​7 идей беседок и арок для вьющихся растений

Ищите красивую идею для вертикального озеленения? Есть на примете плетистые розы, виноград, красивый плющ? Для таких целей отлично подходят беседки, арки и декоративные экраны, позволяющие вьющимся растениям свободно стремится выше, к солнцу. Чтобы кустарник получился пышным и хорошо цветущим, нужно соблюдать все правила по уходу за каждым конкретным растением (количество влаги и солнца, тип почвы) и устроить им удобную опору.
Вместе мы найдем то, что вас вдохновит и покажет возможности вашего сада!
Этот потрясающий проект беседки с вертикальным садом – контейнерами на стенах, в которых растут пряные травы и многолетники – выглядит очень заманчиво! Такие контейнеры обязательно должны быть прочно закреплены, чтобы выдерживать слой почвы внутри.
Глубина до 15 см подходит лишь для самых легких и простых растений, поэтому по периметру такой беседки вы можете организовать высокую клумбу глубиной уже около 80-120 см, в которую сможете посадить красивые и изысканные растения. Можно дополнить такую беседку и просто кустарниками по периметру, например, лавандой или пионами.
По такому шикарному навесу вы можете пустить любое сильное вьющееся растение, виноград в том числе. В Греции на них отлично смотрятся бугенвиллии, а вы можете заменить их другими декоративными лианными. Дополнить такую современную террасу стоит растениями в геометричных кашпо, тогда ее облик будет завершенным.
На таком стеллаже с ультра-узкими полочками могут поместиться горшки с растениями, что позволит создать приватность для беседки с одной из сторон. Можно расставить рассаду, организовать фейерверк из цветущих однолетников, а на полочках рядом здесь может храниться и инвентарь, и мелочи быта.
Если лишь один уголок беседки оформить с помощью горизонтальных досок, то с этой стороны вы можете пустить по всей беседке какое-нибудь красивое растение. Если такой уголок один, стоит посадить три растения в центре и по углам такой зоны.
Если в вашей беседке достаточно места, в ней можно разместить и растения в кашпо. Подумайте о том, чтобы добавить немного атмосферы тропиков или средиземноморья с помощью деревьев апельсина, лимона, оливы, монстеры и различных пальм, выращенных в домашних условиях и лишь на лето перемещенных в беседку.
Такой шикарный арочный вход в сад в азиатском стиле, как и многие беседки, может стать прекрасной опорой для вьющихся растений. Слева мы видим просто столбик, справа – экран с квадратными контурами, по которому легко пойдет любое растение. Благодаря балке, нависающей под кровлей арки, вы сможете направить растение так, чтобы оно приняло форму арки.
Арки могут быть выполнены в классическом стиле с греческими колоннами (идеально для роз и плющей), в современном стиле из металла, в американском стиле из белой древесины. Арки могут иметь декоративные вставки цветного стекла, эффектные подвесные кашпо по углам, подсветку и подвесные фонарики/подсвечники по всей длине.
Такая арка лучше всего смотрится вместе с забором, выполненном в том же стиле и цветовой гамме. В этом проекте идеально передана азиатская атмосфера лаконизма и традиционности.
На дальнем плане вы найдете два декоративных экрана для навеса, которые тоже могут стать опорой для вьющихся растений.
Для тех, кто уже спешит на дачу: