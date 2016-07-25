6 шагов по обновлению старого забора

Чтобы сделать старый забор на вид почти новым, вам нужно выполнить всего лишь 6 шагов из нашей инструкции! Главное – делать всю работу на позитивной ноте и держать в это время подальше своих любимых питомцев и детей младше 14 лет.
Кроме того, вам следует быть очень осторожным с гвоздями и отбеливателем, а также проверить территорию вокруг забора (со всех сторон), укрыть все вещи и растения, которые вы можете повредить отбеливателем или сильным напором воды.
Чтобы хорошо очистить забор, вам нужно не просто протереть его мокрым текстильным полотенцем, а пройти весь этап полноформатной очистки. Обветшалый забор может иметь признаки заражения плесенью, быть окутан мхом или травой, с которыми нужно бороться, иначе деформация забора просто неизбежна.
Вам стоить начать с очищения водой под высоким давлением, например, из шланга. Часть краски может при этом повредиться, но в этом нет ничего страшного! Перед тем, как начать чистить забор из шланга, стоит укрыть все растения вдоль забора, отодвинуть подальше садовую мебель, ведь брызги могут ее намочить, а слишком сильный напор поломать ветви.
Затем следует очистить пятна на заборе. В ведро налейте раствор отбеливателя с водой из расчета один к двум. Для очистки пятен используйте щетку и очень осторожно следите, чтобы раствор не попал на растения! Газон тоже может повредиться от попадания отбеливателя. После очистки раствором следует опять окатить забор водой. Стоит промывать его осторожно, с меньшим напором, сверху вниз, а не сбоку.
Потом вам нужно зафиксировать, починить забор и его конструкцию. Там, где гвозди или шурупы начали выступать, вбейте их или подкрутите. Проверьте надежность фундамента и столбов. Если они покосились, постарайтесь исправить это и зафиксируйте гвоздями или железными уголками в нужном положении.
Если вы не можете добиться нужного вам результата, следует заменить некоторые детали (столбы, доски, гвозди, направляющие) и демонтировать старые.
Фиксацию можно обеспечить и с помощью новых кирпичных колонн, и с помощью демонтажа забора и переноса его на новый фундамент. При легких повреждениях и перекосах вам может помочь обычная пластиковая сетка (какие продают для создания экранов для вьющихся растений) с гвоздями.
Затем вам следует как следует отшлифовать забор в том положении, в котором вы хотите его видеть после фиксации. Шлифовка помогает добиться более аккуратного внешнего вида и более ровного слоя краски.
Не бойтесь повредить древесину в местах скопления плесени, ее нужно удалить полностью, иначе она продолжит работу по завоеванию вашего забора. Шлифовка также поможет спрятать некоторые недостатки дешевой древесины, если провести ее правильно и аккуратно. Используйте два типа наждачной бумаги – грубую (крупнозернистую) и более гладкую, для окончательной зачистки.
Затем вам нужно обработать забор средством, предохраняющим дерево от влаги. Нанесите его именно так, как написано в инструкции, без каких-либо исключений.
Многим заборам после ремонта нужны новые петли, металлические элементы, дверь и другие детали. Нужно точно просчитать все габариты и докупить необходимое. Кроме того, вы можете купить для забора садовые скульптуры (кроликов или белок, например), которые будут стоять рядом, или специальные кашпо, которые вешаются на верхнюю направляющую и озеленяют забор.
Последним этапом будет покраска в нужный вам цвет. Для современного дизайна мы советуем использовать такие цвета, как белый, пепельно-серый, бледно-бежевый, серый и темно-серый грифельный.
Для дизайна в стиле пляжного домика, стоит выбрать пастельные оттенки – банановый, бирюзовый, мятный, фисташковый, коралловый. Для дизайна в стиле рустик или шале – шоколадный, марсала, бежевый. Для дизайна в стиле кантри – желтый, оранжевый, белый.
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