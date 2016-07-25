6 шагов по обновлению старого забора

Чтобы хорошо очистить забор, вам нужно не просто протереть его мокрым текстильным полотенцем, а пройти весь этап полноформатной очистки. Обветшалый забор может иметь признаки заражения плесенью, быть окутан мхом или травой, с которыми нужно бороться, иначе деформация забора просто неизбежна.

Вам стоить начать с очищения водой под высоким давлением, например, из шланга. Часть краски может при этом повредиться, но в этом нет ничего страшного! Перед тем, как начать чистить забор из шланга, стоит укрыть все растения вдоль забора, отодвинуть подальше садовую мебель, ведь брызги могут ее намочить, а слишком сильный напор поломать ветви.

Затем следует очистить пятна на заборе. В ведро налейте раствор отбеливателя с водой из расчета один к двум. Для очистки пятен используйте щетку и очень осторожно следите, чтобы раствор не попал на растения! Газон тоже может повредиться от попадания отбеливателя. После очистки раствором следует опять окатить забор водой. Стоит промывать его осторожно, с меньшим напором, сверху вниз, а не сбоку.