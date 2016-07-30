​До и После: Ремонт неудобной ванной комнаты

Эта ванная комната не давала хозяевам надежд на обустроенный быт и часто была предметом споров и разговоров. В ней всегда были какие-то недостатки, и даже после пары ремонтов она все еще оставалась вовсе не такой, какой ее хотели бы видеть владельцы.
Частичная замена сантехники, труб, каких-то мелких элементов никогда не приносит нужного результата. Чтобы наконец-то сделать ванную комнату удобной, комфортабельной и современной, нужен полноценный дизайн-проект, который будет включать в себя такие вещи, как перепланировку, встроенные сливы и изливы, новый формат разводки электричества, нишу или специальное место для стиральной машины, встроенную подсветку и т. п.
Студия AGENCE ADI-HOME взялась за этот проект 6-метровой ванной комнаты с окном на вдохновении внушительной площадью, которая была неправильно использована. Так, после этого ремонта в Страсбурге, Франция, стало на одну хорошую ванную комнату больше.
Неудобная планировка заключалась в скошенных стенах, не позволяющих без перепланировки расставить мебель в современном стиле.
Эта ванная комната не только давно нуждалась в ремонте, но и при этом располагалась в доме, которому более 40 лет. В нем нет нужных характеристик – современной планировки, большого окна и высоких потолков для того, чтобы сделать интерьер идеальным, и все же владельцы, доверившись профессионалам, получили при данных изначальных особенностях практически идеальный интерьер!
В современном дизайне интерьера ванной комнаты популярны серые и белые оттенки, небольшие дополнения из древесины, белой керамики и блестящего металла, а также колоритной мозаики, но использованной в максимально сдержанном формате.
В этой ванной комнате мы найдем абсолютно все эти модные тренды в дизайне ванных, и поэтому она вполне может считаться эталоном, на который можно равняться.
Кроме всего прочего, в зоне ванной чаши и душа пол был приподнят на 10 см для создания внутреннего слива в полу. На фотографии выше справа вы найдете и душ, и чашу в зоне, где пол оформлен мозаикой. Слева же – основная зона для раковины возле двери, где плитка на полу имеет серый оттенок.
Двойная раковина – это всегда двойная роскошь, особенно если ванную комнату используют двое-трое детей одного пола или супруги. Очень важно, чтобы ваш дизайн-проект касался не только визуально красивого интерьера и удобства в уборке, но еще и был эргономичным – рассчитанными на реальное пользование реальными людьми в обозначенном количестве.
Раковины здесь тоже модные – настольные, со сливом посередине, а излив вмонтирован в деревянную клееную столешницу. Такие раковины очень популярны в стилях модерн, минимализм и в скандинавском.
Ванная чаша в этом интерьере имеет необычную форму, удобные изгибы и функцию душа. Отдельный душ находится слева, со встроенным в пол сливом. Отделка стен произведена двумя типа плиток – одни однотонные белые, другие рельефные пепельно-серые, что тоже очень модно и стильно.
При данной цветовой гамме очень легко подобрать сантехнику и керамику, двери и ручки, окна и светильники, текстиль. Поэтому эффектный тандем серого и белого становится фаворитом не только в бюджетных интерьерах, но и в люксовых.
Цветные ванные комнаты постепенно становятся все менее актуальными, лишь мозаика с легкими золотыми или жемчужными отливами остается в топах.
Homify о дизайне малогабаритных квартир:
— Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле;
— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;