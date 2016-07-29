Прекрасный коттедж в современном стиле

Этот очень привлекательный коттедж в стиле модерн был спроектирован и реализован студией O2 CONCEPT ARCHITECTURE. Он является прекрасным примером нестандартной планировки со внутренним двориком, которая, тем не менее, соответствует всем характерным признакам европейского модерна.
Дом является старой постройкой 1930-х годов, реконструированной и дополненной до полноценного коттеджа в современном стиле. Он расположен в Сент-Мари во Франции, в Бретани, что недалеко от города Нант.
До расширения дом имел две спальни, из которых решено было сделать прихожую и кухню. Гостиная осталась на прежнем месте, но увеличилась за счет присоединения столовой. Таким образом, в этом доме не осталось места для спальни при полноценных размерах гостиной и кухни. Но на помощь пришла пристройка, общей площадью более 50 кв. метров.
После пристройки на деревянной каркасной основе с утеплением из целлюлозной ваты, дом получил совершенно иную планировку. Пристройкой является часть, которая начинается с внутреннего дворика, имеет крытый переход из основного дома. Теперь здесь – спальня, ванная комната, гардеробная и отдельный гостевой туалет.
Мансарда была утеплена и является кабинетом, студией и просто комнатой отдыха.
Стильная столовая находится в самом солнечном уголке дома – сразу три больших окна в пол освещают это пространство. Столовая группа выполнена в стиле модерн и основана на тонких лаконичных линиях. Даже деревянный стол, который в интерьере столовой обычно является ярким акцентом, здесь будто невесом.
Слева на заднем плане – выход во внутренний дворик, о котором мы уже говорили выше. Двери-слайдеры открываются в обе стороны, а не в одну, как в обычном бюджетном варианте, что очень удобно.
Между столовой и кухней мы найдем потрясающий антикварный буфет в стиле кантри, идеально дополняющий атмосферу современного коттеджа легкой ноткой провинциальности и сопутствующим ей брутализмом.
На заднем плане по центру в нише расположена кухня с выходом на внутренний дворик. Отсюда очень удобно приносить блюда. Справа – прихожая, а рядом с ней, по дороге на кухню, есть бытовая кладовая.
Рядом со столовой – пространство с еще одним блоком дверей-слайдеров, которое уже является частью гостиной. Диван находится на противоположной от окна стене, за кадром.
Ванная комната выполнена в стиле модерн с использованием яркого розового оттенка жевательной резинки. Душевая кабина имеет слив в пол и излив в стиле тропического ливня, а выдвижные ящики в тумбах являются очень удобным способом хранить аксессуары и предметы быта.
Во внутреннем дворике мы найдем не только столовую на 6-8 персон, где можно прекрасным образом провести летний обед или ужин, но и вид на весь участок с крупными, старыми и очень атмосферными деревьями. Как вы видите, кустарники рассажены здесь слева и по центру по периметру.
Дом был построен на идеально ровной плоской местности в пригороде. Для того, чтобы добавить участку характерности, было решено не использовать ландшафтные приемы, а остановиться на газонной площадке и нескольких декоративных кустарниках. Тем не менее, сама структура здания, декоративные идеи и дизайнерские решения создают интересную картину.
Например, обрамление двух выступающих в сторону заднего дворика террас выполнено с помощью деревянных панелей. У левой части дома с мастер-сьютом, спальня в котором имеет двери-слайдеры с выходом на террасу, отдельная кровля! Интересный внутренний дворик расположен между сьютом и основным домом, он буквально зажат между двумя зданиями. Но зато здесь нет ветра, удобно сидеть большой компанией, а дом создает небольшую тень.
Справа мы найдем кустарники возле небольшого мансардного окна, они тянутся и далее, по периметру участка справа, закрывая сад от любопытных взглядов соседей.
Для тех, кто любит комфорт: