Прекрасный коттедж в современном стиле

Стильная столовая находится в самом солнечном уголке дома – сразу три больших окна в пол освещают это пространство. Столовая группа выполнена в стиле модерн и основана на тонких лаконичных линиях. Даже деревянный стол, который в интерьере столовой обычно является ярким акцентом, здесь будто невесом.

Слева на заднем плане – выход во внутренний дворик, о котором мы уже говорили выше. Двери-слайдеры открываются в обе стороны, а не в одну, как в обычном бюджетном варианте, что очень удобно.

Между столовой и кухней мы найдем потрясающий антикварный буфет в стиле кантри, идеально дополняющий атмосферу современного коттеджа легкой ноткой провинциальности и сопутствующим ей брутализмом.

На заднем плане по центру в нише расположена кухня с выходом на внутренний дворик. Отсюда очень удобно приносить блюда. Справа – прихожая, а рядом с ней, по дороге на кухню, есть бытовая кладовая.