способ приукрасить и преобразить любое помещение. Вы узнаете из этой статьи о ее главных преимуществах и особенностях.
Классический аквамарин
Любой опытный строитель или дизайнер при соответствующем выборе стиля интерьера всегда стремится включить в общую композицию лепнину из гипса. Благодаря ее уникальным свойствам ее используют не только внутри помещения, но и с внешней его стороны. Если лепниной из гипса декорировать стены, то интерьер квартиры или даже дома приобретает эксклюзивный вид и потрясающее сочетание гармонии и уюта. Использование данного элемента для декора приобретает на сегодняшний день все большее и большее значение. Гипсовая лепнина является абсолютно экологически чистым продуктом, в ней не содержатся вредные вещества для здоровья человека. Изготавливается она из природных материалов, приобретает свою форму благодаря быстрому высыханию. Из положительных качеств данного материала стоит отметить хорошую звукоизоляцию, так как у гипса имеется малая плотность. В связи с этим звукоизоляция стен может повышаться даже в несколько раз.
Гипсовая лепнина вдохновлена самой античностью, она являлась незаменимым атрибутом роскошного стиля барокко, гармонично вошла в лаконичный стиль классицизм, приобрела значимое место в эпохе ампир и неизменно сопровождала стиль модерн. Гипсовая лепнина в квартире и в современной архитектуре популярна до сих пор. Она способна эффектно подчеркнуть статус владельца дома или квартиры.
Искусство декора помещения при помощи богатой лепнины появилось еще у древних римлян и египтян. Этот метод украшения жилища пришел со временем и в Россию, а именно в конце 17 века. Конструкции из лепнины использовались как для внешней, так и для внутренней отделки храмов и дворцов. Уже с тех времен лепной декор совсем не выходит из моды и не теряет своей актуальности. Он поистине является признаком аристократизма и роскоши в интерьере. Такая мода на изделия пришла в наши страны из Европы, тем самым сменив традиционную русскую деревянную резьбу. Потолки, стены, арки, окна украшались фигурками из гипса, например, свитками, ангелочками, фруктовыми корзинами и многим другим. Благодаря этому помещение становилось красивым и праздничным. Гипсовая лепнина в квартире всегда смотрелась оригинально и эксклюзивно, так как создавалась мастерами вручную и корректировалась при помощи ножа.
Не так давно эффектно украсить свой дом могли только состоятельные люди. Но теперь же благодаря современным высоким технологиям в области строительства и дизайна это доступно почти каждому человеку.
Благодаря декоративной гипсовой лепнине можно выгодно подчеркнуть стиль интерьера помещения. С ее помощью отлично скрываются разные пробелы в строительстве и дефекты, которые со временем могут проявляться. Гипсовая лепнина в квартире может без труда скрыть различные коммуникации, а также внутреннюю проводку. Этот материал обладает большой пластикой, поэтому он может дать возможность получить самые своеобразные формы и очертания, изящные и шикарные рельефы. Натуральные свойства лепнины из гипса значительно усиливаются благодаря тому, что в связи с высокими инновационными технологиями добавляется различный высокопрочный материал, придающий отличную устойчивость и долговечность к разным взаимодействиям. Этот материал не впитывает влагу, благодаря чему в помещении создается особый микроклимат. Изначальный цвет не тускнеет со временем, в случае появления дефектов гипсовая лепнина в квартире может отремонтироваться за несколько дней.
Гипсовая лепнина в квартире имеет все же и некоторые существенные недостатки. К главному недостатку относят то, что у гипсовой лепнины может быть большой вес. Из-за этого во время монтажа могут появиться некоторые проблемы. На стадии проектирования дизайна интерьера этот факт обязательно следует учитывать, в противном случае несущие конструкции могут не выдержать веса деталей. Цена такой лепнины также немаленькая, но она того стоит, так как конечный результат вида интерьера будет потрясающим.
Декоративная лепнина из гипса представляет собой довольно-таки легкий материал, например, обычная гипсовая плита будет иметь вес не больше пяти килограмм. Гипс обладает также пожаробезопасностью, благодаря чему при нагреве он не выделяет вредные вещества. Формы для лепнины при желании можно купить в специализированном магазине или даже сделать своими руками. Благодаря легкой обработке любым инструментом, нанесению красок любого состава декоративная гипсовая лепнина в квартире будет эффектно выглядеть на фоне остальных видов стеновых покрытий и украшений.
Благодаря непрекращающемуся развитию дизайна декора появилась гипcовая лепнина на потолок с применением 3D. Это дало дизайнерам своеобразный толчок в создании интерьера. Прямоугольное пространство сможет приобрести формы шара в визуальном восприятии.
Гипс представляет собой очень удобный материал. Это связано с тем, что его форму можно менять в любой момент. Он с легкостью поддается обработке инструментами из металла, без труда шлифуется. Монтаж такой лепнины осуществляется также при помощи гипса. На самом деле это очень удобно, поскольку не требуется тратить дополнительные финансовые средства на приобретение арматуры. Процесс установки происходит следующим образом – изделие окунают в воду, потом на место крепления наносят слой гипса, обе части закрепляют между собой. Когда размер изделия большой, то потребуются гвозди. Для того чтобы процесс установки происходил быстрее, следует обозначить предварительную разметку. Для этого нужно прибегнуть к помощи мастеров.
Утонченные кессоны, карнизы, кариатиды, пилястры, картуши – все это является неизменным признаком богатства. Перед тем как их использовать для декора интерьера, следует продумать, в каком помещении они будут применяться и с чем они будут сочетаться. В интерьере отлично также будут смотреться светильники из гипса, они смогут придать комнате легкости, изящества, солидности. Такие светильники подойдут для любого типа помещения. Для создания шикарной лестницы можно использовать балясины из гипса, которые удивят любых гостей.
Таким образом, благодаря тому, что гипсовая лепнина в квартире имеет все вышеперечисленные свойства, особенности и преимущества, она является поистине одним из самых универсальных материалов. Чтобы во всем этом убедиться, достаточно даже просто взглянуть на все приведенные примеры работ. Если отделать стены гипсовой лепниной, особенно с применением 3D, то вы получите не только эффектное помещение, но и обеспечите его практичностью и современным видом. Хоть у этого материала есть свои некоторые недостатки, они не столь существенны по сравнению со всеми имеющимися плюсами. Не забывайте, что такой декор подходит только для определенных стилей интерьера, например, для классического. Иногда гипсовая лепнина может еще использоваться в таком стиле, как эклектика.