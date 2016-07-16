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​7 идей беседок и арок для вьющихся растений

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Сад Беседки и теплицы
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Ищите красивую идею для вертикального озеленения? Есть на примете плетистые розы, виноград, красивый плющ? Для таких целей отлично подходят беседки, арки и декоративные экраны, позволяющие вьющимся растениям свободно стремится выше, к солнцу. Чтобы кустарник получился пышным и хорошо цветущим, нужно соблюдать все правила по уходу за каждым конкретным растением (количество влаги и солнца, тип почвы) и устроить им удобную опору.

Вместе мы найдем то, что вас вдохновит и покажет возможности вашего сада!

​Беседка с вертикальным садом

Ecocube, ecospace españa ecospace españa Сад Беседки и теплицы
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Этот потрясающий проект беседки с вертикальным садом – контейнерами на стенах, в которых растут пряные травы и многолетники – выглядит очень заманчиво! Такие контейнеры обязательно должны быть прочно закреплены, чтобы выдерживать слой почвы внутри.

Глубина до 15 см подходит лишь для самых легких и простых растений, поэтому по периметру такой беседки вы можете организовать высокую клумбу глубиной уже около 80-120 см, в которую сможете посадить красивые и изысканные растения. Можно дополнить такую беседку и просто кустарниками по периметру, например, лавандой или пионами.

Терраса с навесом

La PERGOLA ARLEQUIN par SOLISYSTEME, SOLISYSTEME SOLISYSTEME
SOLISYSTEME

SOLISYSTEME
SOLISYSTEME
SOLISYSTEME

По такому шикарному навесу вы можете пустить любое сильное вьющееся растение, виноград в том числе. В Греции на них отлично смотрятся бугенвиллии, а вы можете заменить их другими декоративными лианными. Дополнить такую современную террасу стоит растениями в геометричных кашпо, тогда ее облик будет завершенным.

​Беседка со стеллажом

GAZEBO FORMENTERA decoro linea, Cagis Cagis Балкон и терраса в стиле минимализм Железо / Сталь Коричневый
Cagis

Cagis
Cagis
Cagis

На таком стеллаже с ультра-узкими полочками могут поместиться горшки с растениями, что позволит создать приватность для беседки с одной из сторон. Можно расставить рассаду, организовать фейерверк из цветущих однолетников, а на полочках рядом здесь может храниться и инвентарь, и мелочи быта.

​Беседка с декоративным уголком

Pawilony ogrodowe, Ogrodowy Salon Ogrodowy Salon Сад Мебель
Ogrodowy Salon

Ogrodowy Salon
Ogrodowy Salon
Ogrodowy Salon

Если лишь один уголок беседки оформить с помощью горизонтальных досок, то с этой стороны вы можете пустить по всей беседке какое-нибудь красивое растение. Если такой уголок один, стоит посадить три растения в центре и по углам такой зоны.

​Беседка с напольными растениями

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Если в вашей беседке достаточно места, в ней можно разместить и растения в кашпо. Подумайте о том, чтобы добавить немного атмосферы тропиков или средиземноморья с помощью деревьев апельсина, лимона, оливы, монстеры и различных пальм, выращенных в домашних условиях и лишь на лето перемещенных в беседку.

​Арочный вход в сад

景色のための芝生, 空間工房 欅 空間工房 欅 Сад в стиле кантри
空間工房　欅

空間工房　欅
空間工房　欅
空間工房　欅

Такой шикарный арочный вход в сад в азиатском стиле, как и многие беседки, может стать прекрасной опорой для вьющихся растений. Слева мы видим просто столбик, справа – экран с квадратными контурами, по которому легко пойдет любое растение. Благодаря балке, нависающей под кровлей арки, вы сможете направить растение так, чтобы оно приняло форму арки.

Арки могут быть выполнены в классическом стиле с греческими колоннами (идеально для роз и плющей), в современном стиле из металла, в американском стиле из белой древесины. Арки могут иметь декоративные вставки цветного стекла, эффектные подвесные кашпо по углам, подсветку и подвесные фонарики/подсвечники по всей длине.

Такая арка лучше всего смотрится вместе с забором, выполненном в том же стиле и цветовой гамме. В этом проекте идеально передана азиатская атмосфера лаконизма и традиционности.

​Декоративные экраны для навеса

のんびり過ごす週末の中庭, 株式会社 砂土居造園／SUNADOI LANDSCAPE 株式会社 砂土居造園／SUNADOI LANDSCAPE Сад в азиатском стиле Камень Бежевый
株式会社　砂土居造園／SUNADOI LANDSCAPE

株式会社　砂土居造園／SUNADOI LANDSCAPE
株式会社　砂土居造園／SUNADOI LANDSCAPE
株式会社　砂土居造園／SUNADOI LANDSCAPE

На дальнем плане вы найдете два декоративных экрана для навеса, которые тоже могут стать опорой для вьющихся растений.

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