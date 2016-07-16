​7 идей беседок и арок для вьющихся растений

Ищите красивую идею для вертикального озеленения? Есть на примете плетистые розы, виноград, красивый плющ? Для таких целей отлично подходят беседки, арки и декоративные экраны, позволяющие вьющимся растениям свободно стремится выше, к солнцу. Чтобы кустарник получился пышным и хорошо цветущим, нужно соблюдать все правила по уходу за каждым конкретным растением (количество влаги и солнца, тип почвы) и устроить им удобную опору.

Вместе мы найдем то, что вас вдохновит и покажет возможности вашего сада!