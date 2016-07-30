​До и После: Ремонт неудобной ванной комнаты

Эта ванная комната не давала хозяевам надежд на обустроенный быт и часто была предметом споров и разговоров. В ней всегда были какие-то недостатки, и даже после пары ремонтов она все еще оставалась вовсе не такой, какой ее хотели бы видеть владельцы.

Частичная замена сантехники, труб, каких-то мелких элементов никогда не приносит нужного результата. Чтобы наконец-то сделать ванную комнату удобной, комфортабельной и современной, нужен полноценный дизайн-проект, который будет включать в себя такие вещи, как перепланировку, встроенные сливы и изливы, новый формат разводки электричества, нишу или специальное место для стиральной машины, встроенную подсветку и т. п.

Студия AGENCE ADI-HOME взялась за этот проект 6-метровой ванной комнаты с окном на вдохновении внушительной площадью, которая была неправильно использована. Так, после этого ремонта в Страсбурге, Франция, стало на одну хорошую ванную комнату больше.